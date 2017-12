Bohózatba hajló baloldali összefogás

Szigetvári kirúgta Karácsonyt

Egy ideje pletykáltak arról baloldali körökben, hogy a miniszterelnök-jelölt nélkül maradt MSZP Karácsony Gergelyt, a Párbeszéd elnökét, Zugló polgármesterét kéri fel listavezetőnek. Az érintettek tagadtak, Karácsony cáfolta a híreket, azonban azt elismerte, személyesen részt vett néhány egyeztetésen. A dolog pikantériája, hogy miközben szövetséges párttársai háta mögött egyezkedett a személyét érintő kérdésekről, addig szövetségesi együttműködésben állt az Együtt elnevezésű párttal. Ám ennek most vége.

2017. december 8. 17:32

Az Index adott hírt arról, Karácsony Gergely átejtette szövetségesét, vagy ahogyan a hírportál fogalmazott, „Karácsony Gergely pofára ejtette az Együttet, és lepaktált az MSZP-vel”.

Az Index vonatkozó cikkében az áll, Karácsony Gergely bejelentette, hogy vállalná az összefogás miniszterelnök-jelöltségét, csak éppen a Párbeszéden és az MSZP-n kívül senki nem akar közös listát. A Párbeszéd nagy szövetségese az Együtt máris jelezte, ebből nem kér. A cikk írója szerint „délután több pártból jelezték, hogy csütörtök este az ATV Egyenes Beszéd című műsorát érdemes nézni, mert Karácsony itt teszi meg a nagy bejelentését az ügyben”.

Karácsony az Index tudósítása szerint ugyanis azt jelentette be, új alapokra kell helyezni az ellenzéki politikát, és ehhez nem más kell, mint: összefogás. „Kezdeményezem minden ellenzéki párt felé, hogy próbáljuk újragombolni a kabátot” – mondta Karácsony. Rónai Egon műsorvezető láthatóan másra számított, és kerek perec megkérdezte, hogy az MSZP–Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltként ül-e itt.

De Karácsony azt mondta, nem, és nem is tárgyalt erről (ami igaz, mert ő arról tárgyalt a szocialistákkal, hogy egy nagy közös listát hajlandó lenne vezetni). „Azért ülök itt, mert létre kell hozni egy közös megállapodást” – közölte Karácsony, aki a közös listáról azt mondta: „én húzni is tudom a listát. Ha vannak pártok, melyek támogatni tudnak, vállalom. Hozom a személyes népszerűségemet, csak kezdjünk bele. Egy ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltje tudok lenni”. Vagyis Karácsony lényegében bejelentkezett az összefogás közös miniszterelnök-jelöltjének, csak éppen összefogás nincs. Ott van például a Párbeszéd legszorosabb szövetségese az Együtt, amelyről Karácsony azt mondta: „Nem hagyom faképnél az Együttet, szeretném, ha ő is rajta lenne ezen a listán.” Az Együtt már ki is adott egy közleményt, hogy szó sem lehet erről, külön indul.

Másnap reggel Szigetvári Viktor, az Együtt választmányának elnöke élő adásban rúgta ki Karácsony Gergelyt

Az Együtt választmányi elnökének elmondása alapján Karácsony lépése miatt az Együtt és a Párbeszéd szövetsége véget ért. Szigetvári úgy fogalmazott, a langyosokat kiköpi a Jóisten, ez történt Karácsony Gergellyel is.

Az Együtt hamarosan új miniszterelnök-jelöltet nevez meg. Szigetvári szerint Karácsony nem hisz abban, hogy az Együtt–Párbeszéd-lista bejut a parlamentbe, ezért keresett más megoldást. Az Együtt továbbra is önálló listát akar, de minél több demokratikus erővel koordinációra törekszik az egyéni választókerületben.

Cikkünk megjelenésével egy időben az Azonnali.hu saját információt olvasói elé tárva azt írja, az együttműködés nem érték – hanem mandátumalapú, ráadásul az MSZP-ben a Mesterházy Attila vezette tömb nem nézi jó szemmel a most éppen hozzájuk dezertáló Párbeszédeseket. Az Azonnali.hu gyűjtése alapján erre jó okuk is van.

Karácsony korábban még utálta a szocialistákat

Karácsony Gergelyt a szocialisták már 2012-ben a szívükbe zárhatták, amikor egy Debrecenben tartott lakossági fórumon így fogalmazott: „Jobban utálom a szocikat, mint a Fideszt”, illetve „azért támogattam az együttműködést az Együtt 2014-gyel, hogy ne Bajnai Gordon legyen a miniszterelnök, és kihúzzam a szocik seggéből az összefogást”.

Karácsony később az Atv.hu-nak tagadta, hogy ezek a mondatok ilyen formában elhagyták volna a száját, mondván ő nem utál senkit. De nem kell 2012-ig visszamenni, hogy a politikus szocialisták iránti rajongásának nyomaira leljünk, elég ha csak 2017 nyarára tekintünk vissza. Egy augusztusi 168 Óra-interjúban a párbeszédes politikus a koordinált indulás mellett állt ki, elvetve a baloldali, MSZP-dominanciájú közös listát: „A választók nagy részének komoly fenntartásai vannak az MSZP-vel szemben. Egy szocialistákkal egyneműsödött választási szövetségre nem biztos, hogy leadják majd a voksukat.”

Aki szerint régen volt már a nyár, tájékozódhat egy októberi Párbeszéd-közleményből is: akkor a régi, illetve az új pártok külön-külön közös listáit támogatták. Karácsony Gergely október 23-i beszéde is mintha az MSZP-re és a közös baloldali lista elutasítására lett volna kihegyezve.

Az akkor még érezhetően az Együtt–Párbeszéd-összefogás sikerében bízó politikus úgy fogalmazott, rossz irány, hogy megpróbálják az ellenzéket a maga sokszínűségében tönkretenni, és megpróbálják a nagyon különböző politikai világnézeteket valamilyen egységes alakzatba összesöpörni, ezáltal kioltva azt az erőt, ami épp a sokszínűségében van, fogalmazott. A párbeszédes politikus zuglói szocialistákkal való együttműködésének nehézségeiről nem is beszélve. Mutyigyanús parkolási rendszer, humánpolitikai balhék, a Budapest Liget projekt szocialista támogatása Karácsony ellenében – nem csoda, hogy 2016-ban a Párbeszéd szóvivője, Tordai Bence egyenesen úgy fogalmazott: az MSZP elárulta az elveit.

