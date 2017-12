Így segíti közvetlenül Soros a migrációt

A menekültválság egyik fontos ismérve, hogy a migránsok az őket érdeklő, céljaiknak megfelelő fontos információkat már különböző internetes portálokról szerzik be okostelefonjaikon, tableteiken. Cikkünkben az egyik, ezt segítő honlap mögött álló személyeken keresztül próbáljuk bemutatni, hogyan akar hatni Soros György hálózata Európa jövőjére.

2017. december 8. 13:16

Talán már olvastak arról, hogy 2015 nyara óta, amikor is elkezdődött a máig tartó tömeges migrációs válság, több olyan honlap, illetve applikáció készült csak azért, hogy azokat a migránsokat, akik Európában szándékoznak letelepedni, akár arabul, akár perzsául (Afganisztán másik hivatalos nyelve a pastu mellett), akár angolul, akár franciául útba igazítsa.

A Hirado.hu információ szerint a w2eu.info az egyik ilyen legnagyobb oldal, amit a német társadalomtudósok által alapított Bordermonitoring.eu nevű német NGO tart fenn. Magáról az oldalról elmondható, hogy kinézetében a ’90-es, kora 2000-es évek internetes honlapjaihoz hasonló, ugyanis sok szöveg és nyíltan mutatott link, valamint kevés kép jellemzi. Ami azonban inkább elősegíti az információk megjelenítését az Európába tartó migránsok sokszor nem éppen legmodernebb okoseszközein.

És sokan nézik az oldalt: a cikk írásakor 21 ezer egyedi látogatója van az oldalnak, ami azt is jelenti, hogy minden hónapban több tízezren érdeklődnek arról, hogy hogyan lehet Európába jönni, és itt milyen viszonyok fogják őket fogadni.

A w2eu.info angol nyelvű nyitóoldala (Kép: w2eu.info/MTVA Újmédia)

Az is beszédes statisztikai adat, hogy honnan nézik a legtöbben az oldalt: Irán mellett Görögországból kattintanak a legtöbben az oldalra, ez is jelzi, hogy sok, jelenleg a Peloponnészoszi-félszigeten megállni kényszerült migráns/gazdasági bevándorló éppen ezt az oldalt böngészheti ebben a pillanatban is, hogy olyan kapaszkodót találjon, ami segítséget ad számára a nyugatabbra való továbbhaladáshoz. A legutóbbi hetek rendőrségi összesítőit olvasva, ahogy eddig is, úgy ezután is valószínűleg továbbra is Magyarországon keresztül vezetne ezeknek az ezreknek az útja. Pedig ez az elég informatív honlap bő terjedelemben foglalkozik a nyugat-európai állásponthoz képest keményebb magyar migrációs szabályozással, külön kiemelve, hogy határkerítés van a déli határon.

Leírja azt is, hogy milyen szabályozások vannak a migrációval kapcsolatos egyéb témakörök tekintetében, sőt még egy kis országismertetőt is közöl, igaz, az látszik, hogy nem turisták számára készítették, így hiába is keresnénk benne olyan tartalmat, ami Magyarország szépségeit emeli ki, ehelyett a magyar kormány által meghozott szigorú migrációs intézkedéseket sorolja fel – az oldal profiljából adódóan teljesen érthető módon.

De van még más tartalom: például egy olyan telefonszámot is közöl az oldal, amelyen nemcsak tengeri vészhelyzetet lehet bejelenteni, hanem azt is, ha azt látja valaki, hogy nem megfelelő hozzáállással mentik a tengeri mentőegységek a bajba került migránsokat, és hogy a szemtanúk által elmondottakat a média általi, illetve politikai nyomásgyakorlásra használják fel.

Talán eddig is kiderülhetett mindenki számára, de a tények kedvéért jegyezzük meg: teljesen nyilvánvaló, hogy ezt a honlapot a migráció elősegítésére hozták létre. A honlap impresszuma szerint a már előbb említett bordermonitoring nevű NGO áll a honlap mögött, és ahogy írtuk, a civil szervezetet két fiatal társadalomtudós hozta létre, név szerint Bernd Kasparek és Marcus Speer.

Mint azt a német törvényeknek megfelelően fel is tüntetik, Kasparek felelős a tartalomért, így valószínűleg ő viszi a prímet kettejük közül. Az alapvégzettségét tekintve matematikus-kulturális antropológus Kasparek az internetes keresések szerint legalább 2009 óta foglalkozik migrációkutatással is, azonban talán magyar kollégáival ellentétben ő valószínűleg politikai indítékkal is teszi ezt, ugyanis mint a No Border mozgalom egyik prominens képviselője, tevékenyen részt vesz azóta is az országhatárok „lazításában”.

Tudni kell a No Borderről (angol nyelvű történetük itt olvasható), hogy célja a migráció elősegítése, a migránsok jogainak minél hangosabb és sokszor bázisaktivista képviselete, tehát arra is volt példa, hogy a békés demonstrációk mellett hangos és erőszakos megmozdulásokkal próbálták akadályozni a hatóságokat az illegális migráció elleni harcban.

No Border-akivisták a londoni Waterloo pályaudvar mellett lévő idegenrendészeti tábor kerítésénél (Fotó: Noborder.org)

Egy 2011-es interjúban, amit a stájerországi zöldek ifjúsági tagozatának adott, úgy fogalmazta meg a mozgalom eszközeiről a véleményét, miszerint a No Border szempontjából a sokatmondó kezdeményezés a botránykeltés, valamint a határnál történő direkt beavatkozás volt eddig.

Hozzáteszi: természetesen gazdasági kérdésekben is foglalkoznak a határok szerepével, különösen a globalizálódó kapitalizmus tekintetében, de mint akkor kijelentette, ez még nem elegendő a menekültjog rendszerszintű megváltoztatásához.

Az nyilvánvaló, hogy ezzel a honlappal e célok egy részét valamennyire megvalósítja, hiszen ha nem is ő az, aki konkrétan segíti a migránsokat úti céljaik elérésében, és viszi át akár több határon is, azért azzal, hogy sok információt közöl velük, sokat tesz azért, hogy az úgynevezett kibocsátó országokból a bevándorló eljuthasson az általa befogadónak tartott államok területére.

De ejtsünk szót Marc Speerről is: ő 2015 szeptemberében Magyarországon járt, ahol a migránsok körüli hercehurcát körbejárva, bizonyos tekintetben félreértelmezte a magyar rendőrség munkáját. Különösen, amikor azt írta le élménybeszámolójában az Antira.de nevű rasszizmusellenes portálon, hogy a Keletinél táborozó menekülteket magyar huligánok támadták meg, és arról ír, hogy azt (a menekültek) visszaverték.

Ez nyilvánvalóan ferdítés, mivel akkor éppen hogy a magyar hatóságok védték meg őket a futballszurkolóktól, és választották szét a két csoportot, valamint vittek el több futballszurkolót. De ezzel még nem ér véget az olvasó meglepődése, ugyanis ugyanebben az írásban azt is beismeri, hogy szeptember 6-tól tulajdonképpen embercsempészést hajtottak végre azok a civilek, akik a menekültek egy részét mintegy 150 autóval Ausztriába szállították.

A Böll-kapcsolat, avagy így rángathatja Soros a szálakat

Azonban maradjunk még egy kicsit Kasparek személyénél, ugyanis tevékenysége természetesen nem csak abban merül ki, hogy egy információs honlapot szerkeszt feltehetően többedmagával: tudományos és publikációs tevékenységgel is bír, sőt könyveket is ad ki. Meglepetéssel nem bírhat, ha eláruljuk, hogy a migráció témakörében folytat tanulmányokat – többek közt a néhai nyugat-német íróról elnevezett Heinrich Böll Alapítvány (HBA) részére is, vagy annak megbízásából.

Ha nem ismerik az alapítványt, akkor nincsenek egyedül: e sorok írójának sem volt ismerős az alapítvány léte és a tevékenysége sem. De egy kis internetes kereséssel máris kiderült, hogy ez az alapítvány sem foglalkozik mással, mint a migrációval és annak kutatásával.

És az sem volt meglepetés, hogy van pénzügyi kapcsolat Soros György, illetve alapítványa-intézete és a HBA között. Egy 2014-es döntés értelmében (13. és 31. oldal) az egyre több országban megjelenő HBA több tízezer dollárt kapott arra, hogy a menekültekkel kapcsolatos segítségnyújtást célzó oktatási-szervezési projektjeit kivitelezze a balkáni régió országaiban.

Így pénzeli az olaszországi NGO-kat Soros alapítványa

Nem egyedi eset, hogy más szervezetek, NGO-k végzik el azt a feladatot, amit közvetlenül Soros György nem akar megtenni. Itt vannak például a migrációs hullám frontvonalában, azaz az Olaszországban tevékenykedő nem kormányzati szervezetek (NGO-k), amelyek rendkívül sokan vannak, és különfélék, de egy valamiben mégis közös a történetük: Soros György pénzén segítik a migránsok partra érését és olaszországi tartózkodásukat.

A Gefira nevű európai think tank egy érdekes ábrát publikált idén nyáron: az ábrán az látható, hogy a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítvány (OSF) milyen pénzügyi kapcsolatban van az olaszországi NGO-kal, különösen azokkal, amelyek kiemelten foglalkoznak a magyar kormány szerintük jogsértő intézkedéseivel.

Egy ilyen civil szervezet az ASGI, azaz a Szövetség a Migráció Jogi Hátteréért nevű NGO – amelynek ajánlásait az olyan nemzetközi szervezetek, mint a magyar kerítéssel sokszor ellenséges UNHCR is figyelembe szokta venni – direkt anyagi támogatást kap a Soros-alapítványtól. Nincsenek véletlenek: maga az ASGI egyik munkatársa idén februárban élesen bírálta a magyar kormány határvédelmi intézkedéseit.

Színmagyarázat: zöld színnel a Soros-alapítvány által finanszírozott nemzetközi NGO-k láthatók, kékkel a Soros által finanszírozott olasz NGO-k, míg lilával a közös projektek vannak jelezve (Kép: Gefira.org)

Azonban a HBA esetében ez úgy tűnik, nem csak a pénzről szól: meg nem erősített sajtóinformáció szerint az amerikai milliárdos többször járt már „magánjellegű látogatáson” a HBA frankfurti központjában. Mondhatnák, sok szobába bejáratos Soros György, ebben nincs semmi különleges, az Európai Bizottság elnökéhez, Jean-Claude Junckerhez is bármikor bemehet, így ebben e tekintetben nem gyanakodhatna senki sem, hogy csupán baráti szándék van a megjelenései mögött.

Ha azt nézzük, hogy van egy kutató, aki már több éve, talán egy évtizede is a határok lebontásán dolgozik, és van egy gazdag üzletember, aki nem kímél pénzt és kapcsolatrendszert sem, hogy az általa elképzelt, határok nélküli, nemzetállamok helyett nyílt társadalommal rendelkező világot létrehozza, akkor minden bizonnyal összeállhat egy olyan kép, miszerint Soros György akár közvetlenül is hatott Bernd Kasparekre azért, hogy létrehozza és gondozza az információs honlapját a terveinek megfelelően.

Hazai „csápok”

De az egybeesés más szálon is tetten érhető: magának az információs honlapnak van egy oldala, ahol felsorolják, hogy ha menekültként él valaki Magyarországon, kihez fordulhat. Nem érhet senkit meglepetésként, hogy tele van a lista a Nyílt Társadalom Alapítvány által pénzelt szervezetekkel, így a Magyar Helsinki Bizottság ugyanúgy tagja, mint a Menedék Egyesület, valamint a Cordélia Alapítvány, ami a menekültek mentálhigiénés kezelését vállalta magára.

Természetesen ne feledkezzünk meg arról sem, hogy nem csak ezek a szervezetek számítanak abba a hálózatba, amelyet a magyar származású amerikai üzletember anyagilag is támogat, érdekeinek megfelelően.

Előzőleg a 888.hu gyűjtötte össze azokat a médiumokat és egyéb szervezeteket, amelyek bizonyíthatóan a Nyílt Társadalom Intézet pénzügyi támogatásából is folytatják tevékenységüket.

Ezek között a 444.hu kiadója, a Magyar Jeti Zrt., a Magyar Narancs hetilap, az Átlátszó független oknyomozó portál ugyanúgy szerepel, mint a Gulyás Márton aktivista anyaszervezete, a Krétakör, a Társaság a szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet, és a több civil és nonprofit szervezet mellett a Budapest Intézet nevű politikai-közgazdasági think tank is, de az @rc plakátkiállítás szervezői is.

További támogatott szervezetek listáját itt találhatja meg!

Utóbbinál egyébként nem is nagyon próbálják titkolni a vezetőségi tagok, hogy van közük a CEU–Közép-európai Egyetemhez, hiszen a publikus életrajzokból feketén-fehéren kiderül, hogy négyükből hárman vagy a Soros György által finanszírozott egyetemen végeztek, vagy ott dolgoztak.

hirado.hu