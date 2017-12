Az MSZP 4. köztársaságot építene

Az MSZP választási programjának fő üzeneteként jelölte meg Molnár Gyula pártelnök, hogyan lesz negyedik magyar köztársaság. Az ellenzéki párt szombati budapesti programbemutató nagygyűlésén a politikus azt is hangoztatta: készen állnak arra, hogy a változást akarók szövetségét létrehozzák és programjuk a változás programja legyen.

2017. december 9. 17:01

Molnár Gyula azt is jelezte: kitart amellett, hogy közös jelöltek legyenek a választókörzetekben, közös listán induljanak a választáson és legyen közös miniszterelnök-jelöltjük.



A rendezvény kezdetén a pártelnök a színpadra hívta Kunhalmi Ágnest, a párt fővárosi elnökét, Bangóné Borbély Ildikót, az elnökség tagját, Hiller István választmányi elnököt, Gőgös Zoltánt, az MSZP elnökhelyettesét és Korózs Lajos elnökségi tagot, akik fotelekbe ültek le a színpadon. Köszöntötte a nézőtéren Karácsony Gergelyt, a Párbeszéd társelnökét is.



Molnár Gyula közölte, a következő hónapokban arról beszélnek, hogyan lehet az iskola a szabad gondolkodás terepe, hogyan lehet az egészségügyre több pénzt fordítani, hogyan lesz független a sajtó, az ügyészség és az önkormányzatok. Hogyan lesz a negyedik magyar köztársaság? - foglalta össze.



Eger várának 1552-es török ostromához hasonlította a mostani magyar demokráciát. Az MSZP elnöke rögzítette: a magyar demokráciát újra meg kell védeni, össze kell fogni, együtt kell működni a Párbeszéddel.



A Párbeszéd társelnöke beszédében úgy reagált: "döntsétek el ti, hogy nekem milyen szerepet szántok ebben az együttműködésben, ha kellek, akkor én jövök, (...) és hozok magammal mindent, amit tudok".



A politikus egy közös ajánlat igényét is megfogalmazta, ennek lényegét abban jelölve meg: "az emberekbe kell befektetni", az emberek tudásába, egészségbe, lakhatásába, szociális biztonságába és az emberies társadalomba.



Egyetértett azzal, hogy meg kell állapodni a 106 egyéni körzetben való indulásról a pártoknak, de ez nem elégséges feltétel.



Karácsony Gergely elmondta, lehet, hogy azért nem bíznak a szavazók a baloldali pártokban, mert azok sem bíznak egymásban. Ha el akarjuk hitetni a magyar polgárokkal, hogy Magyarország lehet közös ország, akkor közös ajánlat kell, közös jelöltek, közös lista és közös miniszterelnök-jelölt - magyarázta.



Hiller István a Tegyünk igazságot! című programot ismertetve azt mondta, a Fidesz igazságtalanságot hozott az országba: aki szegény, még szegényebb lett, a bérből és fizetésből élők nem jutnak egyről a kettőre.



Megerősítette, amíg az emberekben félelem van, addig a kerítés a határon állni fog, de nem mondanak le arról, hogy az állampolgárok úgy érezhessék magukat biztonságban, hogy kerítésekre ne legyen szükség.

Hiller István választmányi elnök a Magyar Szocialista Párt budapesti programbemutató nagygyűlésén 2017. december 9-én. MTI Fotó: Illyés Tibor



A konkrét célok között jelölte meg, hogy mindenki anyagi biztonságban élhessen, a magyar bérek érjék el az uniós átlagot, nettó 100 ezer forintnál senki ne kereshessen kevesebbet.



A gazdasági növekedés feltételeként és az eladósodás megakadályozása érdekében felmondják az Oroszországgal a paksi atomerőmű bővítéséról kötött szerződést és népszavazást tartanak az új atomerőmű létesítéséről - ismertette, jelezve, a népszavazáson a szülők gyermekük nevében is szavazhatnának.



Hiller István közölte, az alacsony jövedelműek és a középrétegek adóterheit az átlagjövedelmek mértékéig adóvisszatérítéssel csökkentik, így havonta 15 ezer forinttal többet vihetnek haza.



A nyugdíjjárulék felső korlátja 700 ezer forint lesz, az e fölötti jövedelemhányadra 10 százalékos, az egymillió forint feletti jövedelemhányadra 20 százalékos szolidaritási hozzájárulást vetnek ki. Ez lesz az alapja annak - folytatta - , hogy 5 százalékra csökkentsék minden alapvető élelmiszer áfáját.



Ígéretet tett a letelepedési kötvény megszüntetésére, jelezve, hogy a forgalmazó cégekre 75 százalékos offshore adót vetnek ki. A nyugdíjasoknak azt ígérte, hogy visszahozzák a nyugdíjemelés svájci indexálását, 57 ezerre emelik a minimálnyugdíjat, korrekciós programot indítanak. Minden évben az átlagnyugdíj havi összegének megfelelő - jelenleg 120 ezer forint - nyugdíjkiegészítést adnak az alacsony nyugdíjak felzárkóztatása érdekében - közölte.



Bevezetik a garantált szociális minimumot: minden magyar állampolgár a bejelentett lakcímén egy köbméter vizet jelképes áron, 15 köbméter földgázt és 30 kilowatt/óra áramot a mai ár feléért kaphat meg.

Hiller István elmondta, 50 százalékkal emelik a családi pótlékot, és négy év alatt elérik, hogy az egészségügyre az uniós átlagnak megfelelő összeget fordítsák.



A pedagógusok bérét a minimálbérhez kötik, így átlagosan 35 százalékkal nő a fizetésük, az alsó évfolyamot kibővítve kilencévfolyamos iskolát vezetnek be, a szegregáció megakadályozása érdekében kötelező körzetesítésről pedig egyeztetést kezdenek és újra 18 év lesz a tankötelezettség korhatára. Cél, hogy minden diák sikeres érettségit tegyen angolból. Megszüntetik az intézményfenntartó központot - mondta.



Hozzátette: az első diploma megszerzését ingyenessé teszik, a hallgatói ösztöndíjakat 33 százalékkal emelik meg. Közölte, minden egyetem, így a CEU is szabadon dolgozhat, ha az MSZP kerül kormányra.



Szólt még arról, hogy megőrzik a főváros mai önkormányzati szerkezetét és nem engedik elfoglalni Buda várát. A vidékfejlesztésben "smart" megoldások igénybe vételét javasolta, hogy vonzóvá tegyék a vidéki életformát.



Hiller István elmondta, buszcsereprogramra van szükség, hogy a következő ciklus végére 25 százalékban már elektromos buszok közlekedjenek a városokban.





Kunhalmi Ágnes, az MSZP fővárosi elnöke azt mondta, olyan országot akarnak, ahol nem csak megszületni, hanem élni is érdemes.



Véleménye szerint az MSZP programja azoknak az embereknek szól, akik nem bírják elviselni az igazságtalanságot az országban.



Az oktatást fontosságát hangsúlyozva azt mondta, minden szakmunkásnak le kell érettségiznie, az érettségi ma az új elemi iskola. Az angol nyelv fontosságára felhívva a figyelmet közölte, az nem lehet, hogy Soros György megtanította Orbán Viktort, Orbán meg elveszi a magyar gyerekektől ezt a lehetőséget.



Kunhalmi Ágnes azt mondta, "nem kicsit, hanem nagyon zavarja", hogy a határon túliak levélben is leadhatják szavazatukat, miközben azoknak a százezreknek , akik az elmúlt években hagyták el az országot, sokszor órákat kell utazniuk, hogy voksolhassanak. Javasolta, hogy legyen egy-két parlamenti mandátum, amelyre csak a határon túliak voksolhatnak.

Tóbiás József és Harangozó Tamás



Gőgös Zoltán, az MSZP elnökhelyettese arról beszélt, hogy nem lehet folytatni a Fidesz által elkezdett falurombolást.



Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP elnökségének tagja szerint a Fidesz-KDNP-kormány Európa szegényházává tette Magyarországot. Szerinte több adót kell fizetniük a Mészáros Lőrinceknek, a Garancsiknak, a Tiborczoknak és a Rogánoknak, és akkor lesz normális egészségügy, oktatás.



Korózs Lajos elnökségi tag azt mondta, hogy ha az MSZP kerül kormányra, újra lesz rokkantsági nyugdíj, korengedményes és korkedvezményes nyugdíj és lesz járulékplafon is a nyugdíjaknál.



Molnár Gyula a rendezvény végén közölte, javasolni fogja a párt elnökségének és választmányának a Párbeszéd ajánlatának elfogadását. Azt kérte minden szavazótól, hogy győzzön meg még két embert, hogy menjen el szavazni 2018 tavaszán, mert a jövő tavaszi voksolás sorsdöntő lesz az országnak.



A programismertető elején lejátszották az MSZP új reklámfilmjét. A háttérre pedig az alábbi feliratokat írták: együttműködés, elszántság, jólét, igazság. A szónoki emelvényre is az volt kiírva: elszántság.

Karácsony Gergely, a Párbeszéd Magyarországért társelnöke (j3), valamint a Magyar Szocialista Párt (MSZP) vezetői, Molnár Gyula pártelnök (k) Korózs Lajos (b) és Bangóné Borbély Ildikó (b3) elnökségi tagok, Gőgös Zoltán elnökhelyettes (b2), Kunhalmi Ágnes budapesti elnök (j2) és Hiller István választmányi elnök (j) az MSZP programbemutató nagygyűlésén 2017. december 9-én. MTI Fotó: Illyés Tibor



MTI