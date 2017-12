Hazánk legfrissebb televíziója lett az Echo

Hétfő reggeltől új székházból, megújult díszletekkel és műsorstruktúrával jelentkezik az Echo TV. Az egy év alatt a nézettségét megduplázó, keresztény-nemzeti értékeket képviselő csatornán egyetlen műsor szűnik meg: a Bayer Zsolt fémjelezte Mélymagyar helyébe a vasárnaponként jelentkező Bayer-show lép. Szikszai Péter vezérigazgató-helyettes a székházavatón leszögezte: „Ez egy politikai televízió, ebből nem is engedtünk, nyolcvan százalékban politikai műsorokat sugárzunk.”

2017. december 5. 12:54

– Hazánk legfrissebb televíziója, egy XXI. századi csatorna kezdte meg adását tegnap, amely semmiben sem hasonlít a múlt hét végéig működőhöz – jelentette ki az Echo Televízió vezérigazgatója a csatorna új székházának tegnapi avatóján. – Magyarország vezető hír- és hírháttér-televíziója szeretnénk lenni – közölte Farkas Boglárka, hozzátéve: olyan szellemi műhellyé szeretnének válni, amely összefogja és tájékoztatja a keresztény-konzervatív nézőközönséget. – Szilárd elvek és értékek mentén működünk, és hiszünk abban, hogy ez segíti az Echo Televízió hitelességét – fogalmazott, célként említve egy szeretve nézhető csatorna létrehozását.

Szikszai Péter azt mondja, a jobboldali nézők is büszkén kapcsolhatnak ide Fotó: Mirkó István

Mészárosné Kelemen Beatrix, a csatornát működtető Echo Hungária TV Zrt. igazgatóságának elnöke az eseményen azt hangsúlyozta: nagyon kemény munka előre eltervezett eredménye a megújulás, hozzátéve, hogy a mai kiélezett versenyben a legjobbat, a legmodernebbet kínálónak van esélye a sikerre. Fontosnak nevezte, hogy a médiapalettán legyen egy olyan televízió, amely a valódi polgári értékrendet képviseli, az értékteremtés részeként említve a kultúra, a hagyományok megőrzését, majd hozzátette: a csatorna küldetése, hogy a polgári értékrendet erősítse Magyarországon, az embereket érdeklő témákat keresve, azokra valódi válaszokat adva.

– Ez egy fantasztikus létesítmény, a jobboldali nézők is büszkén kapcsolhatnak ide – érzékeltette a korszerűsítés mértékét Szikszai Péter. A vezérigazgató-helyettes, aki úgy fogalmazott, hogy „objektívek vagyunk, mint az RTL, kiegyensúlyozottak, mint az ATV, pártatlanok, mint a Hír TV és semlegesek, mint egy Soros-NGO”, azt ígérte, a vélemények hangsúlyos megjelenítése mellett továbbra is erős hírtartalommal, kétóránkénti híradóval fog szolgálni a televízió.

– Ez egy politikai televízió, ebből nem is engedtünk, nyolcvan százalékban politikai műsorokat sugárzunk – mondta. Megemlítette ugyanakkor, hogy emellett számos sportprogrammal jelentkeznek majd, de lesz például divatműsoruk is.

A májusi struktúraváltás után most egyetlen műsor szűnik meg: a Bayer Zsolt fémjelezte Mélymagyar helyébe a vasárnaponként jelentkező Bayer-show lép. Emellett nyolc új műsor indul; lesz például, amelyikben bloggerek beszélgetnek, egy másikban a médiában eddig meg nem jelenő emberek véleményét ütköztetik, de saját műsort kap a mindennapi terror, a rendszerváltás korszaka, a hét legfelkavaróbb eseménye. Szikszai Péter jelezte: a főműsoridejük este kilenc órára kerül, nem lesz többé betelefonálós műsoruk, amely szerinte rádiós formátum.

Célnak azt nevezte, hogy a csatorna hivatkozási pont legyen, megkerülhetetlen hírforrás. Itt jegyezte meg, hogy egy év alatt sikerült megduplázni az Echo TV nézettségét, de a mutató javítása érdekében nem kötnek minőségi kompromisszumot, mert nem céljuk, hogy bulvártartalom jelenjen meg náluk.

Nem hagyjuk magunkat lerázni a politikusoktól

Az autóból egy űrjárműbe ültünk. A kilövés megtörtént, fénysebességgel száguldunk – összegezte a hétfői napot Mentes Katalin, az Echo TV hírigazgatója. Hangsúlyozta, ott vannak mindenhol, ahol fontos esemény történik, és nem hagyják magunkat lerázni a televíziót bojkottáló politikusoktól. Mint mondta, az Echo nem hírcsatorna, hanem egy talktévé, de nem mondanak le az adott nap dokumentálásról, óránként adnak híreket, illetve kétóránként híradót.

– A híradó high-tech stúdiójában már hetek óta próbáltak. Minden olajozottan ment?

– Túlzás lenne ezt állítani. Az elmúlt hetekben egyszerre két helyen dolgoztunk. Hétfőig a képernyőn látható műsorokat még a régi székházból sugároztuk, de már 16:9-es képarányban. Ám ezzel párhuzamosan egy árnyékszerkesztőséget hoztunk létre, és az új rendszert használva készítettük a próbahíradót az Angol utcában. Szinte minden munkatársam két műszakban dolgozott, nagyon készültünk a tegnapi indulásra. A műszaki stáb emberfelettit teljesített: tizenhét kilométer kábelt fektettek le, csak a két stúdióban háromszáz lámpát szereltek fel. A hírműsorok műtermében kilenc kamera működik. Időnként mi is kapkodjuk a fejünket, milyen fantasztikus körülmények között dolgozhatunk. A szerkesztőségi rendszertől kezdve az utolsó berendezésig minden vadonatúj. Lényegében az autóból átültünk egy űrjárműbe. A kilövés megtörtént, fénysebességgel száguldunk.

A tévében majdnem minden munkakörben dolgoznak nők is Fotó: Kurucz Árpád

– Vadonatúj a tartalom is?

– A híradónk eddig is sok saját hírrel jelentkezett a hagyományostól eltérő feldolgozásban. Nem közlünk bulvárhíreket, nem készítünk „vérhíradót”, fő profilunk a politika, de követjük a sporteredményeket is. Ott vagyunk mindenhol, ahol fontos esemény történik, és nem hagyjuk magunkat lerázni a bennünket bojkottáló politikusoktól. Elindítottuk a Nagy pillantok című etűdünket, amely a híradós riportok legelképesztőbb jeleneteit mutatja be, a riporterünket ölelgető Demszkytől a gyónásra buzdító Gyurcsányon át a mignont vásárló Simicskáig. A híradó stábjait megdupláztuk, hogy ne maradjunk le semmiről. A technikai lehetőségeink is bővültek, ezért több lesz az élő helyszíni bejelentkezés. A tartalmi megújítás második szakaszához értünk, hiszen május óta már óránként adunk híreket, a régi célpontos stáb tagjaival elindítottuk az Informátor című oknyomozó magazint. Két bűnügyi műsorunk, a Razzia és az Újranyitott akták már most is nagyon kedvelt. Hétfőtől rátettünk egy lapáttal: több új vélemény- és vitaműsor mellett Földi-Kovács Andrea különleges vendégekkel készít hiánypótló közéleti háttérműsort, lesz délutáni szolgáltató műsorunk, és elkezdjük a Jobboldali Budapest című sorozatunkat is.

– Jobboldali Budapest? ­Demszky óta úgy tudjuk, hogy a főváros liberális.

– Ez egy mítosz, amelyet a balliberális média táplál. A műsorban konzervatív gondolkodású emberek mutatják be közösségeiket, a közéleti színtereket, a fővárost, ahogy ők látják. Elég sok konzervatív interjúalanyt és közösséget találtunk Budapesten.

– Említette az új oknyomozó magazint. A régi Célpont stábjából Losonczi Kata és Bohár Dániel az Informátort erősíti. Mennyiben más az új műsor, mint ami a Hír TV-n futott?

– Nem akartuk önmagunkat ismételni, a Célpont brandet sajnos amúgy is lejáratta a mostani Hír TV, már az oknyomozást is kiszervezték a Soros György anyagi támogatását élvező, balliberális Átlátszó.hu-nak. Az Echo TV ezzel szemben maga jár utána a témáknak. Az Informátor húszperces riportokban, átfogó témákkal foglalkozik, mint a migráció, az iszlám vallás hazai terjedése vagy Soros György magyarországi tevékenysége, de sok külföldi forgatást is szervezünk Európában, hogy bemutassuk a politikai törésvonalakat.

– Mire helyezik inkább a hangsúlyt: a hír- vagy a véleményműsorokra?

– Az Echo TV nem hírcsatorna, hanem egy talktévé, de nem mondunk le az adott nap dokumentálásáról, óránként adunk híreket, illetve kétóránként híradót. Véleményműsoraink a híradós riportokra és képanyagokra épülnek.

– Lesz breaking news az Echo TV-n?

– Felkészültünk arra is, hogy ha nem mindennapi esemény történik, megszakítjuk az adást.

– A híradózás kemény szakma. Hölgyek inkább a képernyőn szoktak feltűnni.

– Általában igen, de én inkább a newsroomban és a vezérlőteremben érzem jól magam. Szeretem felügyelni a hírgyártást. Egy-egy élő kapcsolás vagy egy breaking news pedig adrenalinbombaként hat rám, és nem tagadom, hogy a híradónk új főcímétől mindig libabőrös leszek.

– Nőként nehéz egy több száz fős hírszerkesztőséget irányítani?

– Nem könnyű. Kihívás volt pél­dául, amikor tíz informatikai mérnökből és rendszergazdából álló férficsapattal szemben gyakorlatilag egyedül kellett vitáznom a híradó munkamenetének kialakításáról, de végül jól tudtunk együtt dolgozni. Az Echo TV-ben egyébként majdnem minden munkakörben dolgoznak nők, közép- és felsővezetői pozícióban is.

magyaridok.hu