Egy bahreini politikai fogoly levele

Trumpnak – és Kostelancziknak

Szinkronban azzal a George Sorossal, aki ugyanezen magyar vidéket akarja hasonló irányba menetelve átalakítani.

2017. december 12. 15:58

Nem sok szívszorongatóbb nyílt levelet publikált a Washington Post, az amerikai főváros liberális lapja, mint ami tegnap jelent meg honlapján, a mi időnk szerint késő este.

Fogalmazója és küldője, Nabil Radzsab politikai fogoly egy bahreini magánzárkából juttatta el azt a lapnak, iszonyatosan súlyos vádakat vágva az amerikai elnök fejéhez, amiért az hallgat a bahreini emberi jogok helyzetéről, jobban mondva hiányáról, és arról, hogy Bahrein az USA-val együtt milyen gyalázatos szerepet vállal a jemeni népirtó háborúban.

Az amerikai háborús héjáktól nem igazán távol álló lapról talán némi alappal feltételezhetjük, hogy az öbölbeli monarchiát nagyon csúf és valós színekkel lefestő levelet kizárólag Trump bosszantására közölte, nem pedig azért, mert bírálni akarná a manámai kormányt, hiszen azt eddig is megtehette volna, e levél nélkül.

Mivel az USA külpolitikája e levél központit témája, az nyilvánvalóan szól Rex Tillerson amerikai külügyminiszternek és így a hazai sajtónk miatt súlyosan szomorkodó David Kostelanczik budapesti amerikai ügyvivőnek. Akik oly nagy lendülettel vetették be magukat a hazai balliberális média támogatásába a magyar belpolitika alakítása céljából, egészen véletlenül ismét éppen teljes szinkronban azzal a George Sorossal, aki ugyanezen magyar vidéket akarja hasonló irányba menetelve átalakítani, olyan figurák hatalomba hozatala érdekében, akikre a magyar választóknak a közvéleménykutatási adatok szerint annyira van szükségük, mint Melania Trump first lady hajának egy lótetűre.



Nabil Radzsab, a bahreini Emberjogi Központ elnöke azzal kezdi levelét, hogy 15 év elzárás vár rá, amiért bírálta kormánya részvételét a Jemenben folyó brutális, véres háborúban. De már jelen pillanatban is egy két éves börtönbüntetését tölti. Radzsab elmondja, a héten a bahreini kormány Manama Párbeszéd néven nemzetközi fórumot tart, aminek egyik feladata, hogy szörnyű emberjogi „teljesítményét” fehérre mossa. De ott Washingtontól semmiféle bírálat nem várható. Ez két héttel azután lesz, hogy Donald Trump elnök bűbájos mosollyal az arcán jelentette be: 9 milliárd dollár értékben szállítanak fegyvert Bahreinnek, amelynek e vásárlás jelzés arra, hogy az emberi jogok terén azt tesz, amit akar mind otthon, mind külföldön.



Az emberjogi vezető hozzáteszi, májusban olvasta Trump Bahrein királyához intézett kijelentését rijadi útján, miszerint „nem lesz feszültség” a manámai kormánnyal. Így talán nem volt véletlen, hogy néhány nappal később a bahreini rendőrség éppen öt békés tüntetőt ölt meg. Egy éven belül több ellenzékit kivégeztek, a civil társadalmat eltaposták és az emberi jogokat teljes mértékben a margóra szorították. Még a levélíró családtagjait és barátait is ő miatta letartóztatták.

Ő azért tölti most két éves büntetését, mert „álhíreket” terjesztett. Azt nyilatkozta ugyanis a külföldi sajtónak, hogy újságírók és emberjogi szervezetek be se léphetnek Bahreinbe, az USA kulcsfontosságú szövetségesének országába és hogy Bahrein részt vesz Jemen szaúdi bombázásában és blokádjában. Valamint azt, hogy

az emiatt keletkező borzalmas számú halálesetek Szaúd-Arábia és Bahrein feltétlen amerikai támogatásának és a két országba irányuló fegyverszállításának is az oka.

Megjegyzi, Trump szaúd-arábiai látogatása előjátéka volt azon több milliárd dolláros üzleti megállapodásoknak, amelyek oly sok élet kioltásával fenyegetnek.

Majd kifejti, térségükben igen sokan gyűlölik az amerikai külpolitikát, mert úgy tekintenek Washingtonra, mint a népüket elnyomásban tartó rezsimek támogatóira.

Levele vége felé azt írja, korábban kapott már hat hónap börtönt, amiért bírálta, hogy Bahreint nem aggasztja az Iszlám Állam terjedése. És hogy látszik: ő nem fog valaha is élve kijönni börtönéből. Az is biztos, hogy őt e leveléért újabb börtönbüntetésre ítélik.

De az semmi azon szenvedéshez képest, amit például jemeni gyereknek kell keresztülmenniük naponta, az éhhalállal, bombázásokkal és félelemmel szembenézve.

E szerencsétlen ember Trumpnak címzett levele egyértelművé teszi, mennyire igaza van az amerikai kormánynak, hogy nem Szaúd-Arábia és Bahrein felé fordítja emberjogi aggodalmait, hanem felénk.

Hiszen nálunk oly borzalmas dolgok történnek, mint hol egy Hóman Bálint szobor tervezett felállítása, hol az a fájdalom, hogy az RTL Klub, a Hír TV és az ATV híradóját nem 3, hanem csak 1,3 millióan nézik és hogy a 10 országos terjesztésű politikai hetilapból nem 10, hanem csak 8 az ellenzéki.



Nabil Radzsab is szűklátókörű ember, aki nem érti, sorsa fantasztikus egy helsinki bizottságos Pardavi Mártához képest, akinek oly sokat kell utaznia és meggyőznie az Európai Uniót is arról, ami Pardavi országában folyik, az az emberi jogok globális méretekben is példa nélküli lábbal tiprása.

Lovas István

magyaridok.hu