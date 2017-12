Szegény Gyula nem tudta

2017. december 9. 23:23

Elszántság címmel hirdette meg programját az MSZP a mai programbemutató nagygyűlésen, amelynek díszvendége Karácsony Gergely volt. Molnár Gyula, a szocialisták pártelnöke töltötte be a házigazda szerepét is, ám amikor a Párbeszéd elnökét a színpadra hívta, az Együtt elnökeként mutatta be.

atv.hu