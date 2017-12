Kezdődik a Néprajzi Múzeum építése

Még idén decemberben megkezdődik a Néprajzi Múzeum építése a Városliget melletti Ötvenhatosok terén, a Liget Budapest projekt keretében.

2017. december 8. 14:19

Mérföldkőhöz érkezett a beruházás - hangsúlyozta a projekt pénteki budapesti sajtótájékoztatóján Baán László miniszteri biztos, emlékeztetve arra, hogy a Néprajzi Múzeum 145 éves története során még soha nem kapott kifejezetten a gyűjtemény számára tervezett otthont.



A múzeumot az utóbbi negyven évben befogadó Kúria épülete gyönyörű, de egyáltalán nem múzeumi célokra épült - jegyezte meg.



Baán László emlékeztetett arra, hogy a Néprajzi Múzeum tulajdonképpen hazatér a Városliget mellé, hiszen a Ligetben mutatkozott be először, majd az első évtizedekben a városligeti Iparcsarnokban állították ki a gyűjteményt.



Ferenc Marcel és a Napur Architect terve alapján most egy világszínvonalú épület valósulhat meg, amely nemzetközi sztárépítészek mezőnyében nyerte meg a Néprajzi Múzeum új otthonára kiírt pályázatot - emelte ki a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa.



Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója felhívta a figyelmet arra is, hogy a Néprajzi Múzeum új épülete mögött a projekt keretében megújul a Városliget, miközben Komáromban már zajlik a Csillag-erőd rekonstrukciója, a Ligethez közeli Szabolcs utcában pedig épül az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK), és rövidesen befejeződik a Szépművészeti Múzeum átfogó felújítása.



A Városliget parkrekonstrukciója során rövidesen megújul a Vakok kertje, létrejön egy új sportpálya, valamint egy kutyás élménypark, továbbá megkezdődik az Olof Palme Ház felújítása is.



A Néprajzi Múzeum leendő helyén mostanáig autók százai parkoltak azon a lebetonozott felületen, ahol egy ikonikus épület emelkedik majd - emelte ki Gyorgyevics Benedek.



Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója emlékeztetett arra, hogy az intézmény Kossuth Lajos téri épülete néhány napja zárta be kapuit a közönség előtt, mert a több mint negyedmillió darabot számláló gyűjteményt elő kell készíteni a költözésre.



Az új épület tervezésébe a legapróbb részletekbe menően bevonták a Néprajzi Múzeum szakembereit, így a ház nem csupán dizájnjában, hanem funkcionálisan is teljes mértékben a gyűjteményt és a látogatókat szolgálja majd - hangsúlyozta.



"Az új épület minden olyan funkciót tud, amelyre egy 21. századi múzeumnak szüksége van" - fogalmazott, hozzátéve: bármennyit költöttek volna rá, az Igazságügyi palota sosem lett volna alkalmas múzeumi célokra.





Ferencz Marcel, a Napur Architect vezető tervezője felidézte: csaknem 250 mérnök összesen több mint 700 ezer munkaórát dolgozott a terveken.



A Városligeti fasor végén egy kaput kellett létrehozni, olyan építészeti választ megalkotni, amely megüzeni a világnak, hogy az épület egy világszínvonalú gyűjteménynek ad otthont, miközben alapvető fontosságú volt, hogy megoldják a ház illeszkedését a Ligethez - mondta az építész.



Mint elárulta, az épület homlokzatán a gyűjtemény legmeghatározóbb darabjait idéző mintakincs köszön majd vissza; a múzeum tetejére szabadon bejárható kertet terveztek, a lejtős tetők emellett panorámasétányokat is rejtenek majd.



A belső térben összesen 7000 négyzetméternyi, 21. századi műtárgyvédelemmel rendelkező kiállítótér jön létre. Ide egy nagyvonalú lépcső vezeti le a látogatót, aki már a kiállítótérbe lépése előtt interakcióba léphet a Néprajzi Múzeum gyűjteményével - szólt Ferencz Marcel a tervekről, amelyekbe az érdeklődők bepillantást nyerhetnek az interneten a https://youtu.be/JwYtrxOtfBc linken.



Kemecsi Lajos elmondta, hogy a Néprajzi Múzeum Kossuth Lajos téri otthonában 1200 négyzetméteres tér állt az állandó kiállítás rendelkezésére.





Az új épületben helyet kap többek között egy gyerekmúzeum, a Városliget látogatóközpontja, egy konferenciatér, valamint az intézmény könyvtára és irodái is.



Kemecsi Lajos és Baán László az MTI kérdésére közölték: az OMRRK már jövőre elkészül, így 2019-re oda tudják költöztetni az etnográfiai gyűjteményt. A Néprajzi Múzeum Városliget melletti épülete 2020 végétől több szakaszban nyílik meg; teljes pompájában 2021 májusától fogadja a látogatókat.



Kemecsi Lajos az MTI-nek megerősítette: a Néprajzi Múzeum következő főigazgatói ciklusára a napokban kiírt pályázatra is beadja pályázatát.

A Városliget melletti Ötvenhatosok terén felépülő Néprajzi Múzeum látványterve. MTI Fotók: Városliget Zrt.

MTI