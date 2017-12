Egybites szarkupac

Eddig is sejtettük, hogy Szájer József a Fidesz európai parlamenti képviselője egyik teoretikusa annak a demagóg, színvonaltalan populizmusnak, amit pártja magyarországi képviselői is naponta próbálnak eladni az egybites szavazóiknak. Szájer most bizonyította is feltevésünket, hiszen szintet lépett és a legalantasabb, a kormánypropagandát nap mint nap arcunkba hányó Magyar Időknek nevezett gyújtósba írt egy cikket Az Unió sorsa forog kockán címmel. Nos, Szájer túl megy a Németh Szilárdnak szánt papagáj szerepen és eszmét próbál tákolni e mögé, a valamikor majd Magyarország legszégyenletesebb időszakának elkönyvelt korszak mögé, amit Orbán-rendszernek hívnak. Mert Szájer József Orbánnal együtt szimbolikus alakja annak, hogy hogyan lehet elárulni a rendszerváltoztatást, a demokrácia eszméjét. Mintapéldánya annak, hogy hogyan lesz valakiből a hatalom és annak bűvöletében egy elvtelen, a saját korábbi énjét szembeköpő, köpönyegforgató politikai kalandor.

Még ezt a nemzeti konzultációnak csúfolt szarkupacot is úgy próbálja védeni, mintha az nem egy manipulatív, antiszemita propaganda lenne. Sőt szerinte a nemzeti konzultáció egy igazi politikai innováció a népszavazáshoz képest. Nos, ha az emberiség történetének minden gusztustalan, az embereket csak hatalmi eszköznek tekintő, szavazógép szintjére degradáló alattomos népbutítását politikai innovációnak nevezzük, akkor a nemzeti konzultáció valóban az. A józan politikai szemlélet Szájer szerint demofób, amely fél a néptől. Mondja ezt azon konzultáció kapcsán, aminek semmi más célja nincs, mint antiszemita húrokat pengetve, Sorost pellengérre állítva, xenofóbiát rothasztani az emberekben. (...)

B. Ferenc Attila: Bebizonyosodott Szájer Józsefről az, amit eddig is sejtettünk

