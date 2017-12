Miért okoz ízületi panaszokat az időjárás?

Legyen szó hideg- vagy melegfrontról, az erre érzékenyeket mindkét típusú időjárás változás megviselheti.

2017. december 12. 12:05

Az időjárás változásakor sokan panaszkodnak ízületfájdalmakra, sőt akár a régi műtétek, csonttörések helye is érzékenyebbé válhat ilyenkor. Melegfront esetén a kellemetlen tünetek már órákkal a front átvonulása előtt, míg hidegfrontnál inkább a front átvonulása után jelentkeznek.

Miért sajognak az ízületek?

A jelenség hátterében a légköri nyomás változása áll. A légnyomás a hidegfront érkezése előtt mindig csökken, utána gyakran igen gyorsan emelkedik, míg melegfront előtt is mindig erősen süllyed, átvonulása után azonban általában nem változik. A légnyomás csökkenésével párhuzamosan testünk addig összenyomott szövetei valamelyest kitágulnak. Ez gyakorolhat nyomást a krónikus ízületi bántalmakban szenvedők egyébként is gyulladt vagy sérült ízületeire, ami fokozottabb fájdalomérzéssel járhat. Ez okozza azt is, hogy a korábban eltört csontok például vihar előtt sajogni kezdenek.

Milyen fájdalmakat okozhat még az időjárás?

Mikor melegfront érkezésekor emelkedik a hőmérséklet, nő a páratartalom és csökken a légnyomás, az érintetteknél vérnyomáscsökkenés, pulzusszám-emelkedés, illetve migrénes panaszok jelentkezhetnek.

Hidegfront esetén a csökkenő hőmérséklet és páratartalom mellett nő a légnyomás, ez pedig ízületi fájdalmakkal, reumás panaszokkal, asztmás rohamokkal járhat.

Mit tehetünk a tünetek enyhítése érdekében?

• erősítsük immunrendszerüket

• legyünk sokat a szabadban, friss levegőn

• szellőztessük lakásunkat rendszeresen

• táplálkozzunk változatosan

• igyunk elegendő folyadékot

• sportoljunk rendszeresen

• aludjunk eleget

• kerüljük az alkoholt és a nikotint

termalfurdo.hu