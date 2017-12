A magyar és a cseh államfő is bírálta a kvótarendszert

A magyar és a cseh köztársasági elnök egyaránt bírálta és elutasította a bevándorlási kvótákat kedden Prágában. Áder János és Milos Zeman a kétoldalú magyar-cseh tárgyalások után sajtóértekezleten nyilatkozott és válaszolt az újságírók kérdéseire.

2017. december 5. 15:59

A magyar államfő - aki felesége, Herczegh Anita kíséretében kétnapos hivatalos látogatásra érkezett Csehországba - kifejtette: a migrációs probléma megoldása érdekében meg kell erősíteni az európai határok védelmét, és az illegális bevándorlókat minél hamarabb vissza kell juttatni származási országukba.



"A migrációs probléma megoldása érdekében meg kell erősíteni az európai határok védelmét, az illegális bevándorlókat vissza kell toloncolni származási országukba, és az EU határain létesített hot spotokban fel kell gyorsítani a menekültkérelmek elbírálását" - foglalta össze véleményét Áder János.



A magyar-cseh kapcsolatok rendkívül jók és problémamentesek minden területen, s nagyon jól alakulnak, fejlődnek a gazdasági kapcsolatok is - állapította meg a két politikus.



Áder János méltatta, hogy Csehország a menekültválság idején azonnal segítséget nyújtott Magyarországnak határai védelméhez. Milos Zeman ezt a szolidaritás "természetes megnyilvánulásának" minősítette. "Nagyon jó, hogy a visegrádi országok szorosan együttműködnek. Hangjuk ezáltal erősebb, jobban hallatszik" - vélekedett a cseh elnök.



Milos Zeman meggyőződése, hogy a brüsszeli bevándorlási kvóták beavatkozást jelentenek egy-egy ország belügyeibe, s a tagországok a kvóták intézményének elfogadásával elveszítenék szuverenitásukat.



"A bevándorlási kvótákról hozott brüsszeli döntést a belügyekbe való beavatkozásnak tartom. Egy szuverén ország azzal, hogy nem dönthetne arról, kit fogad be és kit nem, elveszítené szuverenitását" - jelentette ki a cseh államfő az MTI tudósítójának kérdésére válaszolva.



A cseh államfő arra számít, hogy az Andrej Babis vezette leendő cseh kormány továbbra is fenntartja a kvótákat elutasító eddigi álláspontot. "Andrej Babis ezt nyilvánosan és világosan ki is jelentette" - szögezte le Zeman.



A két államfő megbeszélésének további témái a munkahelyteremtés, az EU versenyképességének növelése, a digitalizáció, az energiabiztonság és a Brexit voltak.



Áder János délután a Szent Vitus-székesegyházban találkozik Dominik Duka prágai érsekkel, a cseh katolikus egyház fejével, és megnézi a székesegyházban őrzött történelmi Szent István-kardot. A magyar nagykövetség épületében kötetlen beszélgetést folytat a csehországi magyar szervezetek képviselőivel, majd találkozik a cseh parlament szenátusának és képviselőházának elnökeivel, Milan Stechhel és Radek Vondrácekkel.



A csehországi hivatalos látogatás első napját az államfő a brevnovi bencés kolostor megtekintésével zárja, amelynek egyik alapítója, Szent Adalbert püspök volt az, aki Szent István királyt bérmálta. A brevnovi kolostor szerzeteseinek egy csoportja 996-ban segített megalapítani a pannonhalmi bencés kolostort. A Prága szélén álló kolostorban több értékes, magyar vonatkozású freskó van.

Milos Zeman cseh államfő egy karórát ajándékoz Áder János köztársasági elnöknek a prágai várban 2017. december 5-én. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

MTI