A megújult amerikai erőpolitika - 2.

2017. december 10. 10:26

Érdemes megvizsgálni a kérdést az ellenzők oldaláról is. A folyamat jól követhető az ú.n. „alternatív médiában”. A tényfeltáró újságírásból kinőtt geopolitikai és gazdasági alternatív média véleményalakító szerepe nem becsülhető túl a mai híráramban. Ez – a műszaki lehetőségeken túl –elsősorban a fősodratú hírközlés elsilányosodása és az uralkodó elitek hitelvesztése miatt alakult így. Mivel a hírek manipulálása a válságok kapcsán a közember számára is egyre világosabbá vált, felértékelődtek a kormányoktól és nemzetközi óriásvállalatoktól függetlennek tekinthető hírforrások. Itt a független elemzők mellett természetesen fedett titkosszolgálati hírgyártók és egyes pénzügyi óriások előtérbe tolt trolljai is bele kerülnek a levesbe, ott kavarognak és törekednek alakítani a közvéleményt – s ezáltal a döntéshozókat is. Azonban egymást kölcsönösen bírálva és ellenőrizve, ellenvéleményekre nyitottan működnek s igyekeznek állításaikat alátámasztani, különben hamar hitelüket vesztik. Vannak esetek, amikor nyilvánvaló az indíttatás, pl. az RT (korábban Russia Today) hírei nem titkoltan orosz kötődésűek; más esetekben az olvasó az elemző által fontosnak tartott értékek és fogalomhasználat alapján tájékozódhat. Ez az ezer ágú jelenség nem foglalható össze olyan világosan és nem köthető jól ismert nevek egymásutániságához, mint a hírközlés fősodrában megjelenő elemzések és értékelések. Ezért talán a legjobb, ha kiválasztunk egy jellegzetes világképet és ezt színezzük a világháló sok egyéb szövőjének – akár a fősodorban megjelenő – véleményével is.

Válasszunk ki tehát egy közismerten kemény forráshelyet.

Thierry Meyssana Voltaire-háló alapítója nem akárki. Ő a „The big lie” (Nagy hazugság) c. könyvében a szeptember 11-i merénylet kiváltásával az USA katonai-ipari komplexumát nevezi meg. (Ez az, amire való célzásért Csurkát annyira gyalázták itthon.) Ilyen előzmények után állítja, hogy a Közel-Keleten egyedül Basar el-Asszád alkalmazkodott az Egyesült Államok „nagy stratégiájához”, a többi résztvevő beleragadt a II. világháború vége óta kialakult konfliktus-szemléletbe. Ugyanis igyekeznek kimutatni, hogy az eseményekben az jelenik meg, hogy az Egyesült Államok a természeti források megkaparintására hajt, amikor kormányokat dönt meg. Meyssan szerint ez veszélyesen téves hozzáállás. (De nemcsak szerinte: maga Barnett is Amerika olajkorszak utáni Nagy Stratégiájáról beszél.)

Leszögezi, hogy az USA hadászati elképzelése immár 70 éve nem államaik népének megvédése, hanem a külső világ (a „Rest” – közhasználatba átment szójáték: West és Rest = a Nyugat és a Maradék /l.: „resztli”/, azaz minden egyéb, Niall Ferguson híres könyve után) fölötti katonai fölény megőrzése. A Szovjetunió felbomlásától az Ikertornyok lerombolásáig eltelt évtizedben a fő törekvés a nem engedelmeskedők megfélemlítése.

Egyetlen elindított háború sincs befejezve. A nemzetközi segítségnyújtás, a NATO-csapatok jelenléte ellenére – vagy éppen ezért – 16 éve az afgán életfeltételek napról-napra romlanak. Államuk helyreállítása nem halad. Megfigyelhető, hogy a háborút indító hivatalos okok egyszer sem voltak igazak, sem Afganisztán, sem Irak, sem Líbia esetében. Ugye, a tálibok felelőssége az ikertornyok lerombolásában vezetett az Afganisztán elleni nagy támadáshoz. Szaddam Husszein nem létező tömegpusztító fegyverei és az al-Kaidával – hamisan – állított kapcsolata Irak lerohanásához. Kadhafinak a saját alattvalói elleni terrorja volt az ok Líbia szétverésére. Szíria esetében is mondvacsinált okok állnak az előtérben; mert ha Asszad alevi diktatúrája ok a megtámadására, akkor hogy lehet az USA egyik legfőbb szövetségese a minden demokratikus elvet megcsúfoló Szaudi-Arábia? S visszatérve a kiinduló gondolatra: egy katonai támadással vagy megtámogatott felkeléssel ugyan számos esetben sikerült megdönteni a vezetést, de ezzel nem indult el az érintett területen az építkezés. Gyakran maga a háború sem fejeződött be. Minden folytatódott, akárki kerekedett felül.

Az arab tavasz Meyssan meglátása szerint kutyául emlékeztet az MI6 agyából kipattant 1916. évi arab felkelésre. Akkor a Törökországtól való függetlenülés vágyát használta ki gyarmatosításra arábiai Lawrence. Most az ú.n. „arab tavasz” után Tunisz és Egyiptom igyekszik megkapaszkodni, de Líbia beleragadt a káoszba. Szíria és Irak eljutott az összeomlás szélére; megmentőként Oroszország és Irán ajánlkozik. A rombolás erői itt fogalmazódtak meg legerősebben. Jellemző, hogy sem az al-Kaida, sem az Iszlám Állam nem vezetett egy valóban iszlám és valóban állam kibontakozásához, hanem csupán a terror sivatagát teremtette meg a társadalom és kultúra szétverésével. Még Kissinger fogalmazásában is Szíria, Irak, Líbia és Jemen csatatérré vált olyan erők számára, amelyek rá akarják erőszakolni uralmukat. Libanon pedig ismételten a szakadék szélén billeg (lásd miniszterelnökük esetét Szaud-Arábiával).

Meyssan szerint hasonló folyamat indult el Dél-Amerikában is. A világsajtó Venezuelát emlegeti, de a megindult konfliktus nem korlátozódik ide, hanem szerinte ki fog terjedni a tágabb térségre. Ezt maga Barnett is megerősíti, amikor egy 2015. évi írásában meghirdeti, hogy mivel az USA már nem függ az olaj- és földgáz-importtól (korábban a nyers-olaj szükségletének 2/3-át importálta, ma pedig meghaladja a szaudi termelést; másrészt hatalmas palagáz tartalékai miatt), ezért a szakértő szerint lezárult a Nyugatról Keletre nyomulás korszaka. Ehelyett az éghajlati változások és a népesedési viszonyok a Dél-Amerika fokozott bekapcsolását követelik az Egyesült Államoktól. Latin-Amerika felől – e két okból – úgyis tömeges a bevándorlási igény, tehát az USA korfája lassabban mutatja az öregedés jeleit, mint a Mag-államok többi tagjáé – s ez még akkor is igaz, ha Trump felhúzza a kerítést (vagy falat) a mexikói határra. Ugyanakkor Texasban növekszik a szárazságtűrő gabonafajták termelése, és a század közepére a vízben gazdag Alaszka is bekapcsolható lesz a mezőgazdasági termelésbe. Akkor pedig szükség lesz Dél-Amerika bevándorlóira.

Az USA tervasztalánál kedvelik a Római Birodalommal való összevetést. Ám az biztonságot és jómódot hozott a meghódított és integrált területekre, bár a népét nem kímélte. Mert ugyan jópofa karikatúrákat lehet csinálni Asterix és Obelix személyén keresztül a galliai háborúról, de valójában Caesar alapos népirtást hajtott végre. Most pedig sokan úgy látják, hogy ez az új, sőt legújabb imperializmus sem a stabil országok népeinek nem hoz semmit, sem a nyersanyag- és energiaraktár területén élőknek. Kizsarolja az előbbieket és lerombolja a társadalom élő szövetét a hagyományos területeken. Nem végez velük végképp, (nem is tudna), de szüksége van a – számunkra Mohács utáni időkre jellemző – zűrzavarra. Ez ugyanis megakadályozza a stabil államokat abban, hogy az USA közvetítése nélkül férhessenek hozzá az áhított természeti kincsekhez.

Sőt Afrika esetében a kontinens romhalmaz-állapota fegyverré is válik a világhatalom szolgálatában. Az egyetlen „fejlődés” a néptömegek duzzadó mennyisége. E tömegek pedig már nekilendültek Európának; hiszen megkapták a meghívást a jelenlegi európai politikusoktól, vagy inkább az őket utasító erőtől… „Jelenleg Afrika nem más, mint az USA érdekterülete a fontos nyersanyagok kizsákmányolására. A háborúkat vezető elit tagjai tulajdonképpen marionett-bábuk.” (Wolfgang Schmidtke virológus értékelése az afrikai egészségügyi helyzet kapcsán)

Korábban a birodalomépítés terve úgy szólt, hogy nem lehet omlettet készíteni anélkül, hogy fel ne törnénk a tojást. El kellett hát fogadni azt a rombolást, amelyet egy terület kellő kiaknázásával/kifosztásával vele járnak. Ám ma már tervezni kell kiterjedt népirtásokat (Meyssan mészárlásokról beszél) a felsőbbség végleges biztosítására. (Nem tudok szabadulni attól, hogy a Földközi-tengeren gumicsónakba zsúfolt és t.k. tömegével tengerbe fojtott emberek épp egy álszent emberiesség hívására indulnak el.) Az új világhatalomnak egyik fontos eszköze az, hogy a G8-ak államai és azok szövetségesei elfogadják, hagyják, hogy az ő szükségleteiket az USA szabályozza és adagolja külföldön az USA haderejével. Ez nem okoz gondot az EU esetében, amelynek legtöbbször nincs más külpolitikája, mint egy halvány USA-követés. Nagy Britannia már átadta a vezetést az Egyesült Államoknak, s az ugyanezt szeretné elérni Oroszországgal és Kínával szemben.

Oroszországban, mint minden nagyobb kultúrában szintén kialakult egy határozott kép a világrendről. Ez magában foglalja az Európától való elkülönülést, bizonyos fölényérzetet, ám egyszersmind a nyugati civilizációjába való befogadás vágyát is. Ha Oroszországot nem az együttműködés területének, hanem a szembeszegülés zónának tekintjük, akkor védelmi képességet kell kiépíteni az orosz nyomás ellen. Akkor viszont nem meglepő, hogy Oroszország másutt – a BRICS-csoport államainál – keres együttműködő társakat és hogy Putyin is az olajdollár bukása utáni pénzügyi rendszerek kiépítésében vesz részt. A nyugati félszívűség jó példája, hogy miközben folyik Trump ellen az orosz kapcsolat kivizsgálása, nem merül fel a kérdés, hogy vajon hogyan adhatott el Hillary Clinton révén az USA jelentős urán-mennyiséget Oroszországnak.

Kína törekszik összekapcsolni a szárazföldet Közép-Ázsia, Európa útvonalon. Európa kiszorulásával és a dollár uralmának korlátozódásával itt Kína (és India) lép fokozatosan a Nyugat helyére. De a pireuszi kikötő megszerzésével felépülhet egy Afrika megkerülését mellőző rövidebb tengeri út, s ehhez kapcsolódik a Belgrád-Budapest vasútvonal terve is. Ennek az útvonalnak két kritikus része van: a Vörös tenger ki- és bejárata (ezért épült Afrika szarván az első kínai támaszpont), valamint Macedónia (ezért kellett ott az ellenérdekelt feleknek a belső bizonytalanságot felfokozni). Ugyan korábban az USA már átvette a földgolyó brit kereskedelmi útjait: a világtengereket; majd kiépítette ezt a légi csatornákon is. Mégis erejét meghaladó feladatnak látszik, hogy az USA fegyverei biztosítsák a „selyemutakat” Kína és a Nyugat között. Éppúgy, ahogy immár nem látszik megoldhatónak térdre kényszeríteni Oroszországot (ahogy Jelcin idejében még remélték).

Az Egyesült (meddig egyesült?) Királyság toporog. Be az EU-ba, majd ki belőle! Fő törekvése, hogy osztozzék társként az USA világuralmi terveiben. Henry Kissinger szerint már Thatcher szakított a konvencionális bölcsességgel, és elvszerűen nyomult erre. Az ő szavai szerint ez azt jelenti, hogy „újra kell fogalmaznunk az atlantizmust”. Vagyis megérezte a változtatás szükségét. De ez volt az értelme 2017 januárjában Theresa May útjának is az Egyesült Államokba. Csakhogy ő már nem kapott érdemi biztatást.

És végül az Európai Unió. Korábban azt állították róla, hogy gazdasági óriás és politikai-katonai törpe. Ma már az állítás első fele sem egyértelmű. Ám az biztos, hogy az USA nagy tervezőasztalán már irányítható figuraként szerepel. Eltökéltsége, külsőleg felismerhető egysége tovatűnt; belső szövetében megszakadozott, alapértékeinek kiürülésével lehetséges csatlakozók felé vonzereje rohamosan csökken. A szervezett tömeges beözönléssel, lerohanással szemben ellenálló ereje, sőt tiltakozása sincs. Tagállamai a Mohács előtti Magyarország társadalmának képét mutatják. Széthúzó államok, befolyásolt vezető testületek. Amikor pl. Magyarországot az egykori szadesszel jellemezhető erők előemészteni kívánják a bekebelezésre, nyíltan zúdítják a világhálóra, hogy Magyarországon maffia-állam épül. Márpedig egy maffiát megsemmisíteni nem szuverenitásbeli, hanem igazságügyi feladat.

1648 óta az államok szuverenitása az erőegyensúlyon nyugodott. A hidegháborút a kölcsönös elrettentés uralta. Ennek az írásnak az első részében vázoltam az amerikai Nagy Stratégia szándékait és gondolkodásmódját. Viszont Trump a megválasztása előtti elnöki kampányában egészen más nézeteivel nyerte meg az amerikaiak szavazatait. Ő szakítást ígért a korábbi beavatkozós amerikai világpolitikával, az iraki háborút egyértelműen kudarcnak bélyegezvén meg. Putyinnal megegyezést szorgalmazott, és Amerika semlegességét javasolta a palesztin-izraeli viszályban. Ha most úgy tapasztaljuk, hogy immár az Egyesült Államok elnökeként eltér meghirdetett elveitől, akkor ez az amerikai hatalmi eliten belül a nyilvánosság előtt is megjelenő belső küzdelmekre utal. S láthatjuk, hogy az atlanti világ másik oldalán, Európában is élesen vetődik fel a kérdés. Most a nagy kérdés, hogy lehetségessé válik-e a választópolgárok akaratát tekintetbe vevő államok együttműködése, avagy világméretű hatalmi központok határozzák-e meg a világrendszer jövőjét.

Kelemen András

