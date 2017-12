Kártalanítja a Czeglédy-ügy károsultjait a kormány

Döntött a kormány szerdai ülésén a Czeglédy-ügy kártalanítási folyamatáról – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ az MTI megkeresésére, megerősítve a hirado.hu információját.

2017. december 13. 15:58

„A kormány fontosnak tartja, hogy az úgynevezett Czeglédy-ügyben a diákok és más érintett munkavállalók önhibájukon kívül ne szenvedjenek kárt” – írta a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

Ezért a kormány szerdai ülésén döntést hozott a kártalanítási folyamatról, amelynek részletei rövidesen megjelennek a Magyar Közlönyben – közölték.

Czeglédy Csaba – az MSZP, a DK és az Együtt szombathelyi képviselője – és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények gyanúja miatt folyik eljárás.

A gyanú szerint a Czeglédy Csaba vezetésével létrejött bűnszervezet céghálózata 2011 és 2016 között diákmunka-közvetítéssel foglalkozott, a bűnszervezet élén álló, a Humán Operátor Zrt.-hez köthető emberek – a közvetítő cégek és a strómanok által vezetett iskolaszövetkezetek segítségével – el akarták kerülni a munkaközvetítés után járó közterhek megfizetését. Így a gyanú szerint csaknem 3 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek.

Mint ismert, a Hirado.hu írta meg először, hogy a kormány eldöntötte: kártalanítja azokat a diákokat, akiket Czeglédy Csaba milliárdos szocialista ügyvéd, szombathelyi képviselő, Botka László és Gyurcsány Ferenc ügyvédjének munkaerő-közvetítő vállalkozása megkárosított azzal, hogy nem fizette ki munkáik ellenértékét. A károsultaknak 2018. február 28-ig kell jelezniük kártalanítási igényeiket a lakhelyük szerinti kormányablaknál.

A Hirado.hu birtokába került előterjesztést a szerdai napon tárgyalta a kabinet. A Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami jóvátételével összefüggő kormányzati intézkedésekről címet viselő előterjesztés célja, hogy a károsultak a lehető leggyorsabban, a károkozó által ki nem fizetett összeggel megegyező mértékű – rendkívüli és méltányosságon alapuló – kárrendezésben, jóvátételben részesüljenek.

A kormányrendelet 1. pontja az alábbiakat fogalmazza meg: „a Human Operator Zrt. által vezetett céghálózat által munkavégzésre kiközvetített, a ki nem fizetett munkabérükkel, díjazásukkal megkárosított fiatal és nyugdíjas munkavállalók rendkívüli és méltányosságon alapuló, a lehető leggyorsabb megsegítése érdekében az 1. mellékletben ismertetett társadalmi cél érdekében az állam pénzbeli segítséget (a továbbiakban: állami jóvátétel) nyújt e rendeletben foglaltak szerint.”

Az előterjesztés a kártalanításra jogosultak körét is részletezi.

Állami jóvátételre jogosult az a magánszemély,

akit a 2017. május 1. és 2017. június 30. közötti időszakban a Human Operator Zrt. által vezetett céghálózat közvetített ki foglalkoztatási vagy más munkavégzésre irányuló jogviszonyban történő munkavégzésre, és az a) pontban meghatározott jogviszonyából fakadóan a részére ki nem fizetett munkabérét, jövedelmét, egyéb díjazását illetően követelése áll fenn e rendelet hatálybalépésének időpontjában, továbbá a b) pontban szereplő követelése érvényesítése iránt nem indított polgári peres eljárást.

(3) A (2) bekezdésben foglalt jogosultakon túl állami jóvátételre jogosult azon magánszemély is, aki az (1) bekezdés a) és b) pontjában fennálló feltételek szerinti követelése érvényesítése iránt – az e rendelet hatálybalépését megelőzően indított – polgári pertől eláll.

A legegyszerűbb, ha a károsultak a területileg illetékes kormányablakokhoz fordulnak a kártalanítási igényeikkel.

Az állami jóvátétel iránti kérelem személyesen a jogosult lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál (a továbbiakban: kormányhivatal) nyújtható be 2018. február 28-ig – fogalmaz a Hirado.hu birtokába került előterjesztés.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határidőn belül állami jóvátétel iránti kérelem bármely integrált ügyfélszolgálaton (a továbbiakban: kormányablakban) is előterjeszthető.

Csatolni kell minden dokumentumot, mely a munkavégzés jogviszonyát bizonyítja.

Az állami jóvátétel iránti kérelemhez a jogosultnak csatolnia kell valamennyi, a rendelkezésére álló, a jogosultságot alátámasztó írásbeli dokumentumot, különösen a foglalkoztatási vagy más munkavégzésre irányuló jogviszonya fennállására, a jogviszony időtartamára és a munkavégzés helyére, valamint a munkabérre, jövedelemre vagy díjazására vonatkozó dokumentumokat – fogalmaz az előterjesztés.

Botránykrónika

2017 májusában indult nyomozás bűnszervezetben elkövetett csalássorozat kapcsán Czeglédy Csaba szocialista képviselő érdekeltségénél. A gyanú szerint ezer fiatal munkavállaló szenvedett közvetlenül kárt a Czeglédy Csaba által vezetett Human Operator Zrt. által szervezett céghálózat működése során, és ezzel a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő fiatal munkavállalókat károsíthatta meg. A diákok mellett a nyugdíjasokat is kártalaníthatja a kormány a Czeglédy-ügyben.

Az ügyészség szerint Czeglédy Csaba társaival együtt egy komplex, többszintű munkaerő-közvetítéssel foglalkozó céghálózat működtetett, mely 2013 és 2016 között mintegy 3 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek: 1,7 milliárd forint áfát és 1,6 milliárd forint személyi jövedelemadót nem fizettek meg. A Human Operator Zrt.-hez kapcsolódó iskolaszövetkezetek nagy része a cég által közvetített diákmunka után nem fizette ki a diákok májusi és júniusi jövedelmét.

A gyanú szerint elkövetett bűncselekmények társadalmi veszélyességét fokozza, hogy Czeglédy Csaba nemcsak a gazdasági, hanem a politikai élet aktív szereplője is. Czeglédy Csaba a Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus Koalíció és Gyurcsány Ferenc családi cége, az Altus Zrt. ügyvédjeként is eljárt, valamint a szombathelyi közgyűlési tisztségét most, előzetes letartóztatása idején is megtartotta. Ezek mellett dokumentumok bizonyítják, hogy Czeglédy Csaba 2016 februárjában 255 ezer eurós (átszámítva megközelítőleg 80 millió forintos) kölcsönt kapott Gyurcsány család cégétől, az Altus Zrt.-től. Emiatt az Országgyűlés a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli kárrendezéséről szóló 27/2017. (XI. 14.) OGY. határozatában indokoltnak látta annak vizsgálatát, hogy a Human Operator Zrt. tevékenységének volt-e köze azon baloldali pártok finanszírozásához, amelyeknek Czeglédy Csaba a mai napig képviselője a szombathelyi közgyűlésben.

hirado.hu - MTI