Nemzeti ügy..!

Igenis, a nemzetek szuverenitásának alapvető érdeke, hogy a határaikat meg kell védeni! Az nemzeti ügy, hogy ki kivel akar együtt élni! Az Európába irányuló afrikai bevándorlási folyamatok utánpótlásbázisa azonban kimeríthetetlen, ezzel kell számolnunk a jövőben is!

2017. december 5. 22:50

Az elmúlt hét második felében Elefántcsontparton rendezték meg az Európai Unió és az Afrikai Unió csúcstalálkozóját, amelynek hangsúlyos napirendi pontjaként a migráció kérdése szerepelt. Tapasztalatairól számolt be a T. Házban a külügyminiszter, s reagáltak rá a frakciók szószólói. Ezúttal azonban - a taps kivételével - eltekintünk a mentelmi jog birtokában született zajok közvetítésétől.

SZIJJÁRTÓ PÉTER, (külgazdasági és külügyminiszter): - Képviselőtársaim! Az illegális bevándorlás veszélyei továbbra is velünk maradnak! Számos afrikai ország a destabilizáció állapotában van biztonsági szempontból, számos afrikai ország alapvető gazdasági kihívásokkal küzd, és azáltal, hogy a terroristák folyamatosan veszítik el a korábban birtokolt területeiket, újabb és újabb, más és más befolyási övezetek után néznek, ennek nyomán pedig egyre elkeseredettebbé, egyre kegyetlenebbé is válnak. Mindezekből fakadóan sajnos azzal kell számolnunk, hogy az elkövetkezendő esztendőkben Afrika az Európába irányuló illegális bevándorlás kimeríthetetlen utánpótlását fogja jelenteni. Ezt a tényt kell figyelembe venni akkor, amikor az Európai Unió bevándorlási politikáját alakítjuk, illetve mondunk róla véleményt. Ugyanis mindezek a tények világosan mutatják, hogy az a brüsszeli bevándorlási politika, amely sokkal inkább a bevándorlást ösztönzi, semmint megállítani akarja, óriási biztonsági és gazdasági fenyegetést hoz az Európai Unióra!

- Képviselőtársaim! Az Európai Unió-Afrikai Unió csúcstalálkozó bebizonyította, hogy nem szabad ösztönözni az illegális bevándorlást, nem szabad bátorítani, arra biztatni az embereket, hogy hagyják el otthonaikat és induljanak meg Európa irányába, hanem sokkal inkább olyan politikákat kell kialakítani, aztán végrehajtani, amely nyomán megteremtjük annak a lehetőségét, hogy az emberek a saját otthonaikban maradjanak, vagy legalábbis ahhoz a lehető legközelebb! Annak a magyar megközelítésnek, amely úgy szól, hogy a segítséget oda kell vinni, ahol a baj van, és nem a bajt meg a veszélyt kell odavinni, ahol nincs baj, meg nincs veszély, ennek az igazsága bebizonyosodott az elmúlt hét második felében tartott csúcstalálkozón is!

- Vannak természetesen olyan országok Európában is, amelyek azt gondolják, hogy a saját munkaerőpiaci és demográfiai kihívásaikat a migráción keresztül szeretnék megoldani. Vannak ilyen országok, de ez a döntés egy saját nemzeti szuverén döntés kell hogy legyen! Alapelv, hogy minden ország maga eldöntheti, hogy bevándorlóország kíván‑e lenni vagy sem. Vannak olyan országok, amelyek úgy döntenek, hogy igen, azok szeretnének lenni. Magyarország viszont úgy döntött, a magyar emberek világosan döntést hoztak erről a népszavazáson, hogy nem kíván bevándorlóország lenni! Magyarország meg tudja oldani mind a demográfiai, mind a munkaerőpiaci kihívásokat a migráció nélkül. Éppen ezért világossá tettük a csúcstalálkozón is: nem fogadjuk el, hogy egyes országok nyomást gyakoroljanak más szuverén országokra annak érdekében, hogy a migrációval kapcsolatos álláspontjukat módosítsák!

- Képviselőtársaim! Három kérdésben van szükség egyetértésre, ahhoz, hogy az európai országok támogatást nyújtsanak az afrikai országoknak, és ebben a tekintetben Magyarországra lehet számítani! Először is a határvédelem területén! Fontos, hogy az afrikai határok ne legyenek szabadon átjárhatók. Az afrikai határokat is meg kell védeni, mert nem túlzás azt állítani, hogy Európa biztonsága ma Afrikában kezdődik. Ha Afrikában meg tudják védeni a határokat, akkor az észak felé történő áramlást nyilvánvalóan meg lehet állítani! Másodszor: gazdaságfejlesztési programokat kell végrehajtani annak érdekében, hogy a kivándorlás gazdasági okai megszűnjenek, és az afrikai emberek a saját országaikban találjanak olyan munkát, amelynek nyomán majd nem akarják elhagyni az otthonaikat. Harmadrészt pedig ösztöndíjprogramokat kell indítani annak érdekében, hogy a jövő nemzedékek számára is egy világosabb jövőkép táruljon ki. Ma Magyarországon 976 afrikai diák tanul a magyar kormány által finanszírozott ösztöndíjprogramban.

- Képviselőtársaim! Továbbra is ezt a politikát kívánjuk folytatni, azonban az Európai Unió és Afrikai Unió csúcstalálkozójának eredménye, illetve az ott elhangzott mondanivaló alapján világos, hogy sajnos az Európába irányuló afrikai bevándorlási folyamatok utánpótlásbázisa kimeríthetetlen, ezzel kell számolnunk a jövőben is! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

SZAKÁCS LÁSZLÓ, (MSZP): - Miniszter Úr! Volt már nekem ma lehetőségem a bizottsági ülésen is erről magát meghallgatni. Látjuk, hogy van határvédelem, amit Magyarországon is úgy oldanak meg, ahogyan sikerül, és vannak gazdaságfejlesztés és ösztöndíjprogramok is. Az ösztöndíjprogramoknál nem feltétlenül értem, hogy az miért van a hazájukhoz közel, ha itt tanulnak, de a gazdaságfejlesztés tekintetében nézzük, hogy mit tettek önök.

- Miniszter Úr! Önök nem közösségi megoldásokban gondolkoznak, hanem mindig egy ilyen különutas, igazi magyar virtusos utat találnak, ami nem feltétlenül hatékony, de legalább jó drága! Nyitottak is kereskedőházakat, nem keveset, sokat, azért, hogy fel sikerüljön lendíteni mind hazánk, mind pedig az afrikai országok gazdaságát, hogy ott nyilvánvalóan mindenki megtalálja a saját számítását: Botswana, Gambia, Mozambik, Namíbia, Seychelles-szigeteket lefedő iroda, Dél-Afrika, Marokkó és egyébként még csupa romantikus hely, mint Angola, Csád, Elefántcsontpart, Eritrea, Etiópia, Ghána, Kenya, Nigéria, amelyekről önök is elmondták, például Botswanában, mielőtt bezárták volna az összeset, hogy azért nem igazából éri meg ott kereskedni, illetve ott valamilyen gazdasági fejlesztést keresni a magyar kapcsolatoknak, mert kevesen is élnek ott, de aki ott él, abból a kevésből is nagyon sokan nagyon szegények.

- Miniszter Úr! Tehát valójában különutas megoldás nincsen! Közösségi megoldás van: az Európai Unió 164 országgal ül le két hét múlva, és próbálnak közös megoldást keresni arra, hogy felzárkóztassák azokat az országokat, ahonnan elindul a migrációs hullám, és úgy gondolják, hogy ennek van olyan közösségi megoldása, amelyhez, lássuk be, az önök kezdeményezései nem illeszkednek. Arra jók persze, hogy egypár embert eltartsanak, hiszen az önök munkatársa mondta, hogy olyan messze van, ki tudja leellenőrizni, hogy mi itt mire költünk. Valójában erről van szó ennek a programnak a keretében! (Taps az MSZP padsoraiban.)

***

HADHÁZY ÁKOS, (LMP): - Miniszter Úr! Gondolkodtam, hogy válaszoljunk-e, nem feltétlenül lett volna szükséges, hiszen semmi más nem történt, mint szokásos kormánypárti kormánypárti megszólalás, amikor azt látjuk, hogy egy létező problémát, a menekültkrízist, a menekültproblémát nem megoldani, hanem démonizálni akarják!

- Természetesen megint nem hallottunk semmi olyan megoldási javaslatot, ami a valóságban segítséget hozna ebben a problémában. Nem az a hazugsága a kormánynak és nem az az alaphazugsága, hogy menekültkrízis lenne, hiszen menekültkrízis van. Az igazi hazugság az, amikor azt mondják, hogy ez az egyetlenegy problémája Magyarországnak, és nem probléma az, hogy több tízezren halnak meg gyógyítható betegségben, sokkal többen, mint átlagosan egy nyugat-európai országban, és nem probléma az, hogy gyakorlatilag ma már az oktatásról, az iskolákról mint egy szétvert üzemről beszélhetünk. Ezek az igazi problémák, és azok a problémák, ahogy ezeket a pénzeket is el szeretnék lopni!

- Ezen a konferencián, amelyre a miniszter úr hivatkozott, önök tettek bejelentéseket: lesznek elvileg fejlesztések! Ezeket a fejlesztéseket azonban úgy fogják felhasználni, hogy kötött támogatásokkal, közbeszerzési szabályokat kijátszva, az Eximbankon keresztül megint a miniszterelnök úr barátai és a miniszterelnök úrhoz közel álló vállalkozók fognak horribilis pénzeket megkapni.

- Miniszter Úr! Az LMP a kezdetektől fogva azt mondja, hogy a megoldásokat Európával közösen kell megtenni! Európát sem démonizálni kell! Európának lehet javaslatokat tenni, Európával lehet együttműködni! A menekültkrízis kifejezetten az a krízis, amit csak Európával közösen lehet megoldani! Közösen kell a határok védelmét megoldani, közösen kell fellépni a klímaproblémák megoldására, és közösen kell tenni az afrikai fiatalok megsegítéséért! (Taps az LMP padsoraiban.)

***

BÓNA ZOLTÁN, (Fidesz): - Miniszter Úr! A Fidesz mindig is úgy gondolta, hogy a problémát, a konfliktust helyben kell megoldani, nem szabad azt Európába importálni, Magyarország ugyanakkor, ahogyan történelme során már sokszor bizonyította, szolidáris a bajbajutottakkal! Ezért is nagyon fontos a „Hungary Helps” program, amelynek egyik alaptézise a következőképpen hangzik: „A világban jelenleg zajló migrációs válságot annak gyökerénél kell kezelni, a segítséget kell odavinni, nem pedig a bajt idehozni, azaz a kiváltó okokat kell megszüntetni, hogy az érintett népek békében és biztonságban élhessenek újra.”

- Sajnos az EU vezetői ezt nem mindig így látják! Juncker így fogalmazott legutóbbi interjújában: „Európában nyilvánvaló igény van a migrációra a következő évtizedekben, ezért lehetővé kell tennünk a legális utakat azoknak, akik jönni akarnak és jöhetnek.”

- Miniszter Úr! Mi úgy gondoljuk, hogy ez az igény nem a magyar emberek részéről fogalmazódott meg, - éppen ellenkezőleg. A nemzeti konzultációra érkezett több mint kétmillió válasz kiértékelése után bízunk benne, hogy Brüsszelben is egyértelmű lesz, hogy a Soros-tervet nem fogják tudni Magyarországon végrehajtani! (Taps a kormánypártok soraiban.)

***

STAUDT GÁBOR, (Jobbik): - Miniszter Úr! Teljesen egyet tudunk érteni, hogy Afrika a jövő kihívása migrációs szempontból is, tehát a figyelemfelhívás jogos, és egyetértünk azzal is, hogy helyben kell segíteni ezeken az embereken. Ebben nincsen köztünk vita, és azt gondolom, a határok szigorú lezárása, amit Magyarország megtett, nemzeti konszenzust élvez, bár nyilván a Fidesz-KDNP próbálja úgy beállítani, mintha az ellenzék soraiban ebből a szempontból nagy vita lenne. A Jobbik teljesen egyértelműen nemcsak a határzárt, hanem már az önálló határőrség megszüntetését is sérelmezte, de ahogy látjuk, egyébként a baloldali pártok javarésze is a kerítés mellett van.

- Miniszter Úr! Akkor lenne hiteles, amit Magyarország Kormánya mond, ha a letelepedési kötvényekkel 20 ezer ember részére nem tette volna lehetővé a letelepedést. Ez annál is inkább igaz, hiszen arra a kérdésre sem tudtak válaszolni, hogy ha Junckerék 1300 letelepedési kötvényt vásároltak volna azok részére, akik a kvótával ide szerettek volna jönni, vagy akiket ide szerettek volna telepíteni, akkor önök nemhogy tiltakoztak volna, hanem örömmel tapsikoltak volna, begyűjtötték volna az offshore cégeiken keresztül a megfelelő jutalékokat, és még négyszeres kamattal kapta volna Brüsszel vissza utána a pénzét. Ezért nem tudott átmenni ez az alaptörvény-módosítás sem, amelynek elfogadásával ha kivezették volna időben és olyan módon, hogy ne is lehessen a következő választás után visszahozni a letelepedési kötvényeket, sőt, hogy a jövőben egyik kormány se tudja kétharmad nélkül visszahozni a letelepedési kötvényeket.

- Miniszter Úr! Ha ezt a konszenzust meghozták volna, akkor már Magyarországnak az alaptörvény-módosítása is hatályban lenne, ami, azt hiszem, Magyarország számára könnyebb védelmi lehetőséget nyújtana. Arról meg nem is beszélve, ha a munkalehetőségekről és a munkaerőhiányról beszélünk, miért nem hallunk Magyarország Kormányától eleget arról hogy hogyan fogja visszahozni azt az 500 ezer embert, aki a lábával szavazott, és külföldre menekült! (Taps a Jobbik soraiban.)

***

FIRTL MÁTYÁS, (KDNP): - Miniszter Úr! A KDNP frakciója nevében szeretném elmondani és megerősíteni azt az állítást, amit a miniszter úr megfogalmazott, hiszen mi is úgy látjuk, de különböző NATO-elemzések is azt bizonyítják mindannyiunk számára, hogy az afrikai országokban jellemző instabil helyzet jelen van. A destabilizáció, ahogy ön fogalmazott, jelen van, ami természetesen arra ösztökéli az embereket, hogy valahogyan onnan el kellene menni.

- Képviselőtársaim! Mi azt mondjuk, hogy az is igazi közösségi megoldásban való gondolkozás, a közösség érdekében való meggondolás, gondolkodás, amikor ezt kérik tőlünk számon, amikor mi valóban közösségben gondolkodva abban vagyunk érdekeltek, hogy az ottani közösségek érdekében segítsük elő azokat a lehetőségeket, hogy a helyben maradást elő tudjuk teremteni. Akkor vagyunk igazán szolidárisak azokkal a nemzetekkel, népekkel, amikor azokat a gazdasági lehetőségeket, amikkel az Európai Unió rendelkezik, ott helyben biztosítjuk az ott élő emberek számára, hogy ott tudjanak maradni, és nem az a cél, hogy az ország elitje kivándoroljon, holott a saját országukat kellene építeni, ott az afrikai területeken!

- Képviselőtársaim! Mi akkor is szolidárisak vagyunk, amikor az Európai Unióval szemben azt a politikát folytatjuk, hogy igenis, a nemzetek szuverenitásának alapvető érdeke, hogy a határaikat meg kell védeni! Az nemzeti ügy, hogy ki kivel akar együtt élni! S még egyszer azt is pontosan kell elmondani Hadházy Ákos képviselőnek, amikor en bloc menekültekről beszél, hogy van menekült, van migráns és van gazdasági bevándorló. Csak hallgassa meg az utóbbi Trump-üzenetet, aki azt mondja, hogy a nemzetközi ENSZ-egyezményből is kivonul Amerika a menekültügyi kérdésekben!

- Miniszter Úr! Köszönöm, és várjuk, hogy továbbra is ezt a politikát folytassa a magyar kormány! (Taps a kormánypártok soraiban.)

