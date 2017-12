Repkednek a milliárdok...

Hangos napot köszönt hétfőn újra a Tisztelt Ház. Fő napirendi pontként milliárdok sorsáról, a 2014-2020 közötti időszakban Magyarországnak járó uniós források felhasználásáról tartanak politikai vitát.

A képviselők Borbála-nap alkalmából a 11 órakor kezdődő ülés elején a bányászok előtt tisztelegnek. Majd vége lesz a csendnek. A napirend előtti üzeneteket követően az azonnali és a „mezítlábas” kérdések órái következnek.

Hangzatos üzenetek váltják egymást. A mentelmi jog birtokában szabad lesz keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad lesz hazudni, sértegetni, vádaskodni. Boksz-nyelven szólva: egy ütés ide, egy ütés oda, s vége lesz menetnek. Mégis, fontos szereplésnek számít: minden párt győztesként ünnepelve hálásan megtapsolja szószólóját.

Íme a tervezett pár(t)beszédek témái.

KÉRDEZŐ TÉMA CÍMZETT LEGÉNY ZSOLT MSZP Érkezett-e feljelentés a Demecser Város polgármestere felfüggesztésének alapjául szolgáló jogszabálysértések miatt? Polt Péter legfőbb ügyész HEGEDŰS LORÁNTNÉ Jobbik Lesz-e átfogó vizsgálat a víziközmű beruházások kapcsán? Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter SCHMUCK ERZSÉBET LMP Mikor kapnak béremelést az önkormányzati köztisztviselők? Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter ÁGH PÉTER Fidesz Hol tart a munka a Vas megyei bölcsődékért, óvodákért, iskolákért? Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere BURÁNY SÁNDOR MSZP Miért nem támogatják a kispesti fejlesztéseket? Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter VÁGÓ SEBESTYÉN Jobbik Fogyatékossággal élők világnapja. Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere SZÁSZFALVI LÁSZLÓ KDNP Mit tesz a kormány az internetes vásárlások biztonsága érdekében? Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter SCHMUCK ERZSÉBET LMP Miért nyomja el a kormány az önkormányzatokat a központi beruházásokkal is? Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter MANNINGER JENŐ Fidesz Tervezi-e a kormány az interneten vásárolt vasúti menetjegyek árának csökkentését? Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ MSZP Nem elég, hogy a kormány tétlenül nézi, hogy ma Magyarországon emberek éheznek, még azt is megtiltja, hogy a civilek ételt osszanak nekik? Magukban már semmi emberség sem maradt?! Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere KEPLI LAJOS Jobbik Valami bűzlik Balatonfűzfőn - de mit tesz a kormány? Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter SALLAI R. BENEDEK LMP Lesz-e következménye a hulladékgazdálkodás összeomlásának? Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter KUNHALMI ÁGNES BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ MSZP Mennyit kell várni egy mammográfiai vizsgálatra? Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere PINTÉR TAMÁS Jobbik Meddig tanuljanak a dunaújvárosi diákok életveszélyes körülmények között? Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere SCHMUCK ERZSÉBET LMP Mit tesznek azért, hogy az önkormányzatok alapvető feladataikat el tudják látni? Pintér Sándor belügyminiszter HORVÁTH IMRE MSZP Tesznek-e intézkedéseket azért, hogy a 112 tárcsázásakor tényleg gyorsan érkezhessen a segítség? Pintér Sándor belügyminiszter KEPLI LAJOS FARKAS GERGELY Jobbik Mire várnak Kiskunhalason? Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter DEMETER MÁRTA LMP Miért büntetik a szegény településeket? Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter GÚR NÁNDOR MSZP Miért nem növelik hatalomba kerülésük óta, azaz nyolc éve a közszolgálatban dolgozók illetményalapját és miért nem növelik érdekében illetményüket sem? Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter ANDER BALÁZS Jobbik A 75 százalékos árleszállítás csak a haveroknak vagy az összes magyar embernek is jár? Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter DEMETER MÁRTA SALLAI R. BENEDEK LMP Visszaadja-e a kormány az önkormányzatoknak a tűzoltóságokat? Pintér Sándor Belügyminiszter HORVÁTH IMRE MSZP A Belügyminisztérium lesz az egyik végrehajtója a civil szervezetek ellehetetlenítésének? Pintér Sándor Belügyminiszter

Pénz, pénz, pénz..!

A folytatás sem ígérkezik csendesebbnek. Sőt! A 2014-2020 közötti időszakban Magyarországnak járó uniós források felhasználásáról, a meghatározott programok tervezéséről, végrehajtásáról, nyomon követéséről és a teljesítések ellenőrzéséről tart politikai vitát a parlament. A kormány 40 perces nyilatkozata kezdi, a képviselőknek ezt követően több mint négy órájuk lesz a véleményük kifejtésére. A javasolt időkeret megoszlása az időkeret-emelésre figyelemmel a következő:a Fidesz képviselőcsoportjának 82 perc, az MSZP képviselőcsoportjának 45 perc, a Jobbik képviselőcsoportjának 41 perc, amelynek duplázását kezdeményezte, tehát összesen 82 perc, a KDNP képviselőcsoportjának 38 perc, az LMP képviselőcsoportjának 25 perc, a független képviselőknek pedig 9 perc áll rendelkezésére.

Az uniós források felhasználása ma érdemben hozzájárul ahhoz, hogy fenntartható gazdasági növekedés legyen Magyarországon! Ezt a pénzt az Európai Unió nem ajándékba adta, adja. Amikor Magyarország belépett az Európai Unióba, a kötelező befizetések révén jelentős mértékben korlátozta saját társadalmi gazdasági és társadalmi mozgásterét annak érdekében, hogy az Európai Unió egységes piac, egységes közösség, egységes gazdasági erő lehessen.

Magyarország fejlődése, felemelkedése, az ország gyarapodása a fő célunk és törekvésünk. Ennek érdekében az uniós források hatékony felhasználásának a gazdaságfejlesztést kell szolgálnia, hazánk versenyképességének növekedését, az ország erősödését, a területi különbségek csökkentését, s mindezt azzal a céllal, hogy a magyar emberek mindennapjainak jobbá tételét eredményezze. A magyar emberek életkörülményeinek jobbá tételét, a közösségi és abban az egyéni érdekek érvényesülését, a gyarapodást kell szolgálnia, a legnemesebb értelemben vett közérdeket. A felhasználás hatékonysága és célravezető eredményessége közös felelősség!

Az elszámolás rendje a következő: a pályázó megkapja az értesítést, hogy nyert, a magyar állam megelőlegezi a pénzt, és csak később számol el az Európai Unióval. Tehát a pályázó nem Brüsszelből kapja a pénzt közvetlenül, hanem a magyar költségvetésből.

Hollik István a KDNP képviselőcsoportja részéről korábban sem titkolta:

- Az elosztás Brüsszelben és itthon is bizony teljesen más világnézeti, társadalomszerkezeti felfogást, gondolkodásmódot képvisel, mint amiben mi próbáljuk az országunkat például a munkaalapú társadalom jegyében és érdekében megszervezni. Örömteli viszont azt látni, hogy a 2014-2020-as tervezésnél, ellentétben a korábbi ciklussal, az uniós forrásokra a kormány annak eszközeként tekint, hogy a források felhasználásával növekedjen hazánk versenyképessége, szélesedjenek a gazdaság a lehetőségei.

- A 2014-2020-as fejlesztési időszak egy minőségileg új korszakot és új szintet képvisel. Itt nem csupán arról van szó, hogy hogyan mentsük el és hogyan költsük el a forrásokat, hanem végre arra koncentrálhatunk, hogy mire használjuk fel és hogyan tudjuk a magyar gazdaság jövőképességét növelni. Tehát hosszú távon nem a pénzek kiszórására, hanem a helyes felhasználásra tudunk fókuszálni. Persze nem volt ez mindig így. Emlékezzünk arra hogy 2007-2013-ban az egyik legfontosabb uniós forrást is felhasználva végbement fejlesztés a 4-es metró ügye volt, aminek nemrég Brüsszel elkészítette a szocialista-liberális kormányok és a budapesti városvezetési mérlegét. Eszerint, azt most már kimondhatjuk, hogy Magyarország 13 éves európai uniós történetének ez volt a legnagyobb korrupciós ügye! Ugyanis a négyesmetró-beruházásnál a rendszerváltás utáni legnagyobb lopás zajlott Magyarországon!

- Négy éven át tartó nyomozás zárult le 2016 végén, melynek eredménye szerint a kifogásolt szerződések egy kivételével a Medgyessy-, a Gyurcsány-, a Bajnai-kormány, illetve a Demszky Gábor-féle városvezetőség regnálása alatt születtek. Éppen ezért tehát szimbolikus ügye a 2007-2013-as ciklusnak a 4-es metró ügye. Erre a felesleges beruházásra nagyon sok pénzt költöttünk el, háromszor annyit, mint amennyi az elején be volt ígérve, ‑ a négyesmetró-beruhás összértéke végső soron 452 milliárd forintra növekedett. Ebből az OLAF állítása szerint 272 milliárd forint érintett csalással vagy szabálytalan felhasználással, 166 milliárd forintot pedig elloptak!Úgy látszik, a szocialistákat ez akkor nem zavarta!

- 2010-ben, amikor a Fidesz-KDNP átvette a kormányzást és még komoly és nagy esélye volt annak, hogy uniós pénzek ragadjanak be, most azt láthatjuk, hogy a munka annyira jól sikerült, hogy nemhogy forrásvesztés nem történt, de majdnem 10 százalékkal nagyobb mértékben, 9200 milliárd forintot meghaladó összegben tudta támogatni a kormány a pályázókat. Összesen majdnem 71 ezer projekt jutott forráshoz, tehát azt lehet mondani, hogy a 2007-2013-as, egyébként rosszul megtervezett ciklust is ki lehetett igazítani 2010 után. Azt láthatjuk tehát, hogy az uniós források felhasználásában a 2007-13-as fejlesztési források felhasználásához képest lényeges és egyértelmű a különbség. Ezek a számok is ezt mutatják, hogy a kormány a 2014-20-as fejlesztési ciklus elérhető forrásait a társadalmi és gazdaságpolitikai célok eléréséhez szervesen hozzákötötte, azaz az uniós források felhasználása ma érdemben hozzájárul ahhoz, hogy fenntartható gazdasági növekedés legyen Magyarországon!

