Lépéseket kell tenni a Soros-terv megakadályozásáért

A Miniszterelnöki Kabinetiroda a kormány januári ülésére intézkedéseket dolgoz ki a "Soros-terv" megakadályozása érdekében - közölte Rogán Antal, a kabinetiroda vezetője hétfőn, éves meghallgatásán, az Országgyűlés igazságügyi bizottsága előtt.

2017. december 11. 17:23

Rogán Antal ellenzéki kritikákra reagálva felmutatta azt a közjegyzői okiratot, amely ismertetése szerint hitelt érdemlően és egyértelműen igazolja, hogy a postától december 5-ig 2 millió 171 500 nemzeti konzultációs kérdőív érkezett be. Így az elektronikusan kitöltött ívekkel együtt csaknem 2 millió 300 ezren mondták el a véleményüket - tette hozzá.

Kifejtette: mivel már az első feldolgozások alapján is látszik, hogy az emberek túlnyomó többsége elutasítja a "Soros-tervet" és Magyarország szuverenitásának korlátozását, lépeseket kell tenni a "terv" megakadályozása érdekében.



Hangsúlyozta: ez ma a kormány legfontosabb feladata, ezért a kabinetiroda azon dolgozik, hogy a kormány januári ülésére összeállítsa azokat az intézkedéseket, amelyekkel Soros György "tervének" végrehajtása megakadályozható Magyarországon és az EU területén is.



Rogán Antal azt mondta, a kabinetirodát azért hozták létre, hogy a miniszterelnök munkáját segítse, így természetes, hogy erre összpontosít. A kormány kezdettől fogva a munkahelyteremtés kormánya akart lenni, a miniszterelnök meggyőződése, hogy munka nélkül nincsen szabadság, a szabadságjogok érvényesüléséhez elsősorban anyagi biztonság kell.



Közölte, hogy a kormány 700 ezer új munkahely létrehozásában működött közre: míg 2010-ben a foglalkoztatottak száma 3,7 millió volt, most már csaknem 4,5 millió.



Nem elegendő azonban munkahelyeket teremteni, fontos, hogy meg is érje dolgozni, ezért vágtak bele az adócsökkentés politikájába - tette hozzá, megjegyezve: a személyi jövedelemadó (szja) jelentősen csökkent, egységesen 15 százalékra.



A kormány arra törekedett, hogy a legalacsonyabb bért emelje. A minimálbér 2010-ben 73 500 forint volt, idén pedig már 127 500 forint. Jövőre 88 százalékkal lesz magasabb, mint 2010-ben volt - mondta Rogán Antal.



Az szja csökkentése és a családi adókedvezmények mellett azt is lényegesnek nevezte, hogy sikerült mérsékelni a korábban rendkívül magas társasági adót.



A család továbbra is az első, a kormánynak a gyermekek a legfontosabbak - jelentette ki. Ezért adókedvezménnyel és célzott juttatásokkal, például ingyenes étkeztetéssel és tankönyvcsomaggal is segítik őket.



Rogán Antal felméréseket idézve arról sorolt adatokat, hogy a lakosság 60-80 százaléka látja pozitívan a kabinet különböző intézkedéseit, például a lakáspolitikát vagy az óvodák férőhelyeinek bővítését.



Hangsúlyozta, hogy az elmúlt évben Magyarország szuverenitásának kérdése volt a legfontosabb. Brüsszelben nyíltan elindult egy törekvés az Európai Egyesült Államok létrehozására - jelentette ki, hozzátéve: a nemzetek feletti Európához vezet, hogy egyre inkább megnyitják az illegális migráció legálissá tételének lehetőségét.



A magyarok azonban soha nem járultak hozzá ahhoz, hogy a szuverenitás úgy csökkenjen, hogy egyre több jogkört adnak át Brüsszelnek. Magyarország ragaszkodik az eredeti uniós alapszerződéshez - szögezte le.



A kormány azért tartja fontosnak a nemzeti konzultáció intézményét, mert a demokráciát tartja fontosnak. Lehetővé kell tenni, hogy az emberek elmondják a véleményüket, és nem emlékszik, hogy korábban más kabinet rendszeresen lehetőséget biztosított volna erre - tette hozzá.

Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter éves meghallgatásán az Országgyűlés igazságügyi bizottságának ülésén az Országház Nagy Imre termében 2017. december 11-én. MTI Fotó: Soós Lajos



Rogán Antal kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy kezdeményezi a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) felvételének megkönnyítését, gyorsítaná az ügyintézést. A cél, hogy ne kelljen felesleges iratokat beszerezni. Legyen elég, hogy az emberek büntetőjogi felelősségük teljes tudatában nyilatkoznak arról, hogy megfelelnek a követelményeknek.



Teleki László (MSZP) felidézte, hogy a tavalyi meghallgatáson felvetette: tegyenek azért, hogy pozitívan mutassák be a magyarországi romákat. Arról érdeklődött, hogy léptek-e ez ügyben. Rogán Antal válaszában hangsúlyozta, már dolgoznak egy kiadványon, hogy bemutassák a kormány munkáját az integráció terén.



Bárándy Gergely (MSZP) azt kérdezte, ha a kormánynak ennyire fontos a lakosság véleménye, hajlandó lenne-e olyan nemzeti konzultációt is támogatni, amelynek szövegét az ellenzék fogalmazná meg. Feltennék például a kérdést: Egyetért-e azzal, hogy kormány ne lopja el a közpénzt? Szavai szerint hasonlóan irányítottak a konzultáció kérdései, és hangsúlyozta, hogy azt közpénzből fizetik. Rogán Antal nem reagált a felvetésre.



Staudt Gábor (Jobbik), Demeter Márta (LMP) és Kész Zoltán (független) egyaránt firtatta a letelepedési kötvények ügyét. Azt mondták, a kormány 20 ezer embert engedett be Magyarországra ellenőrizetlenül. Staudt Gábor megkérdezte, hogy tervezik-e a kötvényprogram újraindítását, de erre a kérdésre a miniszter válaszában nem tért ki.



Demeter Márta azt kérdezte, mennyit keresett Rogán Antal a letelepedési kötvényeken, akár közvetve, akár közvetlenül. Részesült-e az offshore cégek hasznából? A miniszter ezt visszautasítva leszögezte: soha egyetlen ilyen vállalkozással sem állt anyagi kapcsolatban. A képviselő többször is fénymásolatot kért az említett közjegyzői okiratból, válaszul Rogán Antal közölte, a dokumentumot hétfőn feltöltik a kormányzati honlapra.



Megjegyezte azt is: nem hagyták szó nélkül Hadházy Ákos (LMP) állításait a nemzeti konzultációról, mert valóban annyi kérdőív érkezett be, ahányról a kormány beszélt. A kabinetiroda feljelentette Hadházy Ákost, és még fog is eljárásokat indítani, mert a képviselő rágalmazta a munkatársaikat.

Kész Zoltán azt kérdezte, mit fog mondani Rogán Antal akkor, ha egy letelepedési kötvényes követ majd el terrorcselekményt Európában.



A miniszter azt hangoztatta, hogy az ellenzéki állításokkal szemben Magyarország csak nyert a letelepedési kötvényekkel.

Vas Imre (Fidesz) közölte, hogy frakciója álláspontja szerint Rogán Antal jól végezte a munkáját az elmúlt évben.



Az igazságügyi bizottság nyolc igen és öt nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta Rogán Antal beszámolóját.

MTI