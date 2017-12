Vádak és remények..!

KDNP: Miért fontos az advent ,- avagy ahol várakozás van, ott nincs üresség. MSZP: Rossz célok, tervezetlenség, korrupció. Jobbik: Hogyan enyhítenék a lakhatási válságot? LMP: Az LMP az önkormányzatok pártján áll.

2017. december 6. 14:44

Híven a hagyományokhoz, látványos napirend előtti ütközetekkel „köszöntötték” e héten is egymást. Népszerűséget, hangulatot, irigységet és sanda utálatot egyaránt jeleztek. Nem volt meglepetés, hogy kormánypárti és ellenzéki szónoklók ugyanazt egészen másként látták. A mentelmi jog birtokában szabad volt keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad volt tévedni, hazudni, sértegetni, vádaskodni. Szenvedélyes mondataikat a hagyományokhoz híven, hangos közbeszólások kísérték. Szerényen stilizálva, egy-egy alkalommal a ”szolidabb” zajokat, is jelezve, ”közvetítjük” szózataikat.

Miért fontos az advent, - avagy ahol várakozás van, ott nincs üresség!

VEJKEY IMRE, (KDNP): - Hölgyeim és Uraim! A közelgő karácsony kapcsán mint a magyar parlamenti imareggeli vezetője, most mindenekelőtt e voltomból adódóan üdvözlöm önöket! A kérdés pedig, ami elé állítani kívánom ma önöket: mit jelent személy szerint egyenként nekünk az advent, vagyis maga a várakozás, akkor is, ha a lényegét felismerjük, és akkor, ha nem?

- Felismerni és megélni az advent lényegét nem könnyű. Nem könnyű, mert az elmúlt évtizedek során sok minden rétegződött erre az időszakra is. Ezeket a rétegeket először le kell bontanunk ahhoz, hogy az advent végén majd helyénvalóan tudjuk megünnepelni Jézus betlehemi születését. Joggal felvethetik: mi lenne az ünnephez a helyénvaló, méltó út, vagyis mit kellene tennünk advent idején, hogy a karácsony majd ne ránk essen, hanem tényleg nagybetűs ünnep legyen?

- Hölgyeim és Uraim! Először is azt kellene tisztáznunk, hogy mit is jelent az advent. Jingle bellst? Csillogó kirakatokat? Fahéj és puncs illatát az utcákon, bármerre is járunk? Vagy sokkal inkább az Úr eljövetelére történő lelki várakozást? Ha szívünk mélyére ásunk, akkor megtaláljuk a kérdésre az egyetlen igaz választ, ezáltal pedig 2017. év adventjét méltó módon fogjuk tudni átélni. Méltón, várakozásteli időszakként, nem pedig előkarácsonyként, mert az ünnep a szentestén kezdődik. Így a karácsony valódi ünnep lesz, és nem puszta kikapcsolódás, hanem éppenséggel a valamibe való bekapcsolódás napja, amely az élet egészére való igazi visszatalálás lehetőségét kínálja mindannyiunk számára!

- Hölgyeim és Uraim! Pénzért, ma úgy tűnik, bármit azonnal megkaphatunk, de ne feledjék, a legfontosabb dolgot sosem: az igazi szeretetet ugyanis pénzért nem tudjuk megvásárolni! (Zaj és közbeszólások az MSZP soraiból: Törekedtek rá!) Szeretni Istent és embertársainkat, az nem pénz kérdése, az nem vagyon kérdése… (Zaj. ‑ Az elnök csenget.)…Az a lélek kérdése, mert teljesen független a vagyoni gazdagságtól, sőt legtöbbször nagyobb a szív azokban az emberekben, akik szegényebb körülmények között élnek. (Bangóné Borbély Ildikó közbeszól.) Ne feledjék azt sem, hogy a világhódító Nagy Sándor testamentumában azt kérte: úgy helyezzék őt végső nyugalomra, hogy jobb kezében egy kard legyen a mellkasára helyezve, ez jelképezze azt, hogy meghódította az akkor ismert teljes világot, de bal keze üres tenyérrel lógjon ki a szarkofágból, és ez jelképezze azt, hogy bár meghódítottam az egész világot, de nézzétek, mit viszek magammal a túlvilágra! (Bangóné Borbély Ildikó: Ezt kellene nektek is tudomásul venni!)

- Hölgyeim és Uraim! Képzeljük magunk elé ezt a szarkofágot, és gondolkodjunk el azon, hogy mit is üzen számunkra még így az évezredek távlatából is! Ez a távoli üzenet így karácsony közeledtével ma rávezethet bennünket arra, hogy az ajándékozás nem az ajándék anyagiakban való lemérhetőségében rejlik, hanem sokkal inkább abban, hogy törődöm‑e a másikkal, gondom van‑e rá, ami azt jelenti, hogy a szeretetem egy részét átadom-e, a másik pedig viszonozza-e! Ez az ünnep és az ajándékozás igazi jelentése, nem pedig a pénzen vásárolható dolgok! Ez az az ajándék, amely örökre megmarad, amelyet se rozsda, se moly nem tud tönkretenni!

- Hölgyeim és Uraim! Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindannyiuknak meghitt adventet és áldott karácsonyt! Köszönöm megtisztelő figyelmüket! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Azt hiszem, mindnyájan köszönjük az ön jókívánságait és szavait! Én magam teljesen értetlenül állok az előtt, hogy amikor képviselőtársunk az adventről beszél és minden ember számára alapvető értékekről beszél, akkor a Magyar Szocialista Párt frakciója miért nem tud még ekkor sem valamiféle minimális tiszteletet mutatni? Miért kiabál bele abba is… (Burány Sándor: Mert nem szeretjük az álszentséget!)…amikor egy képviselőtársunk az adventről beszél! Mi lenne akkor konszenzus a Parlament falain belül, ha nem az, hogyha a karácsonyi készülődésről beszél egy képviselőtársunk, az itteni lelki feltöltődésről ebben az időszakban… (Józsa István: Ugye megmondtam, hogy bennünket fog szidni? ‑ Gúr Nándor: Siralmas vagy!)… vagy arról, hogy milyen fontosak az örök értékek, akkor önök kibírják bekiabálás nélkül. Számomra megdöbbentő, hogy még ez sem minimum az MSZP számára! Karácsonyra készülve az emberségből talán… (Bangóné Borbély Ildikó: Emberségről beszélsz? ‑ Zaj. ‑ Az elnök csenget.)… valamennyire többet is mutathatna! (Gúr Nándor: Siralmas vagy! Zaj. Az elnök csenget.)

- Képviselő Úr! Akik itt ülnek, azok valamelyest példát is mutatnak. Ha az adventről nem tudja meghallgatni a képviselőtársunkat fegyelmezetten, akkor mégis milyen példát mutat az embereknek? Nem egy parlamenti politikai vitanapon vagyunk, amikor politikai kérdésekről van szó, hanem örök értékek kapcsán abban bíztam, hogy legalább ez sikerül…(Józsa István: Nagy Sándor pogány volt! ‑Legény Zsolt: Meg az elmúlt nyolc év!)…de a Szocialista Pártnak ez sem sikerült.

- Teljesen más időszakot élünk nyilván az egyházi liturgiában és a hétköznapokban is akkor, amikor a karácsony előtti négyhetes készülődés, az advent ideje van. Nemcsak azok miatt a külső jegyek miatt, amiket a képviselő úr is mondott, hanem akár a roráte mise kapcsán, a hajnali misék kapcsán, ahol még inkább átélhetik a hívek, hogy a sötétségből tartunk a világosság felé. Ezt jelképezik nyilván az adventi koszorún egyre többször meggyújtott gyertyák. A történelemben az első adventi koszorún még 24 gyertya volt, még naponta gyújtottak újabb és újabb gyertyákat, most a négy héten van négy gyertya, ahogy egyébként a nagyszombat estéjének a liturgiái is egyébként pontosan ezt a fajta fényliturgiát mutatják. Tehát ez mindenki számára egyfajta megvilágosodás felé vezető út! Pontosan az a karácsony valódi súlya, az a karácsony valódi értéke, hogy egy ekkora előkészület övezi. Hitünk szerint több ezer éves várakozás előzte meg az első karácsonyt, amikor a Megváltó megszületett, de ezt a fajta várakozást négy héten keresztül újra megélhetjük, hogy utána az örömünk még nagyobb legyen, a megváltó 2017 évvel ezelőtt mégiscsak közénk költözött!

- Képviselő Úr! Ez az időszak nyilván sokak számára egyfajta fokozott odafigyelésnek is az időszaka, amikor családtagokra, elesett emberekre fokozottabban odafigyelnek. Ha valaki olvassa az újságokat, nézi a honlapokat, nézi a híradókat, láthatja, hogy nincs olyan nap, amikor újabb és újabb karitatív szervezetek be nem jelentenék, hogy mivel készülnek ők is a karácsonyra, hogyan segítenek abban másoknak, hogy ők is segíthessenek nehéz helyzetbe jutott embereknek.

- A kormány is igyekezett a karitatív szervezeteknek a lehetőségeit bővíteni, hiszen külön, az ő számukra kiírt fejlesztési forrásból 4,5 milliárd forinttal tudják a saját eszközparkjukat, a felszereltségüket, működésüket is bővíteni a következő években. Ez egyfajta közvetítő funkció a részükről, hiszen ami támogatást továbbítanak, az vagy magánszemélyek adományaiból áll, vagy állami támogatásból, vagy cégek adományaiból áll, de óriási és fontos feladatot visznek az év 52 hetében is, ezen a négy héten pedig fokozott figyelem fordítódik feléjük. Reméljük, hogy ez a négy hét és a karácsony ünnepe valamelyest a politikai életünket is tudja pozitívan befolyásolni, valamelyest a gondolatainkat is, és az ebből fakadó cselekedeteinket emberibbé tudja tenni! Bízunk benne, hogy az advent mindenki számára pozitív várakozási időszak lesz, és mindenki számár pozitív eredményeket is hoz, legalábbis ami a stílust illeti! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Rossz célok, tervezetlenség, korrupció!

SZAKÁCS LÁSZLÓ, (MSZP): - Képviselőtársaim! Évente 2200-2400 milliárd forint érkezik Magyarországra, és ebből akár még növekedni is lehetne jóval többet, hiszen ez a GDP-nek 6-6,2 százaléka, ehhez képest a növekedés ma Magyarországon az európai uniós források igénybevételével nagyjában-egészében a felére képes!

- Képviselőtársaim! Meg kell vizsgálni, hogy miért van ez? Miért van az, hogy a GDP-nk lassabban nő, mint a régió országaié. Csehország, Lengyelország, a „hatalmas” Szlovákia elhúz mellettünk, de bizony már Bulgária és Románia is. Nemhogy hátrafelé nem kell már tekinteni, hogy őket megnézzük, hanem bizony jóval magunk elé, mert sokkal gyorsabban fejlődnek, mint mi. Sokszor meghallgatjuk azt, hogy Magyarország versenyképességét hogyan növelik, de gyakorlatilag az van, hogy a versenyképességi listán a 69. helyen vagyunk, pedig ennyi pénzt el lehet költeni. Ez azért van, mert rossz döntések születnek, azért van, mert rossz a kivitelezés, tervezetlenek ezek a fejlesztések. Nem egymással vannak kölcsönhatásban, hanem éppen kinek mire volt szüksége, vagy a kedves vezető ujja mire mutatott rá, hogy mit kell megépíteni. Így épül meg kisvasút, így épül meg stadion, így épül meg minden az európai uniós forrásokból, ahelyett, hogy a magyar gazdaságot lehetne ezzel beindítani!

- Államtitkár Úr! Látni kell, hogy a rossz célok, a tervezetlenség mellett, jelen van a korrupciós is! A korrupciós indexben jól teljesít Magyarország, nem úgy, mint a versenyképességben, ahol hátul kullogunk. Sikerült intézményesíteni! A legutóbbi kutatások alapján nemzetközi mércével mérve is azt mondják, hogy ez nagyjában-egészében Magyarországon évente az uniós források tekintetében 320-400 milliárd forint közé tehető. Gondolják ezt végig! A 400 milliárd forint a mentősök éves bérének a hússzorosa! Hogy önök is értsék: ez száz darab felcsúti stadion! Ennyi az, ami kézen-közön eltűnik, mert ma Magyarországon nem az lesz sikeres, aki bátor, aki innovatív, aki sokat dolgozik, akinek van kockázattűrő és -vállaló képessége, hanem akire a kedves vezetőnek az ujja rámutat, és akkor vannak olyan újabb felemelkedő csillagok, mint Mészáros Lőrinc, aki most már mindent megépít ebben az országban, vagy éppen Andy Vajna, akinek meglátjuk, hogy mi lesz most a kaszinóival, és vannak a bukottak, például Spéderék, a kegyvesztettek, meg vannak azok is, akik lebuktak. De ez az önök rendszerében még nem bűn! Az a Mengyi Roland, aki ezzel lebukott, még mindig a Gazdasági bizottság alelnöke, itt ül ebben a Házban, és Simonka György is még mindig a képviselőtársunk. Ez is csak azt mutatja, hogy ez az önök rendszerében nem bűn, önök nem egy élhetőbb és fejlődő Magyarországot, nem egy fenntarthatóan fejlődő Magyarországot építenek, hanem egész egyszerűen meg akarnak gazdagodni, és még egypár embert a saját holdudvarukban még meg szeretnének gazdagítani!

- Államtitkár Úr! Önök az európai uniós forrásokat nem oda hozzák, ahova kell. Miskolc, Ózd, Komló, Pécs, Kazincbarcika nincs az önök térképén. Azokon a helyeken, ahol megszűnt a nehézipar, megszűnt a lakosságmegtartó képesség, a könnyűipar nem tudta pótolni ezeket a problémákat, nem tudta pótolni a munkahelyeket, azóta ott rosszabb az élet, és elvándorolnak az emberek. 15-20 százaléka ment el az embereknek!

- Államtitkár Úr! Mi azt mondjuk: nyílt közbeszerzések kellenek, számonkérés kell!Az adófizetőket megkárosító költéseket be kell fejezni! Önálló, korrupciót vizsgáló ügyészséget kell felállítani, és csatlakozni kell az európai ügyészség szervezetéhez! Mi azt gondoljuk, hogy az európai uniós forrásokat, az egészségügyre, az oktatásra és legfőképpen az egyenlőtlenségek csökkentésére kell fordítani! (Taps az MSZP soraiban.)

***

CSEPREGHY NÁNDOR, (Miniszterelnökség államtitkára): - Képviselő Úr! Ha konzekvens politikáról és fejlesztéspolitikáról beszélünk, akkor sokan megszólalhatnának ebben az Országgyűlésben, de az MSZP nincs köztük! Nincs köztük az önök kormányzása alapján az MSZP, hiszen hasonlítsuk össze a 2010-ben átvett ország állapotát a 2017-ben tapasztaltakkal. A munkanélküliséget, a költségvetési hiányt, az állam eladósodottságát, az emberek eladósodottságát és a jelenlegi állapotokat. Magyarország mára visszaszerezte azt a pozícióját, amit 2002-ben elveszített: a régió legdinamikusabban növekvő gazdasága! Ebben valóban részben az európai uniós források is részt vesznek, azok az európai uniós források, amelyekről önök a kormányzati időszakukban egyetlenegy alkalommal sem voltak hajlandók érdemi vitát folytatni, és amiről azt látom, hogy most sincs érdemi párbeszéd a saját pártjukon belül.

- Képviselő Úr! Abban a szerencsétlen helyzetben vagyunk sajnos, hogy hét évvel azt követően, hogy önök leadták a kormányzat felelősségteljes terhét, ma még mindig az önök hibájából kell Magyarországnak, vagy merem állítani azt, hogy törvénytelenségeiből fakadóan kell Magyarországnak jelentős összegeket visszafizetni! Emlékezzünk csak a 4-es metró ügyére! Igen, a 4-es metró ügyére, amely beruházásnak az összértéke 452 milliárd forint volt. 2003-ban azt mondták erről a beruházásról, hogy 166 milliárd forintba fog kerülni. Ma ismételten látunk egy ilyen számot: azt mondja az OLAF, az Európai Bizottság bűnüldöző szerve, hogy az önök által támogatott politikusok és az önök által támogatott üzletemberek ennyi pénzt loptak ki a négyesmetró-beruházásból. S nem elég, hogy 166 milliárd forinttal megkárosították a magyar adófizetőket, ma még további 60 milliárd forint bírságot is kell fizetni az önök kormányzásának korrupciós ügyei miatt a jelenlegi kormányzatnak az adófizetők pénzéből! Azt gondolom, erről kéne önnek beszélnie napirend előtt, illetve szembenézni azokkal az emberekkel, akiknek a zsebéből kiveszik ezt a pénzt!

- Képviselő Úr! De ha már szóba hoztam a 4-es metró ügyét, engedje meg, hogy emlékeztessem önt további nagyon komoly beruházásokra, amelyek ugyancsak az önök támogatásából kaphattak akár uniós, akár hazai fejlesztési forrást, mint amilyen volt például a 40 centis kilátó, vagy mint amilyenek voltak például a kutyafitnesz-beruházások!

- Képviselő Úr! Nekem ne beszéljen a gazdaságfejlesztés jelentőségéről, amikor az önök kormányában a teljes európai uniós fejlesztési keret 16 százalékát használták gazdaságfejlesztésre! Szeretném megemlíteni, hogy jelen pillanatban ez a szám a teljes uniós fejlesztési ciklusnak a 60 százalékát jelenti. Tehát konkrétan egy akkora összegű növekedés van a piaci szereplők számára az általuk elérhető forrásokban, amelyeket önök nyolc év alatt nem voltak képesek produkálni. Ellenben produkáltak más eredményeket, amit látható módon ma sem tudnak kimagyarázni. Az önök udvari sztárügyvédje, Czeglédy Csaba, aki 3 milliárd forinttal károsított meg nyugdíjasokat és diákokat, attól az Altustól kap kölcsönt, attól az Altustól kap konkrétan pénzt, amely Altust az Európai Bizottság jelentős összegekkel támogat. Kíváncsi vagyok arra, mikor emeli fel a szavát az ellen, hogy tiltott pártfinanszírozás valósul meg az Altus támogatásán keresztül, ami látható módon ismét az MSZP kasszájában köt ki!

- Képviselő Úr! Tudja, az önök 8200 milliárd forintnyi fejlesztési lehetőségével, elszalasztott lehetőségével szemben ennek a kormánynak 12 ezer milliárd forintnyi érve van arra, 12 ezer milliárd forintnyi érve, hogy hogyan, miként kell a magyar gazdasági szereplőket támogatni. (Szakács László folyamatosan közbeszól.)

- Képviselő Úr! Beszélt itt az elfelejtett településekről: szeretném emlékeztetni Salgótarjánra, ami az MSZP egyik fő bázisának számít. Nem az önök kormányzása alatt lett modern város, hanem Orbán Viktor miniszterelnök úr írta alá azt a megállapodást Salgótarján MSZP-s polgármesterével, ami soha nem látott fejlődést nyit egy olyan város előtt, amit önök a kormányzásuk időszakában elfelejtettek.

- Képviselő Úr! Önök nem tettek mást az európai uniós fejlesztési forrásokkal, mint vagy elherdálták, vagy részben hazahordták! Ezzel szemben ma ezek a források a magyar gazdaság érdekét szolgálják! A kettő közötti különbséget pedig a magyar választók, a magyar adófizetők egyértelműen tapasztalják! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Hogyan enyhítenék a lakhatási válságot?

Z. KÁRPÁT DÁNIEL, (Jobbik): - Tisztelt Ház! Az utóbbi hetekben számtalan vitát folytattunk a parlamentben a Magyarországon tapasztalható lakhatási nehézségekről, amely jelesül a fiatalokat, a fiatalok életkezdését érinti, és hát, mintha kissé elbeszéltünk volna egymás mellett a tekintetben, hogy a kormányzat rendszeresen kontrázza, hogy hány tízezren vették igénybe a CSOK kedvezménytömegét, adott esetben a teljes összeget, aminek én nagyon örülök, amiről azt mondom, hogy nemzetgazdasági szempontból fontos lépés. Ugyanakkor azt is megjegyeztem többször: nem biztos, hogy a legnagyobb szükséget szenvedő társadalmi csoportot kedvezményezi a kormány, hiszen jellemző módon a felső középosztálytól fölfelé vehető igénybe, mondjuk, a CSOK tízmilliós kedvezménytömege. És azt is el kell mondanunk: egyáltalán nem tekinthető luxusberuházásnak az, hogy valaki Magyarországon akár önálló, saját tulajdonában lévő ingatlanhoz jut, de egyértelműen felmerül az az igény, hogy Magyarországon bérleményekhez, megfizethető árú bérlakásokhoz is lehessen jutni. És ha megvizsgálná a kormányzat a kivándorlás különböző okozati összefüggéseit, akkor az alacsony, szánalmas szinten álló fizetések mellett második indokként az otthonteremtési nehézségeket fogja találni. Ez megint csak táptalaját adja a Jobbik béruniós koncepciójának, hiszen ezen két területen kell egyszerre odahatni, hogy a kivándorlási spirál lassulni tudjon.

- Államtitkár Úr! Azt látjuk, hogy ha csak az önök által hivatkozott új építésű ingatlanokra kiadott építési engedélyek számát vesszük górcső alá, akkor a 2 évvel ezelőtti adat a teljes magyar ingatlanállomány 400 évenkénti cseréjét tette lehetővé. Gondoljanak bele abba, hogy mondjuk, egy békásmegyeri panelház esetében ez mit jelent. A 400 évenkénti cseréről a most kiadott építési engedélyek száma alapján eljutottunk oda, hogy 300-350 évente cserélődne már ki az ingatlanállomány, tehát megint csak egy panelházra utalva, azt kell hogy mondjam, ez az elmozdulás édes kevés! Főleg, hogy jelesül az önök jó barátai és azok lakóparképítő cégei jártak jól azzal, hogy a kivitelezési munkák nagy részét elvitték! Ezzel szemben a Jobbik emberbarát, minden tipikus élethelyzetre vonatkozó javaslatokat tett, miszerint bővítsük a CSOK-ot ‑ lakásfelújítások, használt ingatlanok esetén is ‑ abba az irányba, hogy ha legalább egy energetikai szintet ér ez a fejlesztés, akkor bárki igénybe vehesse az érintett kedvezményt.

- Államtitkár Úr! Igyekszem pontokba szedni a kérdéseket, hogy könnyebb legyen rájuk válaszolni. Legyen akkor ez az első kérdés: mit mondanak annak a fiatalnak, akinek 130 ezer forintos fővárosi albérleti díjat, plusz rezsit kellene kifizetni, ha önálló életét el kellene vagy el akarja kezdeni? Második kérdésként adódik, hogy miért nem vizsgálják felül a Magyarországon található üres ingatlanállományt. Itt ugye több százezer ingatlanról beszélünk. Tudjuk, hogy ezek állaga igen leromlott, és azt is tudjuk, hogy háromféle tulajdoni ág képzelhető el esetükben. De több tízezret, állítjuk, hogy vissza lehetne hozni a magyar életbe, adott esetben közmunkaprogram értelmes idecsatornázásával. Ha csak fővárosi szinten néhány tízezer ingatlannal tudnák a kínálati oldalt szélesíteni, szépen lassan elindulhatnánk afelé, hogy a kínálati szűkösség felszámolásával az albérletárak, az albérleti díjak is elkezdjenek csökkenni.

- Államtitkár Úr! Hogyha 400 vagy akár 300 évente cserélődnek ki az ingatlanok Magyarországon, és a több százezer panellakás helyzete olyan marad, mint amilyen, ennyire szánalmasan gyenge forrásmennyiséget csoportosít ide nemcsak ez a kormány, de egyébként elődje is, akkor azt mondhatjuk, hogy egy nagyon komoly lakhatási válság lesz kialakulóban a következő 10-15 évben. Hiszen semmilyen kitörési lehetőséget nem biztosítanak azok számára, akiknek a környezete tulajdonképpen lepusztul, lerohad. Önök nem segítenek még azon sem, hogy mondjuk, a távhőszolgáltatás vagy egyes közszolgáltatások korszerűsítésével ezek az emberek legalább egy fokkal olcsóbban tudjanak élni, létezni a saját élőhelyükön! De hát hosszú távon mindenképpen afelé kellene elindulniuk, hogy a Jobbik bérlakásépítési koncepciójának megfelelően ezrével, tízezrével kellene a beköltözhető ingatlanok számát emelni, egyébként központi anyagbeszerzéssel, magyar kivitelezőkkel, A bérlakások elementáris hiányára most már nem lehet válasz a CSOK intézménye és annak bővítése!

- Még egyszer mondom: Magyarországon nem lehet luxusigény sem az önálló lakás elérhetőségének érzete, sem pedig az, hogy egy bérleménybe beköltözhessen egy fiatal pár, elkezdhesse életét. Teljesen tipikus élethelyzeteket, igényeket vázoltam fel, tehát kérdéseimet pontokba szedve az elvárásom is ilyen egyszerű és egyértelmű. Egyértelmű válaszokat várunk, hiszen a kormányzat folytatólagos mulasztásban van ezen a területen! Ennek árát pedig a magyar jövő kell hogy megfizesse! (Taps a Jobbik soraiból.)

***

CSERESNYÉS PÉTER, (Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Számtalan gondolatot fogalmazott meg és kérdést is egyben, de az a kérdés, hogy amikor ilyen javaslatokat fogalmazott meg vagy elvárásokat támasztott, akkor mennyire lehet hinni a Jobbiknak, annak a Jobbiknak, amelyik egyik nap valamit mond, majd másnap annak az ellenkezőjét teszi! Mennyire lehet hinni annak az ígéretnek, amit most itt ön megfogalmazott, vagy esetleg kérdésbe beépítve sugalmazott?

- De nézzük a tényeket, mit tett az elmúlt időszakban a kormányzatunk annak érdekében, hogy ha valaki új életet akar kezdeni egy új lakásban, akkor milyen lehetőségei vannak. És bár ön azt mondta, hogy soroljuk fel azt, hogy a CSOK során milyen kedvezményeket kapnak azok az ifjú családok, akik gyermekvállalással egybekötve jutnak hozzá támogatáshoz és nagyon-nagyon kedvezményes hitelhez, és mennyien vannak ők, én szeretném megismételni újra: nagyon-nagyon fontos lépés az, hogy a családtámogatás egyik részeként az otthonhoz jutást segíti elő a kormányzat nem kevés összeggel, nem kevés forrással. Ugyanis a kormány az otthonvédelmi és otthonteremtési program keretében számos olyan intézkedést hozott, ami a magyar családok lakhatási problémáinak a megoldását segíti elő.

- Képviselő Úr! A családi otthonteremtési kedvezményt szeretném kiemelni, amely rendkívül népszerű. Bevezetésétől számítva 2017. október végéig 61 400 család CSOK-kérelmét fogadták be, 170 milliárd forint összegben. 2017. október végéig közel 8000 saját célra építkező család igényelt adó-visszatérítést 35,8 milliárd forint összegben, és 8350 három vagy több gyermeket nevelő család igényelt 3 százalékos kamatozású kölcsönt a CSOK-hoz kapcsolódóan 74,1 milliárd forint összegben. Így az otthonteremtési programnak is köszönhetően a tavalyi lakáspiacon fordulat következett be. Jelentős javulás következett be egy kedvező tendencia észrevételének a lehetőségével.Az elérhető állami támogatások, az alacsony kamatkörnyezet, továbbá a lakosság foglalkoztatási és jövedelmi helyzetének tartós javulása is támogatja a háztartások lakáscéljainak a megvalósítását. A kormányzat célja az, hogy minden magyar család lehetőleg saját otthonhoz jusson.

- Képviselő Úr! Ön is nagyon-nagyon jól tudja, hogy sokan vannak olyanok, akik a lakhelyüktől távolabb keresnek és találnak munkát. Az ő lakhatásukat is meg kell oldani. Nekik nem az a problémájuk, hogy nincs lakhatási lehetőségük, hisz ha családi házuk van, vagy éppen egy társasházban van saját tulajdonú lakásuk, viszont éppen azért, mert távolabb dolgoznak az otthonuktól, ezért kell segíteni őket lakhatási támogatással. Mind a munkaadókat, mind pedig a munkavállalókat a törvény erejénél fogva segíti a kormányzat. A munkaadókat úgy, hogy költségként le lehet írni a lakhatási támogatás egy jelentős részét hosszú ideig, öt éven keresztül. Éppen 2018. január 1-jével növekedik az elszámolható összeg nagysága, amit lakhatási támogatásként a munkaadó költségként elszámolhat, és a munkavállalók is közel egy évig igényelhetnek olyan támogatást, amely akkor igényelhető és akkor érhető el, ha a lakhelyétől 60 kilométerre vagy annál távolabb, vidéken lakik. Tehát jelentős mértékű támogatás van. Ezenkívül természetesen a munkába járást, a mobilitást is segíteni kell, hogy ne kelljen a saját lakásából elköltözni annak a munkavállalónak, aki nem saját lakóhelyén dolgozik. Ilyen munkába járást segítő támogatás is elérhető mind a munkaadó számára adókedvezményként, tehát elszámolható költségként, mind a munkavállaló számára.

- Egy nagyon fontos dolgot szeretnék még megemlíteni: a munkásszállók építését, amely az elmúlt időszakban, pontosabban ebben az évben pályázati kiírás után lehetőségként megjelent. Több mint tíz önkormányzat jelentkezett be erre a lehetőségre. Nemsokára ezres nagyságrendben fog épülni olyan munkásszállás, munkások elszállásolására alkalmas helyiség munkásszállás keretén belül, ahova a munkaadók és az önkormányzatok a városban, településen dolgozó munkavállalókat el tudják helyezni. Ez is egy jelentős adókedvezmény keretében valósulhat meg. Költségként tudják elszámolni a munkavállalók mind a munkásszállók létesítését, mind pedig a munkásszállás költségeit! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Az LMP az önkormányzatok pártján áll!

SZÉL BERNADETT, (LMP): - Kormánypárti Képviselőtársaim! Annyira belefeledkeztek önök Soros György reklámozásába, hogy már nem tudnak, nem érnek rá láthatóan a magyar emberek valós problémáival foglalkozni. Ezért, gondoltam, szólok önöknek, hogy vannak gondok, például az önkormányzati dolgozókkal. Nekik béremelési igényük van, és olyannyira nem hajlandók önök szóba állni ezekkel az emberekkel, akik napi sok órában, áldozatos munkával működtetik ezt az országot nagytelepülésektől kistelepülésekig, hogy sztrájksorozatot hirdettek a jövő évre.

- Azt gondolom, ez egy újabb tünete annak a vidékromboló, faluromboló politikának, amit a Fidesz-KDNP rászabadított erre az országra az elmúlt hét évben! Tudják, az elmúlt hónapokban az országot járva nagyon sok polgármesterrel találkoztam, és volt olyan polgármester, aki úgy ült mellettem a kávézóasztalnál, hogy a helyi fideszes hívogatta folyamatosan telefonon, és fenyegette, hogy mi lesz vele, ha Szél Bernadett-tel szóba áll, mert Szél Bernadett egy ellenzéki, és a Fidesz nem tűri az ellenzéki hangokat!

- Kormánypárti Képviselőtársaim! Önök egy ilyen párt, egy ilyen erőszakszervezet lett a Fidesz-KDNP-ből! A saját szememmel, a saját fülemmel tapasztaltam meg, hogy önök hogyan próbálják sakkban tartani és megnyomorítani az áldozatos munkát végző polgármestereket. Nagyon sok ilyen polgármester tart attól, hogy 2018 után önök folytatni fogják ezt a zsarolást, ezt a megfélemlítést, és azt a falurombolást, ami most már Orbán Viktornak és kormányának a védjegye lett az elmúlt években. Pedig, tudják, a helyi polgármestereknek óriási szerepük van az ország működtetésében. Ők igazából nemcsak a település menedzserei, de gondnokai is. Ők azok, akik folyamatosan ott vannak az embereknek, egy kapocs tulajdonképpen a politika és az emberek között. Azt látom, hogy a magyar emberek szeretik a lakókörnyezetüket, szeretik az otthonukat, és attól függ, hogy hogyan érezzük magunkat ebben a lakókörnyezetben, hogy mennyire sikeres és mennyire autonóm döntéseket hozó politikusok vannak ezekben a térségekben. Azt látom, önök nagyon sokat tettek azért, hogy a magyar vidék tönkremenjen, gyakorlatilag önök egy olyan erőszakszervezetet próbálnak fölépíteni, amelyikben a helyi polgármesterek az önök kinyújtott karjai!

- Kormánypárti Képviselőtársaim! Önök visszaélnek a közmunkával is! A saját fülemmel, szememmel tapasztaltam, hogy közmunkásokat a helyi erős ember földjére vezényeltek azért, hogy ott végezzenek munkát a közmunkán kívül is, privát érdek miatt! És ott van az európai uniós források ellopása! Most már a vádemelés megtörtént jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt! Mint tudjuk, az izsáki polgármester keveredett hírbe, aki egyébként egy ilyen rendszert állított fel. Ez a szálláshelybiznisz máshol is megy, de ő maga egy vadászházat építtetett a helyi fejlesztési forrásokra szánt pénzen, - 35 millió forintot kell visszafizetnie!

- Kormánypárti Képviselőtársaim! A helyzet az, hogy mi nem ilyen Magyarországot akarunk és nem ilyen polgármestereket! Mint bizonyára tudják, a hét végén a Lehet Más a Politika szövetséget kötött az Új Kezdettel, Gémesi György pártjával, amelyben tehetséges, kitartó polgármesterek vannak. Mi hiszünk abban, hogy Magyarországnak egy új korszakra van szüksége, és ebben az új korszakban alap az, hogy az önkormányzatiság a legfontosabb. Azt látjuk, hogy a helyi közösségek, a helyi gazdaságok és a helyben hiteles képviselők nélkül nem lehet ebben az országban egyről a kettőre jutni!

- Kormánypárti Képviselőtársaim! Mi úgy látjuk, hogy az Új Kezdet polgármesterei reményt adnak mindenkinek, akik hisznek abban, hogy ebben az országban még lehet tiszta lappal indulni, és lehet más az önkormányzatiság. Én elkötelezett embereket ismertem meg, kezdődően Gémesi Györggyel, aki ’1990 óta áll városának élén, és szegről-végről, töviről hegyire ismeri a várost, és gyakorlatilag pontosan tudja, hogy milyen problémák vannak ezzel a rendszerrel. Igen, pontosan tudja, hogy nem lehet innen, Budapestről megmondani, hogy ezeken a településeken mi történjen, és azt is pontosan tudja, hogy abból a fizetésből, amit jelenleg az önkormányzati dolgozók kapnak, nem lehet megélni, abból nem lehet ezeknek a családoknak egyről a kettőre jutni. Ezért kezdeményezzük, és beadunk egy törvényjavaslatot is, hogy a közszolgálati tisztviselői illetményalap a mostani szégyenletes 38 650 forintról megemelkedjen 65 ezer forintra. Ahogy kérik a szakszervezetek, mi ezt teljesíteni fogjuk, mert mi teljesíteni tudjuk, mert mi nem lopjuk szét a pénzt, és nem építünk belőle vadászházakat! De ott van Üveges Gábor is, aki csodát tett a saját falujában, a BioSzent András programmal egy virágzó közösséget hozott létre, megmentette azt a települést a biztos pusztulástól, és egy Európa-szerte fantasztikus helyet hozott létre! De ott van a baranyai Mánfa polgármestere is, Hohn Krisztina, aki elsőként szólalt föl a 2000 főnél kisebb települések elnyomása miatt.

- Kormánypárti Képviselőtársaim! Világosan látjuk azt, hogy ilyen embereknek és ilyen közösségeknek kell teret adni a korszakváltó Magyarországon, mert pontosan tudjuk, hogy ha önök maradnak hatalmon, akkor a vidék nem lesz más, mint egy lerombolt, tönkretett térség, és ha a vidék lepusztul, akkor vele Magyarország együtt pusztul!

- Tisztelt Országgyűlés! Korszakváltásra szükség van itt és most! (Taps az LMP soraiban.)

POGÁCSÁS TIBOR, (belügyminisztériumi államtitkár): - Frakcióvezető Asszony! Mindenekelőtt felhívnám a figyelmét, hogy Soros Györgyöt nem a kormány reklámozza, hanem Soros Györgyöt saját maga reklámozza. Soros György az, aki beszállt a magyarországi választási kampányba, és nyilván ön mint Soros támogatottja érdekelt abban, hogy a parlamentben is ez minél többször elhangozzék, és ez a fajta kampányszervezés ezzel megtörténjen! (Szél Bernadett: Orbán Viktor Soros támogatottja. ‑ Az elnök csenget.)

- Tudja, képviselő asszony, a parlamentáris demokráciának egyik alapelve az, hogy meghallgatjuk egymást! Ön ezt mindig számonkéri másoktól, ön viszont sosem képes befogni a száját akkor, amikor önnek válaszolnak! (Szél Bernadett: Nem én voltam egy évig Soros-ösztöndíjas. ‑ Fónagy János: Hol volt ön? Sehol!) Azt is el kell mondanom, hogy ha ön olyan állításokat fogalmaz meg, hogy bárki polgármestereket vagy bárkit megfenyeget, és ön ezt látja, akkor tegyen feljelentést, ugyanis az, hogy valakit megfenyegetnek, ebben az országban bűncselekmény. Lehet, hogy ön ezt még nem tudja, de érdemes lenne tanulmányoznia az idevonatkozó jogszabályokat! (Szél Bernadett közbeszól.) Köszönöm szépen, hogy tegez, de engedje meg, hogy én ezt ne folytassam önnel szemben!

- Képviselő Asszony! A közmunkával kapcsolatban is olyan vádakat fogalmaz meg, ami egyértelműen bűncselekmény. S amennyiben ilyen bűncselekmények derülnek ki, ezeket kivizsgáljuk, és ezekkel szemben nyilván a hatóságok a szükséges lépéseket megteszik. Ön közel 3 ezer polgármestert sért meg azzal, amikor kijelenti, hogy csak annak a társaságnak a tagjai közé sorolhatóak, amellyel önök választási szövetséget kötöttek, azok a polgármesterek, akik a saját közösségükért tesznek. Én ezt visszautasítom a magyar polgármesterek nevében! (Szél Bernadett: Soha nem mondtam ilyet.) Visszautasítom már csak azért is, mert a magyar polgármesterek, a magyar önkormányzatok nagyon sokat tesznek azért, hogy Magyarországon a polgárok saját településükön az otthonukban éljenek, és az otthonukat valóban a sajátjuknak érezhessék.

- Mánfa polgármesterére is kitért. Én is találkoztam vele, igaz, akkor ő még a Soros-terv megvalósítása ellen, a menekültek ellen, a migránsok befogadása ellen küzdött, de úgy látszik, neki is jelentősen változott a hozzáállása, és az önök pártjában próbál politikai ernyőt találni.

- Képviselő Asszony! Mindamellett mi, a Fidesz-KDNP, illetve a magyar kormány a magyar polgárok oldalán állunk, és ebben a munkában, ebben a politikai tevékenységben együttműködő partnerként tekintünk az önkormányzatokra, és együtt is működünk az önkormányzatokkal. Ha ön ismerné a magyarországi önkormányzatok történetét az 1990-es megalakulástól kezdve, akkor tudhatná azt, hogy a magyar önkormányzatok a 90-es évek közepétől folyamatos gazdasági szorításban, folyamatos pénzügyi restrikcióban, folyamatos pénzügyi fojtogatásban léteztek. Elmondhatom önnek, hogy például a 90-es évek közepén az önkormányzatok vagyonát eladták, az önkormányzatok az őket megillető tulajdonrészükhöz az első Orbán-kormány idején juthattak hozzá, amely jelentős segítséget jelentett az önkormányzatoknak ahhoz, hogy az akkor induló, illetve az azután induló európai uniós források pályázatához a saját önrészüket hozzá tudják tenni.

- De elmondhatom önnek azt is, hogy 2008-2009-re a kormányzati tevékenység következtében az önkormányzatok teljesen ellehetetlenültek. (Szél Bernadett: Inkább a 2010 utánról kéne beszélni!) Az Állami Számvevőszék akkori megállapítása szerint mintegy 3800 milliárd forintnyi támogatást vont el az állam az önkormányzati rendszertől, az önkormányzatok eladósodtak, feladatuk ellátása szinte lehetetlenné vált. Ezért döntött úgy a Fidesz-KDNP által vezetett kormány, hogy az önkormányzatok adósságát átvállalja, és visszaadja az önkormányzatok szabadságát, visszaadja az önkormányzatok pénzügyi lehetőségét ahhoz, hogy a szükséges fejlesztéseket és a polgárok érdekében a tevékenységeiket el tudják végezni.

- Képviselő Asszony! Az önkormányzati rendszer ma stabil! Az önkormányzati rendszer 2013 óta pozitív szaldóval zárja évről évre a költségvetést! Az önkormányzatok számára a feladatfinanszírozás biztosítja, hogy a kötelező feladataikat ellássák! Az önkormányzatok részben az önerő-támogatások következtében, részben a saját gazdasági erejük növekedése következtében képesek arra, hogy újabb és újabb pályázatokon vegyenek részt. Ezt kiegészítően a magyar gazdaság erősödésével mind több belföldi forrást tudunk az önkormányzatoknak biztosítani arra, hogy fejlesszenek! (Szél Bernadett: Mi a helyzet a bérekkel? Mindjárt sztrájkolnak a dolgozók!) De nemcsak a pénzügyi támogatás a lényeges, hanem az is, hogy az önkormányzatok képesek a saját lakóközösségükben valódi közösségeket szervezni, képesek arra, hogy a polgárok érdekeit kiszolgálják! (Taps a kormánypártok soraiból.)

