Mateusz Morawiecki váltja fel Beata Szydlót

Mateusz Morawiecki eddigi kormányfőhelyettes, fejlesztési és pénzügyminiszter váltja fel Beata Szydlót a lengyel miniszterelnöki poszton - jelentette be Beata Mazurek, a Jog és Igazságosság (PiS) szóvivője a lengyel kormánypárt csütörtök esti vezetőségi ülését követően.

2017. december 7. 23:05

Mazurek - egyebek között "a változó nemzetközi helyzettel összefüggő új kihívásokra" utalva - közölte: a PiS vezetői testülete, a politikai bizottság ülésén Szydlo benyújtotta lemondását, és ezt el is fogadták.



A politikai bizottság Mateusz Morawieckit jelöli kormányfőnek - mondta el a szóvivő. A PAP hírügynökség hivatalosan meg nem erősített értesülései szerint Morawiecki jelöltségét a 33 tagú testületben ketten ellenezték, egy vezetőségi tag tartózkodott a szavazástól.



Mazurek szerint a PiS döntött arról, hogy Szydlo a jövőben is "fontos, kiemelt posztot tölt be a lengyel kormányban". Később Jan Dziedziczak külügyminiszter-helyettes a sajtóval közölte, hogy a lemondott miniszterelnök az egyik kormányfőhelyettesi posztra lép.



Beata Szydlo a Twitteren megköszönte a lengyelek támogatását. "Ez a két év rendkívüli időszak volt számomra" - írta, utalva a 2015 novemberében történt beiktatása óta eltelt időszakra.



Következő lépésként az várható, hogy Szydlo lemondását hivatalosan elfogadja Andrzej Duda elnök is, és megbízza az új miniszterelnököt.



Jaroslaw Sellin kulturális miniszterhelyettes azt mondta a sajtónak, hogy a Morawiecki-kormányt kedden iktatják be, további személycserék a kormányban viszont csak januárban várhatók.



Szydlo lemondását a hét elejétől emlegette komolyabban a lengyel sajtó.



A vezetőségi ülésről a PiS Twitter-honlapján közzétett beszámoló Szydlo "különleges szerepét" méltatja a kormány eddigi munkájában, úgy vélve, hogy a kormány "nagy sikereket ért el a nagy nehézségek ellenére és a pozitív változások belső és külső ellenségeinek elszánt tevékenysége dacára".



A kabinet az utóbbi hónapokban növekvő társadalmi támogatottságot élvezett, az egyik legfrissebb felmérés szerint 44 százalékot ért el.



A nemzetközi tapasztalattal, jó külföldi kapcsolatokkal rendelkező Mateusz Morawiecki viszont első kommentárok szerint szelídítheti a Varsó-Brüsszel vonalon növekvő feszültséget, és várhatóan folytatja a sikeresnek tartott gazdasági reformokat.



Morawiecki fő érdemeiként a PiS politikusai az egyenletes gazdasági fejlődést, az innováció támogatását, az infrastrukturális beruházások finanszírozásának biztosítását emlegetik. Kiemelik a lengyelországi bankszektor nagy részének visszavételét a lengyel pénzintézmények által, valamint az áfa előző évekhez képest lényegesen hatékonyabb behajtását is, melynek köszönhetően finanszírozhatók a kormány szociális programjai, köztük az 500+ nevű, nagyszabású családtámogatási program.

MTI