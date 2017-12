5 százalék felett nőhet az ipar teljesítménye

Az ipar lendületesen teljesít a nyári hónapok enyhe hullámvölgye után, idén konzervatív becslés szerint valamivel 5 százalék felett nőhet az ágazat teljesítménye – mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter egy szakmai rendezvényen szerdán Budapesten újságíróknak a reggel kiadott KSH-jelentést kommentálva. Az Unicredit üzleti fórumán a tárcavezető azt is közölte, hogy a idén a magyar bankrendszer is kedvező évet zár. Elemzők szerint az ipar felfutása a GDP növekedési ütemét is emelheti.

2017. december 6. 12:48