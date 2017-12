Milliárdos korrupció!

Jelentős uniós bírság fenyegeti Magyarországot a baloldal legnagyobb korrupciós botránya miatt. A különböző bizottságok által lefolytatott vizsgálatok alapján egyértelmű, hogy a felelősség a Medgyessy-, Gyurcsány-, Bajnai-kormányokat, illetőleg a Demszky Gábor által irányított MSZP-SZDSZ-es városvezetést terheli.

2017. december 8. 17:35

A parlamentben elhangzott legfontosabb kérdések egyike volt: hova tűnt el a pénz? Melyik baloldali párt vagy pártok kasszájában landolt? Mit tudnak a korábbi MSZP-s, DK-s, SZDSZ-es politikusok ennek a pénznek a sorsáról? Hajlandóak‑e annak az érdekében beszélni, hogy az ellopott 166 milliárd forinton túl legalább a 70 milliárdos bírságot meg lehessen spórolni a magyar adófizetőknek?

BUDAI GYULA, (Fidesz): - Államtitkár Úr! Mintegy 60-70 milliárd forint európai uniós bírság fenyegeti hazánkat a 4-es metró körüli korrupciós botrány miatt. A négyesmetró-beruházás 452 milliárd forintba került, ebből az Európai Bizottság szerint 272 milliárd forint esetében lehet szó a szocialista-szabad demokrata kormányok korrupciós ügyéről. A 272 milliárd forintból 166 milliárd forintot elloptak, elcsaltak! Ebből a pénzből 76 milliárd forint az Európai Unióból érkezett, a többit pedig a magyar adófizető polgárok állták.

- Az Európai Csalás Elleni Hivatal 2016-ban egy négy évig tartó vizsgálatot zárt le, amelynek eredményeképpen megállapította, hogy a négyes metró beruházásával kapcsolatos szerződések, amelyek szabálytalanságot és hibákat tártak föl, 2002-2010 között születtek. De nem csak az OLAF vizsgálta a négyes metró beruházását. Az Egyesült Királyság Jelentős Csalások Elleni Hivatala szerint az Alstom-vezetők 2,7 millió euró kenőpénzt biztosítottak a metróberuházás kapcsán magyar baloldali politikusoknak, és mint tudjuk, ebből Medgyessy Péter feleségének cége 600 ezer eurót, azaz 180 millió forintot kapott. A többi pénz sorsa pedig kérdéses!

- A négyes metró beruházását az Országgyűlés Gazdasági bizottsága is vizsgálta, ugyanakkor a bizottság által meghívott személyek ‑ Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon, Medgyessy Péter volt miniszterelnökök, Demszky Gábor volt főpolgármester, Hagyó Miklós, Horváth Csaba, illetőleg Gy. Németh Erzsébet, a Fővárosi Közgyűlés akkori MSZP-s frakciójának vezetője, jelenleg DK-s politikus nem jelentek meg a bizottság meghallgatásán. Egyedül Medgyessy Péter volt hajlandó eljönni, de ő nem is tudott mit tenni, mert jelentős korrupciós pénz áramlott a felesége cégéhez.

- Szintén a Fővárosi Közgyűlés metrókorrupciós vizsgálóbizottsága vizsgálta a beruházást, amelynek alapján ő is idézte ezeket a baloldali politikusokat, de egy sem jelent meg a bizottság előtt. A munkacsoport a jelentését elkészítette, a Fővárosi Közgyűlés ezt elfogadta, majd ezt követően a múlt héten megküldték az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottságának. Az ügyben büntetőeljárás is folyik két szálon. Egyrészt a Miniszterelnökség tett feljelentést az OLAF-jelentés alapján, illetőleg 2011 óta nemzetközi megkeresés alapján folyik büntetőeljárás. Ezenkívül egyébként Franciaországban, Nagy-Britanniában és más uniós országokban is nyomozást rendeltek el az Alstom korrupciós ügyei miatt.

- Államtitkár Úr! Ez mind azt bizonyítja, hogy az Alstom-ügy minden idők legnagyobb korrupciós ügye! A különböző bizottságok által lefolytatott vizsgálatok alapján egyértelmű, hogy a felelősség a Medgyessy-, Gyurcsány-, Bajnai-kormányokat, illetőleg a Demszky Gábor által irányított MSZP-SZDSZ-es városvezetést terheli. Az, hogy a volt szocialista kormányfők, valamint a főváros bukott polgármestere, Demszky Gábor is érintett az ügyben, jelzi, hogy ez az ügy, a négyesmetró-beruházás milyen mélyen szövi át a baloldalt!

- A legfontosabb a metróberuházások kapcsán, hogy hova tűnt el a pénz? Melyik baloldali párt vagy pártok kasszájában landolt? Mit tudnak a korábbi MSZP-s, DK-s, SZDSZ-es politikusok ennek a pénznek a sorsáról? Hajlandóak‑e annak az érdekében beszélni, hogy az ellopott 166 milliárd forinton túl legalább a bírságot meg lehessen spórolni a magyar adófizetőknek? Egyébként nem véletlenül mondta korábban Gyurcsány Ferenc: jobb, ha nem beszél arról, hogy honnan érkezett pénz az MSZP-be! Ha nincs félnivalójuk a baloldali politikusoknak, akkor tisztázzák magukat! Tisztázzák a magyar közvélemény felé, biztosítsák azokat az információkat, amelyek alapján fel lehet tárni, hogy mi állt a négyesmetró-beruházás mögött!

- Államtitkár Úr! Joggal várják el a magyar állampolgárok, hogy ténylegesen azoknak kell megfizetni a baloldal legnagyobb korrupciós botránya miatt a büntetést, akik a bűnöket elkövették! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

***

CSEPREGHY NÁNDOR, (Miniszterelnökség államtitkára): - Képviselő Úr! Egy dolgot már biztosan látunk: az MSZP arra képes ellenzékből, amit kormányon is tett, korrupcióra és károkozásra! Valóban, ahogy ön ezt helyesen elmondta, Magyarország rendszerváltás korát követő történetének legnagyobb korrupciós ügyéről beszélünk, hiszen egy 452 milliárd forintos beruházásból sikerült 166 milliárd forintot ellopni, elcsalni, és egy olyan kárt okozni a magyar adófizetőknek, ami kérdéses, hogy valaha megtérülhet-e!

- A jelenlegi brüsszeli vizsgálatok ott tartanak, hogy az OLAF, az Európai Bizottság költségvetési és közpénzfelhasználási szabályosságát ellenőrző szerve újabb vizsgálatot indított és zárt le, amelynek a javaslatai között az szerepelt, hogy az Európai Bizottság közel 70 milliárd forintot kérjen vissza, vegyen vissza a magyar adófizetőktől. Ha ezt a magyar kormánynak ki kell fizetnie, akkor a szocialisták bűnlajstromán további 70 milliárd forint fog szerepelni!

- Képviselő Úr! A magyar kormány most két dolgot tud tenni. Egyrészt a jogalapját ennek a vizsgálatnak nem tudjuk vitatni, hiszen az OLAF által leírt dokumentumok egy az egyben konkrét bűncselekményekre utalnak. Ezért amikor a kormány kézhez vette ezt a dokumentumot az OLAF-tól, illetve az Európai Bizottságtól, akkor a kormány képviseletében Lázár miniszter úr azonnal feljelentést tett az ügyészségen, és a feljelentést követően megkezdődött egy ügyészségi munka. Miniszterelnök úr pedig múlt héten a kormányülés keretében felkérte a gazdasági minisztert mint a kormány tagját, hogy azt az összeget, amit az esetleg bírság érinthet, ezt a 70 milliárd forintos összeget a 2018. év költségvetésében úgy különítse el, hogy az az egészségügyi, a szociális ellátási és az oktatási kasszát nem érintheti. Tehát nem szeretnénk azt, hogy a szocialisták és a szabad demokraták által elkövetett bűnökből kifolyólag további kár érje Magyarországot!

- Miniszterelnök úr arra is utasította a Miniszterelnökséget, illetve a többi tárcát, hogy a különböző bűnüldöző hatóságokkal a legmaximálisabb együttműködés érdekében minden dokumentumot adjunk át nekik, bocsássuk a rendelkezésükre, és próbáljuk azt elérni, hogy ez az összeg a lehető legkésőbb érje kárként Magyarországot, vagy adott esetben próbáljuk meg lealkudni ezt az összeget. Hiszen ennek a beruházásnak a kedvezményezettje Budapest Főváros Önkormányzata volt, ha tehát ezt a bírságot meg kell fizetni, akkor azt első körben a költségvetés fogja kifizetni, de utána a budapesti állampolgárok kellene hogy ennek a terhét viseljék.

- Képviselő Úr! A metróberuházás körüli viták több kérdést is hagynak maguk után. Ahogy ön is mondta, több olyan érintett szabad demokrata városvezető, szocialista politikus, szocialista miniszterelnök van, aki ma is aktív politikusként működik, és akik nagyon sokat tudhatnak ezekről a beruházásokról. Ezek közül egy, például Gyurcsány Ferenc saját cégén keresztül, illetve a korábbi cégén keresztül, az Altuson keresztül... (Szakács László közbeszól...)... ma is az Európai Bizottsággal együttműködésben van. Ezen az együttműködésen keresztül jelentős megbízási díjakat kapnak, és ezek a megbízási díjak is például szerepet játszhattak egy másik korrupciós ügyben, amely itt ugyancsak szóba került már: a Czeglédy-ügyről van szó, ahol 3 milliárd forinttal sikerült nyugdíjasokat és iskolásokat lényegében megkárosítani!

- A következő időszak kérdéseit nagyon nagy mértékben segíthetné tisztázni, ha ezek a politikusok kiállnának a sajtó nyilvánossága elé vagy adott esetben bűnüldöző hatóságok elé, és azt mondanák, hogy ezek a cégek ezeken a szerződéseken keresztül ennyi korrupciós pénzt tüntettek el, és legalább megmutatnák, hogy a magyar állam hogyan, kitől és milyen formában tudná visszakövetelni ezeket az összegeket.

- Képviselő Úr! Azt tudom önöknek garantálni, hogy ameddig Orbán Viktor és kormánya vezeti ezt az országot, addig utána fogunk menni ezeknek az ügyeknek! Abban a felelősségi körben, amely a kormányzat felelősségi körébe tartozik, megpróbáljuk minimalizálni azt a kárt, amelyet a szocialisták okoztak ennek az országnak, egyrészt ellopva ezt a pénzt, másrészt pedig hagyva egy közel 70 milliárd forintos kifizetetlen számlát maguk után, ami a bírság tétele!

- Képviselő Úr! Most még valóban csak a jéghegy csúcsát kapargatjuk, hisz a többi bűnüldöző hatóság, így a brit hatóságok előtt folyó vita további csontvázakat boríthat ki a szekrényből! Azt gondolom, szégyen Magyarországra nézve az, hogy hét évvel a szocialisták kormányzását követően ma még mindig a korrupciós ügyek tekintetében az ő ügyeiket kell tisztára mosni! (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

Bartha Szabó József