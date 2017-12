Egyre többen akarnak és tudnak segíteni

Magyarországon egyre többen vannak, akik adni, segíteni szeretnének és tudnak is - emelte ki a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár vasárnap Budapesten, a Családszervezetek II. jótékonysági adventi vásárának megnyitóján.

2017. december 3. 13:52

Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) államtitkára kiemelte: az, hogy Magyarország erősödik, nem csak gazdasági, de lelki erősödést is jelent. Megerősödött az emberekben a segíteni akarás, a szándék mellett a képesség is ott van, hogy odafigyeljenek egymásra - értékelt.



Az összefogás fontosságát hangsúlyozva Novák Katalin kitért arra is, hogy kormányzati oldalról is jó érzés megélni, hogy van egy olyan valódi polgári kezdeményezés, amelyben civil szervezetek nagy tömege összefog egy fontos cél érdekében.



Külön köszönetet mondott, hogy a Fiatal Családosok Klubja (FICSAK) a kezdeményezés élére állt. Az államtitkár elmondta: kézzel készített képeslapokkal, ajándéktárgyakkal az Emmi dolgozói is hozzájárultak a vásárhoz.



Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára köszöntőjében felidézte, hogy a tavaly első alkalommal megrendezett adventi vásáron sok pénzt gyűlt össze a Tűzoltó Utcai Gyermekklinika javára, amelyből a klinikához kapcsolódó kis lakást is sikerült felújítani. Így, akik arra kényszerülnek, hogy ott kezeltessék gyermeküket, együtt tölthetik el ezt a nehéz időszakot - fejtette ki.



Az adventi készülődés, az ünnepi várakozás kapcsán Tuzson Bence megjegyezte: nemcsak izgalmas, de egyben aggodalmas időszak a gyermekvárás is. A társadalomnak és a kormánynak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a segítsék azokat a gyermekeket, akik koraszülötten érkeznek - mondta.



A kormányzat 3,8 milliárd forintot fordít koraszülött osztályok felújítására - idézte fel Tuzson Bence.



Megjegyezte: a kormányzati munka ugyanakkor semmit sem ér a magyar emberek összefogása nélkül. Kiemelte: a kormányzat és a társadalom összefogásának eredményeként az elmúlt években jelentősen sikerült csökkenteni a gyermekhalandóságot, és egyre több koraszülöttet sikerül megmenteni, céljuk pedig az, hogy a megmentett koraszülöttek száma minél nagyobb legyen.



A FICSAK és az Emmi által közösen szervezett rendezvény fővédnöke Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége. A vásár teljes bevétele a Melletted a Helyem Egyesület segítségével a koraszülöttek és családjaik megsegítését szolgálja.

Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, Király Nóra, Újbuda alpolgármestere, a szervezet elnöke (b2) és Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a Fiatal Családosok Egyesületének (Ficsak) második alkalommal megrendezett adventi jótékonysági vásárán a fővárosi Millenáris parkban 2017. december 3-án. MTI Fotó: Balogh Zoltán



Nádor Csaba, az egyesület elnöke, a budapesti Honvédkórház koraszülött osztályának főorvosa elmondta: kórházukban évente körülbelül 250 koraszülött baba jön világra, köztük 80 súlya még a másfél kilót sem éri el. Egyesületüket azért hozták létre, hogy ezen családoknak segítsenek, és családbarát, családközpontú koraszülött-ellátást hozzanak létre Magyarországon.



A főorvos elmondta: a koraszülöttek ellátásához nem csak műszerekre van szükség, a család jelenléte is fontos. A család, az édesanya közelsége is "gyógyszer", hasonló fontosságú, mint egy lélegeztető gép - fogalmazott.



Király Nóra, Újbuda alpolgármestere, a FICSAK alapítója elmondta: több mint száz civil szervezet, cég, közéleti szereplő csatlakozott hozzájuk, hogy idén is megszervezhessék az adventi jótékonysági vásárt. Külön köszönetet mondott a Millenáris vezetőségének, akik ingyen biztosították az egész napos rendezvény helyszínét.



A vásáron mások mellett képviseltette magát a Magyar Állami Operaház, az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Fidesz női tagozata, valamint határon túli szervezetek is.



A köszöntők után ünnepélyes gyertyagyújtással nyitották meg az Advent első vasárnapján rendezett vásárt.



Bemutatták a Mesés egészség című mesekönyvet is, amely a FICSAK országos, gyermekeknek kiírt meseíró pályázatára beérkezett legjobb írásokat tartalmazza.

Herczegh Anita, Áder János köztársasági elnök felesége (j) és Dunai Mónika, a Fidesz országgyűlési képviselője (b) a Fiatal Családosok Egyesületének (Ficsak) második alkalommal megrendezett adventi jótékonysági vásárán a fővárosi Millenáris parkban 2017. december 3-án. MTI Fotó: Balogh Zoltán

MTI