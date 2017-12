Elbukta Soros pénzét az Amnesty

Megbüntették a szervezetet, mert beavatkozott a ír belpolitikába.

2017. december 9. 10:23

Soros György az ír Amnesty Internatio­nalt (AI) használta fel arra, hogy nyomást gyakoroljon a dublini kormányra: a Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) tavaly 137 ezer eurót, azaz nagyjából 43 millió forintot adott a szervezet életellenes kampányára – derült ki szigetország civil szervezeteinek állítólagos ellehetetlenítése miatt aggodalmaskodó társaság közleményéből. A milliárdos által finanszírozott akció célja az abortuszszabályozás liberalizációjának kikényszerítése volt. Az illetékes államigazgatási szerve, a Standards in Public Office Commission (SIPOC) megvizsgálta az ügyet, és arra jutott, hogy az AI tilalmas politikai tevékenységet folytatott. Márpedig az ír választási törvény a nemzeti érdekek védelmében, illetve a külföldi befolyásszerzés megakadályozásának szándékával tiltja a 100 eurónál nagyobb összegű, politikai akciókra szánt külföldi támogatások elfogadását a civil szervezeteknek.

A Soros-hálózat támogatását élvező Amnestynek így most vissza kell fizetnie a támogatás összegét. Mindebből az AI azt a következtetést vonta le, hogy Írországban is veszélybe kerültek a civilek. Más megközelítésben a fent leírtak azt bizonyítják, az OSF támogatásai közvetve vagy közvetlenül politikai célokat szolgálnak – nemcsak Izrael és az Orbán-kormány, hanem Írország szerint is.

Az AI tevékenységében gyakran tetten érhető a külföldi befolyásszerzés Fotó: Reuters

Eközben Soros György ismét a magyar kormányt bírálta, a korábbi hetek gyakorlatával ellentétben viszont nem videóinterjú, hanem egy, a Népszavában közzétett írás formájában. Ebben újra felhánytorgatta, hogy a 80-as és 90-es években számtalan jótékonysági akciót szervezett a magyarországi Soros Alapítvánnyal, például ingyentejet osztottak az iskolásoknak. Méltatta a CEU-t, amelyet a világ egyik legjobb egyetemének tart – bár a valóságban sok egyetemi rangsorra fel sem fért, vagy ha mégis, nem tartozik a magyar felsőoktatási intézmények élcsapatába. A cikkben letagadta azt is, hogy a határok megnyitását szorgalmazná, holott korábban az írta: „A mi tervünk a menekültek védelmét célozza, és a nemzeti határokban látja ennek akadályát.” A kormány nemzeti konzultációját és a hozzá kapcsolódó plakátkampányt pedig antiszemita propagandának minősítette, amely szerinte hazugságokra és az általa mondottak elferdítésére épül, továbbá a migrációs válság kezelésére nemzetek feletti, közös európai megoldást sürgetett.

A Fidesz szóvivője szerint Soros György cikkével egyértelművé tette, hogy teljes erővel beszállt a magyar választási kampányba. Puskás Imre budapesti sajtótájékoztatóján kijelentette: a spekuláns nyilatkozatának az az üzenete, hogy a magyar kormány és a magyar nép áll leginkább útjában a Soros-terv végrehajtásának. – Soros György odáig ment, hogy a magyar emberek véleményét, a nemzeti konzultáció eredményét is semmibe vette – fogalmazott a szóvivő. Puskás Imre úgy vélte, hogy a Soros-tervről szóló nemzeti konzultáció és annak eredménye minden eddiginél veszélyesebb számára, hiszen az akció rekordmagas részvétellel zajlott. Ez pedig azt jelenti: a magyar emberek nem fogják szó nélkül hagyni a Soros-terv végrehajtását, nem fogják szó nélkül hagyni, hogy migránsok árasszák el Európát – mondta.

Soros szerint a plakátkampány antiszemita Fotó: MTI/Európai Parlament

Puskás Imre az MTI tudósítása szerint kitért arra is, hogy az elmúlt időszak történései azt igazolják: az Európai Parlament többsége és az Európai Bizottság felsorakozott Soros terve mögé. Ismert, hogy a milliárdos hálózata által pénzelt magyarországi szervezetek 2015 óta támogatják a migránsok befogadását, a Helsinki Bizottság pedig bírósági úton támadta meg a nemzeti konzultációt. A személyiségi jogi perben, amelyet a konzultáció egyik meghamisított mondatára alapozva indítottak, jövő szerdán tartják az első tárgyalási napot. A keresetlevélhez mellékelt ideiglenes intézkedési kérelem ügyében pedig most született jogerős döntés: e szerint a konzultációs honlapon az ügy eldöntéséig nem szerepelhet a Helsinki Bizottság neve. A döntés nem meglepő annak ismeretében, hogy a bírói kar tagjai közül többeket a Soros György által támogatott szervezetek „érzékenyítettek”, illetve képviseltek, amikor egy jogszabályváltozás miatt nyugdíjazták őket.

Botrányosnak tartjuk, hogy a Helsinki Bizottság meg akarja akadályozni, hogy a magyarok elmondják véleményüket a bevándorlási tervekről. Mindez politikai nyomásgyakorlásnak, amelynek célja, hogy hazánk adja fel eddig képviselt álláspontját a migráció ügyé­ben – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Mint írták, a kormány továbbra is fellép a betelepítések ellen, és ragaszkodik ahhoz, hogy magyarok is elmondhassák erről a véleményüket, mivel soha nem látott számban éltek ezzel a lehetőséggel, amikor több mint 2,3 millióan vettek részt a konzultációban.

