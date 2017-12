Távolodik az MSZP és a DK kiegyezése

Egymásnak ellentmondó nyilatkozatok a baloldalon

Nem igaz, hogy Molnár Gyula és Hiller István megállapodtak a jelöltállításról a DK-val – hangoztatták a Magyar Időknek az MSZP elnökségében. A szocialista pártban annak ellenére is jó ötletnek tartják, hogy Kunhalmi Ágnes lesz a kampányuk arca, hogy a budapesti elnök az utóbbi időben többször is zavartan viselkedett.

2017. december 4. 12:14

Nem lesz egyhamar egyezség a szocialisták és a DK közötti választási együttműködésről. A Botka László visszalépése után megkezdett tárgyalások eddig is döcögve haladtak a 106 egyéni választókerület felosztásáról, ám mivel az MSZP szerint Gyurcsány Ferencék túl sok nyerhető körzetet akartak maguknak, múlt pénteken új javaslattal álltak elő. Bár a DK elnöksége csak a héten dönt az MSZP ajánlatáról, Gréczy Zsolt szavai alapján azt aligha fogadják majd el. A DK szóvivőjének állítása szerint a korábbi tárgyalásokon kialkudott 55-45-ös arányt a szocialisták tárgyalódelegációja, Molnár Gyula pártelnök és Hiller István is elfogadták, ehhez képest új javaslatában az MSZP most több képviselőjelöltet szeretne.

– Nem igaz, hogy Molnár Gyula és Hiller István megállapodtak a jelöltállításról a DK-val – cáfolták a Magyar Időknek Gréczy szavait egybehangzóan az MSZP elnökségében. Forrásaink kitértek arra is, hogy bíznak a párt kampányarcává választott Kunhalmi Ágnesben.

Szerintük az MSZP budapesti elnökének személyisége nemcsak a párt jelenlegi szimpatizánsait tudja megtartani, hanem képes a bizonytalan, új szavazók megszólítására is.

Bár Kunhalmi a mérések szerint a legnépszerűbb szocialisták közé tartozik, a hozzá fűzött reményeket kétségessé teheti, hogy az utóbbi időben több nyilvános szereplésén is furcsán, zavarodottan viselkedett. Egy sajtótájékoztatóján például csillapíthatatlan nevetőgörcs lett úrrá rajta, míg legutóbbi televíziós interjúja során a könnyei­vel küszködött.

Molnár Gyula a hét végén úgy nyilatkozott, hogy pénteken egy olyan listát küldtek a DK-nak, amely lefedi az egyik legnagyobb közvélemény-kutató cég múlt havi támogatottsági adatait. Az MSZP elnöke hangsúlyozta: pártja kritikus két hónapot zárt le, ami után azt üzeni, hogy él, és tudja, mi a feladata. Molnár megerősítette azt is, hogy az MSZP szerint kizárólag közös listán alapuló ellenzéki szövetségben lehet győzelmet aratni a jövő évi parlamenti választáson. Ennek érdekében készek tárgyalni mindenkivel, aki nyitott a közös lista- és egyéni jelöltállításra, valamint a közös miniszterelnök-jelölt megnevezésére – hangoztatta.

Ez azonban tovább rontja az MSZP és a DK közötti megállapodás esélyeit, Gyurcsányék ugyanis hallani sem akarnak közös listáról és közös miniszterelnök-jelöltről. A helyzetet ma elnökségi ülésen értékelik a szocialisták.

– Külön küzdelem zajlik a választási kampányban az MSZP és a DK között, a szocialista párt előbb-utóbb a Gyurcsány-féle alakulatban fogja végezni

– mondta Galló Béla. A politológus az M1 műsorában úgy vélekedett, hogy az elmúlt években az MSZP bázisa erősen megcsappant, a párt nem tud alternatívát kínálni a társadalomnak, kormányzati képességét pedig már korábban elveszítette. A politológus úgy értékelte, hogy Kunhalmi Ágnes megbízhatatlan kommunikátor, és ahhoz a politikuscsoporthoz tartozik, amelynek elemi érdeke a DK-val való együttműködés.

Horn Gábor a Magyar Időknek azt hangsúlyozta: az MSZP-nek még mindig van egy olyan brandje, illetve hálózata, amelyek egyikével sem rendelkezik a DK, a kutatások pedig egyértelműen majd kétszeresére mérik a szocialista pártot Gyurcsány Ferencékhez képest. A Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke érdekesnek nevezte a DK mozgását, arra emlékeztetve, hogy október 2-ig Gyurcsánynak más célja sem volt, mint felkerülni az MSZP közös listájára.

– Erről pártszavazást is tartottak, a tagság 94 százaléka mondta, hogy Gyurcsánynak mindenképpen ott kell lennie. Most azt halljuk tőle, szó sem lehet semmiféle közös listáról – fogalmazott a politológus. Szerinte az MSZP számára az lehet megoldás, hogy megtalálja azokat a kisebb pártokat, amelyek tudnak és akarnak is együttműködni. A szocialisták velük közösen létrehozhatnának egy széles körű, akár civilek által is támogatott listát, amit egy közös miniszterelnök-jelölt vezet, miközben a DK-val meg lehetne állapodni az egyéni körzetekről – vélekedett Horn Gábor.

Magyar Idők