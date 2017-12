Balog: ez a kérés nekünk szólt

„Segíteni akartunk, úgy éreztük, hogy ez nekünk szólt” – mondta Balog Zoltán. A segítség meg is érkezett, Közép-Olaszországban a helyreállított templom az első középület, ami újranyitotta kapuit a pusztító földrengés után.

Az M1 helyi tudósítója elmondta: a templom újranyitásával egy virrasztás is kezdődik Tolentinóban, hiszen szombaton van a Közép-Olaszországban nagy tiszteletben álló Loretói Szűz Mária ünnepe – tudósít a hirado.hu.

A közeli oratóriumban gyülekeztek az Olaszország számos részéből érkező magyar zarándokok, akik együtt fognak imádkozni és ünnepelni, majd vasárnap átvonulnak a közeli Loreto városába, ahol tovább folytatódik a közös magyar találkozó.

A templom újranyitása alkalmából szervezett ünnepségen Balog Zoltán mellett Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár is részt vett.

Európai gyökereinket tépik szét azzal, hogy templomokat zárnak be például Németországban, Hollandiában vagy Angliában. A templomfelújítással felhívhatjuk a figyelmet erre a jelenségre és tiltakozhatunk ellene – ezt a helyszínen mondta Soltész Miklós az M1-nek.

Az egyházügyi államtitkár hozzátette: a felújítás arra is lehetőséget teremt, hogy a magyarok is viszonozni tudják azt a segítséget, amit az elmúlt ezer évben Európa keresztény országaitól kapott.

Az ünnepség keretében Nazzareno Marconi macerata-tolentinói püspök nyitotta meg a templom kapuját.

Tolentino polgármestere úgy fogalmazott: ez egy történelmi nap Tolentino és Magyarország számára, Tolentino soha nem fogja elfelejteni a Magyarország nyújtotta segítséget.

Az ünnepségen bejelentették, hogy Tolentino és Nagykőrös városa testvérkapcsolatot fog létesíteni, így a magyar-olasz szál tovább erősödik a jövőben is.

A közép-olaszországi templom az első középület, amely pénzt kapott a helyreállításra. A templom jelkép egész Közép-Olaszország számára, de nem csak a közelből, hanem Olaszország távolabbi részeiből is érkeztek hívők az ünnepségre – közölte az M1 tudósítója.

A magyar kormány karácsonykor jelentette be, hogy segítséget nyújt Tolentino templomának helyreállításához 150 millió forinttal.

Elmondhatatlanul pozitív érzés Magyarország segítsége

Az M1 interjút készített Herczeg Adriánnal, aki családjával Tolentino közelében lakott a tavaly novemberi földrengésig.

A templom közösségéhez tartozó Herczeg Adrián elmondta: a földrengés használhatatlanná tette a templomot. Hozzátette: kint élő magyarként „elmondhatatlanul pozitív” érzés, hogy Magyarország segítette a templom újranyitását.

A templomot a magyar kormány nevében Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár fogja megnyitni.

Orbán Viktorhoz fordultak, mert védelmezi a keresztény értékeket

Egy évvel ezelőtt a helyi iskola zenetanára levelet írt Orbán Viktornak, mert a Magyarországról és a magyar miniszterelnökről olvasott sajtóhírek alapján azt gondolta, hogy a magyar kormányfő az egyetlen Európában, aki védelmébe veszi és őrzi a keresztény értékeket.

Andrea Carradori, a Jézus Szent Szíve Testvérület perjele levélben fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz, a perjel a kormányfő személyes segítségét kérte az újjáépítéshez, hivatkozva arra: csodálattal tekintenek Orbán Viktornak a nemzete keresztény gyökerei megmentését célzó tevékenységére. A magyar kormányfő akkor válaszlevelében tudatta: kabinete elé vitte a segítségkérést, és Magyarország kormánya 150 millió forint (kb. 480 000 euró) elkülönítéséről döntött decemberben a helyreállítási munkálatok támogatására. A miniszterelnök azt írta a perjelnek: Európa jövőjét egyedül az szolgálhatja, ha visszatalál keresztény gyökereihez, amelyek ma is a legfontosabb közösségteremtő erőt jelentik egy település és egy ország számára. A perjel atya a vatikáni nagykövetségnek és a milánói főkonzulátusnak is kifejezte háláját, és természetesen az egyházi, valamint a magyar és olasz médiát is megjárta a segítség híre.

Idén márciusban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is felkereste a települést, ahol a helyi vezetők kifejezték hálájukat a Kormánynak a támogatásért.

Felavatták a Magyarország segítségével helyreállított templomot

Felavatták szombaton a közép-olaszországi Tolentinóban a Szent Szív és Szent Benedek-templomot, amelynek helyreállítását Magyarország finanszírozta.

A templom kapuit Nazzareno Marconi püspök nyitotta meg, az ünnepségen részt vett Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, Habsburg-Lotharingiai Eduard szentszéki nagykövet, Varga Lajos váci segédpüspök, valamint Andrea Carradori, a Szent Szív Társaság perjele és a Vatikán képviselői.



Balog Zoltán kegyelmi pillanatnak nevezte a templom újranyitását. Felidézte, hogy a település egy éve levélben kért segítséget Magyarországtól a templom helyreállításához. Itáliából évszázadok óta érkeztek Magyarországra papok, művészek és tudósok - fogalmazott, megemlítve Gellért püspököt és Kapisztrán Szent Jánost. "Most mi jöttünk el Tolentinóba" - folytatta.



Hangsúlyozta, hogy a segítség jelképes, Magyarország nem gazdag ország, de gazdaságilag eljutott arra a szintre, hogy tud segíteni: a Hungary Helps program révén, amely segítséget nyújt a keresztényeknek Szíriában, Irakban vagy épp afrikai diákoknak ad ösztöndíj-lehetőséget Magyarországon.



Magyarország 150 millió forinttal támogatta a templom helyreállítását.



Andrea Carradori tavaly december 8-án küldte el levelüket Orbán Viktor miniszterelnöknek. Egy év elteltével sikerült megnyitni a templomot - mutatott rá.



A Szent Szív- és Szent Benedek nemcsak az első templom, hanem az első középület, amely a földrengés után megnyitotta kapuit, Tolentinóban az összes többi templom zárva van még.



A templomba tábla került a magyar és az olasz zászlóval, amely emlékeztet arra, hogy a magyar kormány finanszírozta a helyreállítást.



A helyi lakosok - mint azt a közmédiának elmondták - nagyon várták a templom újranyitását, mert az viszonyítási pont számukra. Sok olaszországi magyar is elment az ünnepélyes megnyitóra.



Giuseppe Pezzanesi polgármester hangsúlyozta, hogy a templom újranyitása történelmi pillanat, amelyet a település sohasem felejt el, az olasz és a magyar nép közötti kötelék most már örökérvényű. Bejelentette, hogy testvérvárosi kapcsolatra lépnek Nagykőrössel.



Az 1805-ben alakult, csak Tolentinóban több mint negyven főt számláló laikus Szent Szív Társaságot csuhásoknak (Sacconi) is nevezik a húsvét pénteki passión viselt öltözékük miatt. A Szent Szív templomban a régi rítusú, latin nyelvű misét celebrálják.



A magyar kormány a 2009-es abruzzói földrengés után a szintén súlyos károkat szenvedett Capestrano városában Kapisztrán Szent János szülőházának helyreállításában is segített a budapesti I. kerülettel közösen.