Konspiratív elhallgatás és tagadás

A baloldal ostobán és álnaiv módon viselkedik, hogy elfedje a Soros-birodalom céljait.

2017. december 14. 10:41

Nehéz, emberpróbáló feladatuk van a hazai és a nemzetközi balliberális köröknek: el kell hitetniük a közvéleménnyel – s talán még magukkal is –, hogy ők nem tudnak semmiféle Soros-tervről.

És általában: nem tudnak semmilyen befolyásos Soros-hálózatról, nem tudnak Soros világmegváltó koncepciójáról, nem látják a jeleit annak, hogy Soros Györgynek bármilyen ráhatása lenne az Európai Bizottság vezetői­re (mit számít egy puszi?), nem ismernek el semmilyen 226-os listát azokról az EP-képviselőkről, akik megbízható szövetségesei a Nyílt Társadalom Alapítványoknak.

Ezen túl nem hallottak semmit arról, vagy nem ismerik el, hogy a Soros-hálózat emberei már jelen voltak a grúz és az ukrán forradalmakban, jelen vannak Macedóniában és Szerbiában, hogy a Donald Trumppal szembeni tüntetésekben való háttérmunkáikról már ne is beszéljünk. Egyáltalán, ők Soros Györgyről csak annyit tudnak, hogy alapjában véve és elsősorban filantróp és semmi más.

A hazai baloldali, balliberális lapok sorra jelentetnek meg cikkeket, interjúkat „elismert szakemberekkel” és „tekintélyes” közéleti szereplőkkel, akik sorra-rendre előadják a mantrát, hogy „természetesen” Soros-terv nincs és nem is lesz, ez nem más, mint gonosz összeesküvés-elmélet, mi más is lehetne. Legutóbb például a Vasárnapi Hírek közölt egy interjút egy Joseph P. Forgas (Forgács József) nevű szociálpszichológussal, aki a sydney-i University of New South Wales professzora; a professzor egyébként az interjúban figyelemre méltó megjegyzéseket tett az ősi eredetű csoport­identitás, a közös kultúra fontosságáról, illetve a meglehetősen racionális ausztrál menekültpolitikáról, ám amikor Soros terve került szóba, máris odaveszett minden addigi megfontoltsága.

Közölte: „Természetesen (mitől is »természetesen«? – F. T.) nincs semmilyen Soros-terv. Elképesztő, hogy egy felelős európai kormány ilyen hazugságokat és primitív konspirációs teóriákat terjesszen, méghozzá az adófizetők pénzén.”

Íme, a liberális véleményformálók kételynélkülisége, fölényes magabiztossága, amelynek alapján kijelenti a megfellebbezhetetlen és megkérdőjelezhetetlen igazságot: márpedig „természetesen” nincs Soros-terv. Minden más, ettől eltérő gondolat, vélemény „elképesztő”, „hazug”, „primitív” és „konspirációs teória”.

Igen. Akkor hát álljon itt Soros György egy korábbi nyilatkozata, ahol így fogalmazott: „Orbán a nemzeti határok védelmét tekinti célnak, a menekülteket pedig akadálynak. A mi tervünk a menekültek védelmét tekinti célnak, és a nemzeti határokat akadálynak.” (No nation, no border! – állt a Trump-ellenes tüntetők felmutatott tábláin.)

Ezen túl nem akarom megismételni, amit mások és magam is leírtunk, elmondtunk: Soros már 2015-ben a Project Syndicate hasábjain megfogalmazta a migrációval kapcsolatos elképzeléseit hat pontban, majd több interjúban megismételte azokat. Sokkal inkább arra utalnék, hogy legutóbb éppen Soros György igazolta újra a terv létezését. November 20-án a saját honlapján reagált a nemzeti konzultáció hét feltett kérdésére, s vagy korrigálta, vagy cáfolta azokat, de egyetlen mondatban sem állította, hogy neki nincsenek tervei, elképzelései, céljai az Európába irányuló migrációval kapcsolatban! Korrigált, kritizált, cáfolt, de nem állította, hogy nincs Soros-terv.

Egyébként Tanja Fajon, szlovén EP-képviselő – aki rajta van a 226-os listán –, meglepő módon egy Facebook-bejegyzésében – nem szó szerint – azt írta, hogy Soros György elképzelései ott vannak az unió szívében. De ennyi legyen is elég a Soros-tervről, ami kiszúrja bárkinek a szemét. Ennek fényében elképesztő, ahogyan a balliberális fősodor emberei megpróbálják elhitetni a közvéleménnyel, hogy az, amit az orruk előtt látnak-hallanak nap mint nap, nem is létezik.

Azonban ez így nem tisztességes és nem fair. Ez az álnaiv és gyakorlatilag önmagát ostobának beállító mentalitás lehetetleníti a párbeszédet a migrációellenes és a migrációt pártoló politikai-közéleti tábor között. Ennek a már-már gyerekes, másfelől mániákus magatartásnak két nagyon súlyos, rossz következménye van.

Az egyik, hogy azokat, akik tisztelik a tényeket, megpróbálják palira venni, olyanoknak tekinteni, akik ma jöttek le a falvédőről. Nos, ebben csalódniuk kell, ez nem fog menni: a fake newsokat nem szeretik e tábor tagjai.

A másik, hogy a balliberális guruk és véleménymondók a „nem volt és nincs Soros-terv” mantrázásával lényegében önmagukat járatják le. Túl nagy árat fizetnek azért, hogy a globális elit céljainak megfelelő, konspiratív elhallgatást és tagadást választják. Ugyanis így óhatatlanul azt a látszatot keltik magukról, mintha tökéletesen ostobák és egyszerre naivak lennének, akik képtelenek okszerű összefüggésekben gondolkodni. Márpedig elvileg ők lennének a tökéletes igazság ismerői, a főcsapás, a megfellebbezhetetlen ítéletmondók. A „nincs Soros-terv” című tétel ismételgetése után viszont nemhogy tekintélyesnek, hanem inkább nevetségesnek látszanak.

Mibe kerülne, ha végre tiszta lapokkal, fair módon játszanának? Mi lenne, ha elismernék végre, hogy mik a valódi céljai a migránsok tömeges Európába telepítésének? Miért nem lehet világosan megmondani, hogy van egy koncepció egy új világról, amelyben létrejön egy világtársadalom, amelyben nincsenek határok és nincsenek nemzetállamok, ahol nemzetközi, globális szervezetek intézik a világpolgárság ügyeit, ahol etnikumok, fajok, rasszok, vallások és kultúrák keveredése jön létre, annak reményében, hogy így kialakul egy jobban irányítható, békés sokaság, a piac szabadon szárnyal, megszűnik a népek és nemzetek egymással szembeni ádáz küzdelme? Miért kell ezt elhallgatni? Nem lenne sokkal jobb és tisztább, ha a gyökeresen eltérő világnézetek végre nyilvánosan, és végre demokratikus módon megütközhetnének egymással? Ha tetszik, nyíltan, éppen a Soros-féle „nyílt társadalom” nagyobb dicsőségére?

Egyszóval azt mondom, nem tisztességes és nem fair sunnyogva, elhallgatva, a régi kommunista konspirációs módszerekkel áthazudni magukat a kozmopolita világtársadalomig Lukács György filozófus és népbiztos receptje alapján. Hiszen ma már mindenki látja, miről van szó. Nincs értelme tovább konspirálni és természetesen hazudni.

Már csak azért sem éri meg ez a balliberális kozmopolitáknak, mert ez az európai szintű konspirációs, elhallgatós módszer ab ovo kivívja a nemzeti szuverenitást és az európai kultúrát, kereszténységet, családot védők ellenszenvét, haragját, és ezerszázalékosan fordulnak szembe a világmegváltó liberális tervekkel. Miközben nem vitás, hogy a világ válságban van, s vannak olyan problémák is, amelyeket valóban globálisan lehet csak kezelni. De ha ezekről nem lehet nyíltan párbeszédet folytatni, akkor nehéz mit kezdeni a globalistákkal. Talán vannak részkérdések, amelyben a nemzetiek megfontolnának néhány javaslatot. De ha a globalisták egész pályás letámadást intéznek nemzetek és családok ellen, akkor nincs miről beszélni.

Ide tartozik az is, hogy Soros György az itt állomásozó álcivil szervezeteinek pénzelésén keresztül akar beleszólni a magyar választások végkimenetelébe. Ez sem fair, és nem is tisztességes. Soros úr, indítson egy pártot a választásokon! Méresse meg magát Magyarországon! Ez fair lenne és tisztességes.

A demokraták így csinálják.

Fricz Tamás

A szerző politológus

