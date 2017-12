Életre-halálra..!

MSZP: Ki fogjuk kiáltani a negyedik köztársaságot! LMP: Nem fogják megúszni, mert mi egyáltalán nem felejtünk, az LMP-kormány lesz Magyarország első korrupciómentes kormánya! Jobbik: A lázadás éve 2018-ban lesz, Orbánékat fogja mindenestül elsöpörni! A kormány harcosa, vitézen forgatta a pajzsot, ám kard is volt a kezében..!

2017. december 15. 11:48

Híven a hagyományokhoz, látványos napirend előtti ütközetekkel „köszöntötték” e héten is egymást. Népszerűséget, hangulatot, irigységet és sanda utálatot egyaránt jeleztek. Nem volt meglepetés, hogy a kormánypárti és ellenzéki szónokló ugyanazt egészen másként látta. A mentelmi jog birtokában szabad volt keserűen igazat mondani, valóságot leleplezni, és szabad volt tévedni, hazudni, sértegetni, vádaskodni. Szenvedélyes mondataikat a hagyományokhoz híven, hangos közbeszólások kísérték. Helyszíni tudósításunk szerényen stilizálva, egy-egy alkalommal a ”szolidabb” zajokat, is jelezve, ”közvetíti” szózataikat.

„Ki fogjuk kiáltani a negyedik köztársaságot..!”

KUNHALMI ÁGNES, (MSZP): - Fideszes Képviselőtársaim! Magyarországon minden harmadik gyerek éhezik, ebből 200 ezer súlyosan veszélyeztetett kategóriában van jelen. Hét év alatt duplájára nőtt ‑ az önök kormányzása alatt ‑ a kórházi fertőzések száma, és 30 ezer embert lehetne megmenteni évente, ha önök a foci és a stadion helyett a kórházakra és az egészségügyre költenék a közpénzt. Továbbá hét év alatt több mint 50 ezer gyereket raktak ki az iskolából, nemhogy szakmai, hanem általános iskolai végzettség nélkül, és kérem, az elmúlt hét évben odajutottunk, hogy az ország fele nettó százezer forint alatti jövedelemből kell hogy megéljen. Kérdezem én, kérdezzük mi, MSZP-sek: ez az erős, büszke nemzetállam? Ez az, amit önök olyan nagyon erősnek és gyarapodónak tartanak, ahol minden harmadik gimnazista külföldön szeretné elkezdeni az egyetemi és főiskolai tanulmányait? Hát kérem, ha ez az Isten kegyelméből történő úgynevezett jobboldali kormányzás mérlege, akkor nagyon-nagyon ajánlom maguknak, hogy sürgősen kongassák meg a vészharangokat!

- Fideszes Képviselőtársaim! Vegyék tudomásul egyszer s mindenkorra, hogy demokráciában nem az Isten kegyelméből, hanem a nép akaratából kormányzunk! Aki demokráciában Isten kegyelmére hivatkozik és nem a népszuverenitásra, az bizony megkérdőjelezi az egész választások értelmét! Kérem, a demokrácia előfeltétele az, hogy a politikai szereplők partnerként tekintsenek egymásra, és kölcsönösen elfogadják egymás létét. Önök ebben a rendszerben, amit az elmúlt hét évben építettek, nem politikai ellenfélként, hanem ellenségként tekintenek a politikai partnerekre és szereplőkre, negligálni akarják őket. Mindenféle hazugsággal és rágalommal lehet ilyenkor a politikai szereplőket megvádolni, sőt koncepciós perben még el is lehet őket ítélni, sőt a nap végén még a létüket is meg lehet kérdőjelezni. Önök nemcsak a politikai partnereikkel, hanem a közélet többi szereplőjével is ezt csinálják!

- Felvetődik a nép akaratára való hivatkozás. Kérem, ez is sántít az önök tekintetében! 2014-ben ugyanis a többség nem a Fideszt támogatta. Ha figyelembe vesszük az önökre leadott szavazatokat és annak eloszlását, beleértve a határon túli szavazatokat is, akkor nyugodtan és világosan kimondhatjuk, mert kimutatható, hogy az ország és a választók több mint 55 százaléka nem önökre adta le a szavazatát, pláne nem adott maguknak kétharmadot 2014-ben! Ha azt is hozzávesszük, hogy 2014-re önök több mint 560 ezer szavazatot vesztettek el 2010-hez képest, miközben a mandátumok csökkenése csupán csak 1,3 volt, bőven elmondhatjuk, hogy nem hivatkozhatnak a választásra! Tehát nemhogy Isten kegyelméből kormányoznának, hanem egyszerűen egy manipulált, végtelenségig eltorzított választási törvény alapján szerezték önök a kétharmadot!

- Fideszes Képviselőtársaim! A demokráciában nem lehet érvelni és nem lehet hivatkozni Isten kegyelmére, csak a népszuverenitásra! És önök, önök is tudták, mert súlyosan torzítják és megváltoztatták a választójogi törvényt, ezért nemcsak hogy Isten kegyelmére, de a nép akaratára sem hivatkozhatnak! Ki fogjuk kiáltani a negyedik köztársaságot, ha megnyerjük a választásokat! (Derültség a kormánypártok soraiban. ‑Rétvári Bence: Gyurcsány Ferenccel?) Ki fogjuk kiáltani a negyedik köztársaságot, hogy ne csak csodálatos és isteni köztársasági elnökeik legyenek, hanem valódi, magyar, demokratikus köztársasága legyen Magyarországnak! (Taps az MSZP soraiban.)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Képviselő Asszony! Arra nem reagálnék most, hogy megpróbálja felülírni a választás hivatalos eredményeit, de azt érdeklődéssel hallgatjuk az MSZP-t azzal kapcsolatban, hogy hogyan javítanák a magyarok megélhetését. Azért azt elmondanám, hogy a baloldal korábbi tettei hosszú árnyékot vetnek a mostani javaslataikra! Mert mégiscsak önök voltak azok, akik eladósították az országot. Mégiscsak önök voltak azok; akik a devizahiteleket szabadították a családokra, akik megduplázták a munkanélküliséget, részesei voltak egy rablóprivatizációnak, és nem mellékesen: fizetőssé tették volna az egészségügyet! Jellemző módon volt olyan esztendő, volt olyan év a szocialista kormányzás alatt, amikor 7 százalékkal töpörödött a gazdaság.

- Ilyen előzmények után, amikor az MSZP elkezd ígérgetni, jobb, ha mindannyian fedezékbe vonulunk! Már csak azért is, mert a nemrég nyilvánosságra hozott programjukból egy dolog világosan kirajzolódik, ez pedig a drasztikus adóemelés szándéka! (Bangóné Borbély Ildikó: Hol olvastad?) Minden ellenzéki pártnak van valamilyen mániája; úgy látszik, hogy az MSZP-nek az adóemelés! (Zaj. Az elnök csenget.)

- Képviselő Asszony! A másik ok, ami miatt óvatosan fogadnék el az MSZP-től tanácsot, az, hogy az ön pártja totális szétesés állapotában van. Meg szoktuk önöket itt hallgatni hétfőnként, mindenféle javaslatokat tesznek, aztán visszavonulnak, és semmi mással nem foglalkoznak, csak azzal, hogy milyen pozíciókat szereznének, a listás helyeken marakodnak, ki kinek adja át a helyét, ki hányadik lesz a listán, mindenről szó van, csak az ország jövőjéről nincs.

- A totális szétesést kiválóan jellemzi, hogy még igazi csak miniszterelnök-jelöltjük sincs. Hát hogyan lehet komolyan venni egy olyan pártot, amelyiknek pár hónappal a választás előtt még csak igazi jelöltje sincs? Ha jól értem, akkor politikai értelemben szívesen flörtölnének Karácsony Gergellyel. ‑ úgy tennék ezt, hogy Molnár Gyula azt sem tudta eltalálni, hogy melyik pártban politizál. (Derültség a kormánypártok soraiban.) Még érdekesebbé teszi ezt a választást, hogy Karácsony Gergely korábban a sajtóhírek azt mondta egy fórumon, hogy jobban utálja a szocialistákat, mint a Fideszt! Utána persze az egészet megpróbálta letagadni. De azt is elmondhatnám, hogy amikor az előző választások előtt összeállt a baloldallal, a többi baloldali párttal, akkor ezt csak úgy tudta elviselni, hogy legurított egy felest, - és ezt ők maguk is elmondták utólag!

- Képviselő Asszony! Egy dolgot azért jó, ha egyértelművé teszünk: amikor káosz telepszik a baloldalra, az egyet jelent általában azzal, hogy még mindig Gyurcsány Ferenc az úr a házban! Felé lejt a pálya, már ő diktálja a tempót, és hozzá jelentkeznek be az egyes baloldali vezetők, egymásnak adják a kilincset, hogy megállapodhassanak vele. A múlt tehát szépen visszalopakodik a baloldalra, és meg is telepszik ott! De bármennyire is szétesett állapotban vannak önök, azt a rossz szokásukat azért megtartották, hogy az ország érdekeivel ellentétes döntéseket hoznak. Megtartották, mert Brüsszelben pár napja az MSZP képviselője is megszavazta a kötelező betelepítési kvótát! Idehaza letagadták, ön is azt mondta, hogy a bevándorlás álprobléma, aztán Brüsszelben meg igennel szavaznak a bevándorlást könnyítő javaslatokra. Arra szavaztak, hogy meg kell indítani a betelepítéseket kötelező jelleggel, annak ellenére, hogy a tavalyi népszavazáson a magyarok 98 százaléka ezt elutasította! Na, ennyire lehet önökre bízni az ország biztonságát! – Semennyire!

- Képviselő Asszony! Az a helyzet, hogy más dolgokban sem lehet az MSZP-re számítani, illetve egy dologban azért mégiscsak! Jó lenne, sokan várják, hogy kártalanítsák azt a rengeteg idős embert és diákot, akiket az önök egyik vezetője, Czeglédy Csaba károsított meg. Azért is joggal várjuk el, hogy a baloldal tegyen lépéseket a kártalanítás irányába… (Közbeszólás az MSZP soraiból: Mi van még a tarsolyodban?)… mert a Gyurcsány családhoz köthető cég három alkalommal is tett pénzt Czeglédy Csaba cégébe! Ezt be is vallották! Jó lenne, ha tisztáznák a körülményeket! Jó lenne, mert ha nem lépnek, akkor sokadjára bizonyítják, hogy az MSZP ugyanaz a párt, amelyik egyszer már majdnem tönkretette az országot, és ha lehetőséghez jutna, akkor újra megtenné! Szerencsére ezt nemcsak mi tudjuk, hanem a választók számára is egyértelmű! Ez lehet, hogy az önök számára nagyon rossz hír, de az ország számára nagyon is jó! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Amit ma korrupciónak neveznek, az gyakorlatilag a Fidesz legfőbb politikája!

SZÉL BERNADETT, (LMP): - Tisztelt Országgyűlés! Fideszes igazságbeszéd, hogy amit korrupciónak neveznek, az gyakorlatilag a Fidesz legfőbb politikája! Ezt két évvel ezelőtt ismerték be, és vállalták büszkén, hogy velejéig romlottak és korruptak, és ez után a kitárulkozás után, azt hiszem, nincs mit csodálkozni, hogy szombaton, a korrupcióellenes világnapon a Fidesz egyáltalán nem ünnepelt! Talán éppen egy disznóvágáson voltak ‑ igaz, Pócs képviselőtársam? ‑, és ott folytatták a nemzeti konzultációt: ráírták egy felperzselt disznóra, hogy „ő volt a soros”! Felemelő kampányelem, gratulálok hozzá! Azt gondolom, hogy minden magyar hagyományt képesek tönkretenni a saját képükre formálva. Szégyelljék magukat egytől egyig!

- Én úgy látom, hogy a korrupció olyan a Fidesznek, mint a magyar emberek számára a levegő: ha nincs korrupció, akkor a Fidesznek nagyjából vége! Orbán Viktornak a rendszere ugyanis a folyamatos korrupciós utánpótlás nélkül nem életképes! A NER-nek a lényege az, hogy már nincsenek nokiás dobozaik, meg nem is esznek meg 40 deka párizsit közben, hanem csak mindenkinek a tudtára adták, hogy milyen feltételek mellett nyerhetnek el különböző zsíros megbízásokat, és aki ebbe a bizniszbe belemegy, az utána a rendszer része lesz, és függővé válik. Mi úgy látjuk az LMP-ben, hogy így darálták be ennek az országnak egy jelentős részét, és hatalmas nagy bajban lennének, ha nem lenne miből kifizetni az oligarcháikat meg a saját kis Döbrögijeiket!

- Tisztelt Országgyűlés! Az LMP teljes mértékben független ettől a rendszertől, és ezért tudunk mi egy új korszak indítói lenni ebben az országban! (Egy hang a Fidesz soraiból: Csak Soros Györgytől függötök! - Zaj. Az elnök csenget.) Megismétlem: függetlenek vagyunk és ebben az országban egy új korszakot tudunk indítani! Mi az önök ellentétei vagyunk, és az LMP-kormány lesz Magyarország első korrupciómentes kormánya! (Derültség a kormánypárti oldalon.) Egyre többen vagyunk, akik tudjuk ugyanis, hogy létezik olyan kormány, amelyik nem egy oligarcha zsebéből lóg ki! Mi tudjuk azt, hogy az elmúlt 27 évben ebben az országban váltott műszakban rabolták ki az embereket. Azt is láttuk, hogy semmi következménye nem volt, akár baloldali kormány, akár jobboldali kormány, mindig a kisemberek jártak rosszul, mert ők voltak azok, akiknek nem volt jó iskolájuk, nem tudták a gyermekeiket orvoshoz vinni, a kórházban hálapénzt kellett dugdosni, nem működött az oktatás, az egészségügy és vacak bérek voltak, ha meg valami gondjuk volt, akkor meg senki nem segített rajtuk.

- Mi úgy látjuk, hogy ennek a következménynélküliségnek kell véget vetni! Ahogy ígértem önöknek, elkészítettük azt a vádiratot ‑ ez az első verziója ‑, hogy a 2018-as kormány- és korszakváltás után ezek lesznek azok az emberek, ezek lesznek azok a bűncselekménygyanúk és azok a Btk.-beli tényállások, amelyekkel el fogjuk kezdeni az elszámoltatást. Orbán Viktor miniszterelnöktől elkezdve Rogán Antal miniszter úr, Farkas Flórián, Polt Péter, Tállai András, Simonka György, Varga Gábor, Mengyi Roland „Voldemort”, Fazekas Sándor, Balog Zoltán, Habony Árpád, Andy Vajna, Mészáros Lőrinc, Tiborcz István, Patyi András, Matolcsy György, Szivek Norbert. Ők lesznek az elsők, akikkel az elszámoltatást elkezdjük. S itt vannak felsorolva a bűncselekménygyanúk is és a Btk.-beli tényállások is: költségvetési csalás, hivatali visszaélés, pénzmosás, hűtlen kezelés, sikkasztás, vesztegetés, tartozás fedezetének elvonása, befolyással üzérkedés. Van itt minden az önök szégyenlistáján! Ez az a kormányzati teljesítmény, amit önök fel tudnak mutatni az elmúlt hét évben, és szégyelljék magukat, hogy ezt egy agymosással megpróbálják elfedni az emberek előtt!

- Mi egyre többen vagyunk, akik tudjuk, hogy lehet korrupciómentesen kormányozni ebben az országban! Mi egyre többen vagyunk, akik tudjuk, hogy az a pénz, amit önök ellopnak, az oktatásra kell, az egészségügyre kell, iskolákra kell és kórházakra kell, és bérekre kell a magyar embereknek!

- Nem fogják megúszni, mert mi egyáltalán nem felejtünk! Akik közpénzt loptak, azoknak az embereknek nincs bocsánat! A korrupció ugyanis nem egy arctalan szörny, nem egy láthatatlan szörny, aki ellopja a pénzünket! A korrupciónak van arca, a korrupciónak van neve, és mi pontosan tudjuk, hogy kik ők! Napról napra, hétről hétre itt ülnek velem szemben a parlamentben! Ugyanis önök, tisztelt fideszesek és KDNP-sek egytől egyig tettestársak ennek a borzasztó rendszernek a működtetésében! Önök azok, és vegyék nyugodtan személyesen magukra, akik miatt nincs elég CT és MR ebben az országban! Önök azok, akik miatt nincs elég iskola, és önök azok, akik miatt vacak bérekért robotolnak az emberek ebben az országban! Önök felelősek, mert önök támogatják ezt a rendszert, önök gombot nyomnak erre a rendszerre, és partnerek minden pusztításban, és az ország nemzetközi hírnevének a lejáratásában is!

- Önöknek az égvilágon semmi nem drága, ha a hatalmukat akarják félteni! A Szél-kormány azonban önöktől és bűntársaiktól egytől egyig vissza fogja venni az ellopott pénzeket. (Derültség a kormánypárti oldalon.) Hadházy Ákos kitartó munkája alapján megvannak a bizonyítékaink. Az LMP 11 pontos antikorrupciós csomagja a garancia arra, hogy ne fordulhasson elő soha többé ebben az országban, hogy Magyarország Kormánya módszeresen meglopja a magyar embereket! Magyarország tiszta, büszke és gazdag ország lesz, mert van egy párt ebben az országban, amelyik egyik oligarchának sincs a zsebében, és ez a Lehet Más a Politika!

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Képviselő Asszony! A kommunizmusban volt az jellemző, hogy a pártok végeztek igazságszolgáltatási tevékenységet. Ha jól értem, akkor ezt az időszakot hoznák vissza! (Zaj az LMP és az MSZP soraiban.) Ettől függetlenül azt szeretném önnek elmondani, hogy a korrupcióellenes küzdelem közös érdekünk, ezért most Magyarországon van az egyik legszigorúbb közbeszerzési törvény Európában! Ezért szorította vissza a kormány az áfacsalásokat, ezért alakult át az uniós pályázati rendszer, ezért előírás az, hogy minden vállalatnak, minden cégnek, amelyik megbízást kap az államtól, átlátható tulajdonosi struktúrával kell rendelkeznie. 2010 előtt ez nem így volt, azt sem lehetett tudni, hogy kik kapnak állami megrendeléseket.

- Képviselő Asszony! Ha annyira érdekli önöket a korrupció elleni küzdelem, akkor miért nem szólnak egyetlen szót sem Czeglédy Csaba ügyében, aki 3 milliárd forintot tüntethetett el, és a károsultak között időseket és diákokat találunk. Egyetlen szót sem mondanak erről, ez is jellemzi, hogy valójában miről is van szó! (Szakács László: Kiről beszélsz? Tarsoly Csabáról?)

- Képviselő Asszony! A felszólásaikon hetek óta érezzük Ron Werber keze munkáját. Azért mégiscsak érdekes történet az, hogy az a párt, amelyik azt hirdette, hogy lehet más a politika, leigazolta azt a botrányos kampányembert, akihez a magyar politika legcsúnyább, legotrombább pillanatai kötődnek, például a 23 millió románozás. Sokat nem kérhetünk és nem remélhetünk önöktől, de egyet azért mégiscsak kérünk: legalább a külhoni magyarokat ne támadják úgy, mint ahogy Ron Werber tette a korábbi időszakában.

- Képviselő Asszony! Ön szólt a kormányzati terveikről is, ezért én is szeretnék erre reagálni. Önök nem olyan régen nyilvánosságra hozták az LMP választási programját, amelyben vannak furcsaságok, és vannak benne olyan dolgok is, amik nagyon is súlyosan érintenék a munkából élőket. (Zaj az LMP és az MSZP soraiban. Az elnök csenget, újra csenget. ) Arról a programról beszélek, amelyik ott virít az önök honlapján. Megnézheti! Világosan szerepel ebben a programban, hogy az LMP újra kimondja: megszüntetnék az egykulcsos adórendszert. Tehát a mostani 15 százalékos adókulcs helyett újra többkulcsos rendszert vezetnének be, azaz drasztikus adóemelést akarnak! Emlékszünk arra, hogy ez mit is jelent. Azt jelenti, hogy már kicsivel az átlag fölött keresők is a legmagasabb sávba tartoznak! A gyermeket nevelő középosztály cipelte a terhek legnagyobb részét, és ezt az időszakot akarják önök visszahozni.

- Képviselő Asszony! Az ön programjában a családi adókedvezmények rendszere is erős kritikát kap: azt írják, hogy véget vetnek a mostani gyakorlatnak. Ez botrányos! Ebben is ott folytatják, ahol a szocialisták abbahagyták! Felszántanák a családtámogatási rendszert, amely egyébként már több mint 3000 milliárd forintot hagyott a gyermeket nevelő családok zsebében.

- A programban megszorításokról és negatív bérversenyről is beszélnek. Szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy 2010-hez képest több mint 30 százalékkal magasabbak a bérek ma Magyarországon, a megszorítás pedig nem a polgári kormány, hanem a baloldal mániája, amelyhez ön is tartozik. Arra már nem is térek ki részletesen, hogy nemet mondanak a paksi beruházásra, csak arra nem adnak valódi választ, hogy az ennek következtében emelkedő áramárakat, a különbséget ki fizetné ki. (Szél Bernadett: Mészáros Lőrinc.) Mert ha nem az LMP fizetné ki, akkor majd a magyar családoknak kell.

- Képviselő Asszony! Teljesen egyértelmű, hogy amit Ron Werber elkezdett a szocialistáknál, azt az LMP-nél folytatja, és az eredménye is ugyanaz lesz! Egy olyan tanácsadót lízingelnek önök, aki a megszorításokkal vegyes hazugságpolitikát javasolja Magyarország számára! A magunk részéről köszönjük, nem kérünk belőle! (Taps a kormánypártok soraiban.)

A lázadás éve 2018-ban lesz!

VONA GÁBOR, (Jobbik): - Képviselőtársaim! 2018 áprilisában önöket le fogja váltani a magyar társadalom, és 2018 áprilisa után a Jobbik-kormány hat területen fog belekezdeni az ország rendbetételébe.

- Az első terület az ország biztonságának a megvédése, ahol mi nem csupán megőrizzük a kerítést a déli határon, de ha szükséges lesz, akkor más szakaszon is kerítést fogunk építeni, a kerítés mellé föl fogjuk állítani a határőrséget és a letelepedésikötvény-bizniszt egyszer s mindenkorra föl fogjuk számolni, az abban részt vevőket pedig elszámoltatjuk.

- A másik terület a demokrácia helyreállítása lesz, ugyanis önök a fékek és egyensúlyok rendszerét felszámolták, mi ezt helyre fogjuk állítani természetesen.

- A harmadik terület, ahol önök szintén nem tudtak eredményt fölmutatni, ez a versenyképesség, a versenyképesség növelése, ehhez ugyanis olyan területekre és olyan lépésekre lett volna szükség, amelyeket önök nem tettek meg. Szükség volna egyrészről egy termelésközpontú, termelékenység-központú, innovatív gazdaságpolitikára, szükség volna egy modern, XXI. századi egészségügyre, egy modern, XXI. századi oktatáspolitikára, s legfőképpen szükség volna a korrupció elleni kíméletlen fellépésre és az elszámoltatásra; ez tehát a harmadik terület.

- A negyedik terület az az európai, illetve a nemzetközi elszigeteltségünknek a mérséklése, ahol igen komoly romokat kell majd ismételten eltakarítani önök után.

- Az ötödik terület az elvándorlás mérséklése, amely sajnos nem kalandvágyból történik, mint ahogy az önök miniszterelnöke mondta. Ezt a tendenciát mi meg fogjuk fordítani, lassítani fogjuk első lépésben, és utána megfordítani, amihez szintén sok lépés kell. Például a devizahiteleseknek egy igazságos és végleges javaslatot kell letenni az asztalra, amely kimenti őket ebből a csapdahelyzetből. Szükség van egy átfogó otthonteremtési akciótervre. Szükség van egy rugalmas, méltányos és biztonságos nyugdíjrendszerre. És végül szükség van arra, amiben szintén nem vettek részt és nem vesznek részt, egy európai szintű küzdelemre a bérunióért.

- A hatodik terület - végül, de nem utolsósorban - a társadalmi megosztottság helyreállításáról, csökkentéséről, mérsékléséről szól, ugyanis önök és az elődeik is a XX. századi megosztottságokra, a XX. századi traumákra építették a politikájukat, jobb- és baloldalra. Mi ezen túl fogunk lépni, és a magyar társadalmat és a magyar közéletet is át fogjuk vezetni a XXI. századba, ahol már nem azt fogjuk keresni, hogy mi az, ami különválaszt bennünket, mi az, ami szétválaszt bennünket, hanem azt fogjuk keresni, hogy mi az, ami összeköt bennünket, és az álproblémák és a manipuláció helyett a valódi problémákra, a mindennapi problémákra fogunk fókuszálni.

- Ez tehát az a hat terület, ahol a Jobbik rendbe fogja tenni az országot! Persze most önök kérdezhetik, hogy miért vagyok ebben ennyire magabiztos a fekete szerda után, amikor az Állami Számvevőszék 662 millió forintra büntette, bírságolta a Jobbikot. Látom, néhányan még mosolyognak is ‑ mosolyogjanak csak nyugodtan, az is véget ér majd egyszer! Valóban, az Állami Számvevőszék támadása egy elképesztő, Európában példátlan támadás a választások előtt négy hónappal, de én mégis biztos vagyok a Jobbik győzelmében, és biztos vagyok abban, hogy önöket a magyar társadalom áprilisban el fogja söpörni! De miért? Azért, mert ez az egész eljárás, amit nyilvánvalóan Orbán Viktor, a korrupt zsarnok kezdeményezett, ez nem a mi gyengeségünket bizonyítja, hanem az övét és az önök gyengeségét!

- Uraim! Itt nem mi félünk! Itt önök félnek, itt önök reszketnek, nem a Jobbik! Orbán Viktor, a korrupt zsarnok négy hónappal a választások előtt az ellenzék legerősebb pártját, az egyedüli kormányváltó erőt megpróbálja tönkretenni, eltakarítani, megsemmisíteni, ezzel a demokrácia redőnyét lehúzni, és végre hőn áhított álmát elérni: Magyarországon de facto a diktatúrát megvalósítani! Ez a kétségbeesett lépésük azonban nem fog bennünket gyengíteni, hanem, higgyék el, csak erősíteni fog, és pénteken öt órától Budapesten egy fáklyás, békés demonstrációval fogunk ennek hangot adni! És tudom, és ismerve az önök aljas hozzáállását, biztos vagyok benne, hogy oda majd provokátorokat fognak küldeni, de higgyék el, ez nem fogja megakadályozni a mi békés és figyelemfelhívő demonstrációnkat!

- …Volna néhány jó tanácsom az önök számára! Domokos Lászlónak azonnal le kellene mondania, ez a minimum. A másik pedig: Orbán Viktornak ezt, amit kezdeményezett az Állami Számvevőszéken keresztül, vissza kell vonnia! Orbán Viktornak vissza kell vonulnia! Nyugodtan üzenjék meg neki ‑ ha már vitára nem mer velem kiállni, mert fél ettől a vitától, hogy vonja vissza ezt az állami számvevőszékes akcióját, mert így fog jobban járni, - higgyék el nekem!

- Képviselőtársaim! Önök egy dologgal nem számoltak! Nem számoltak a magyar társadalommal, a magyar néppel! Hiába felül a gálya, s alul a víznek az árja, azért a víz az úr! ‑Ugye, emlékszünk erre az idézetre mindannyian? Ezt ne felejtsék el! Orbán Viktor arról álmodozott és arról ábrándozott, hogy 2017 lesz a lázadás éve, és valahol majd Európában lesz; nos, a következő a helyzet: a lázadás éve 2018-ban lesz! Magyarországon lesz, és önöket fogja elsöpörni! (Taps a Jobbik soraiból.)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Elnök Úr! Ön pont egy olyan időszakban hozza fel a korrupció kérdését, amikor egy rendkívül csúnya korrupciós botrányba keveredtek. Mert a korrupció legsúlyosabb formája az, hogyha egy pártot cakk-pakk felvásárolnak kilóra! Márpedig a Jobbik esetében ez történt a plakátok ügyében! Azt tudjuk önöknek elmondani: a törvényeket mindenkinek be kell tartani! (Közbeszólás a Jobbik soraiból: A törvénynek érvényt kell szerezni!) Önök összegabalyodtak egy oligarchával, és annyira beleszédültek ebbe a manőverbe, hogy közben nem tartották be a törvényeket! Ezek után a választóktól könyörögnek pénzért, hogy ők fizessék ki ennek a költségeit! A baloldal csinálta ezt 2010 előtt: majdnem gajra vágták az országot, és a kárt meg a magyar állampolgárokkal akarták kifizettetni!

- Elnök Úr! Csak hogy lássuk, mennyire összevissza hazudoznak: a szóvivőjük korábban úgy fogalmazott, hogy leteszi a nagyesküt ‑ ezt a kifejezést használta ‑, hogy piaci árat fizettek a plakátokért! (Közbeszólások a Jobbik soraiból: Így van!) És ezek után ön elmegy egy pécsi fórumra, és simán elmondja, hogy Simicska Lajos piaci ár alatt adott plakáthelyeket. (Közbeszólások a Jobbik soraiból: Nem ezt mondta!) Ön mondta! Az egyik nap azt állítják, hogy az egész banki hitelből van, aztán azt, hogy szó sincs banki hitelről! Hát arra nem veszik a fáradságot, hogy azt egyeztessék, hogy mit hazudnak? (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Most is hazudsz!) Ahány nap, annyi hazugság! Miért nézik madárnak az embereket, azt mondja meg! (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Téged!)

- Elnök Úr! Hadd mondjam el azt is: hallgatjuk itt önöket hétről hétre, és kíváncsian várunk arra a pillanatra, amikor egy kicsit is mást mondanak, mint bármelyik baloldali párt. De ez a pillanat csak nem jön el, és ennek oka van: ön, pártelnök úr, tavaly nyáron kijelentette, hogy eladta a párt lelkét! (Mirkóczki Ádám: Idézzél már pontosan!) Na, ez a Jobbik valódi vállalása, és az a helyzet, hogy ezt a programot ön és a párttársai szisztematikusan teljesítik! Egy jobboldali pártból ön csinált egy kilúgozott pártot! Egy olyan pártot, ami bármire képes, csak kapna már egy kis hatalmat! És csakis ilyen körülmények között fordulhat elő, hogy miközben az ön Gárda-mellényén nem olyan rég még egy oroszlán figyelt, most már cirmos cica mászkál a hátán az álságos cukiságkampány jegyében! Nem vicc, tényleg ott mászkált egy macsek pár nappal ezelőtt! (Mirkóczki Ádám: Hűűű! ‑ Moraj a Jobbik padsoraiban.) Szóval, az a helyzet, hogy ön a nemzeti színeket cicás képekre cserélte, ön egy nemzeti pártból egy kétfarkú cica pártot csinált! Ez a helyzet!

- Elnök Úr! Az identitásválságukra hosszasan sorolhatnánk a példákat: míg korábban uniós zászlókat égettek, most brüsszeli hivatalnokra bíznák a magyarok bérét; korábban hazaárulásnak nevezték azt, hogyha valaki nem szavazná meg a kvótaellenes alkotmánymódosítást, majd ezek után nem szavazták meg. Szerintem egyébként akkor kerültek önök végérvényesen lejtőre! És akik önökre szavaztak 2014-ben, biztosan nem ezt kérték. Ezért, ha kicsit fülelnek, akkor egyre nagyobb morajlást hallhatnak a Jobbik hátországában. Hogyha valakinek félnivalója van, akkor az ön, a jobbikos szavazók dühétől!

De az alapszervezeti lázongásoknál van egy sokkal beszédesebb esemény az z elmúlt napokból! Az’56-os hős, Pongrátz Gergely testvére felszólította önt, hogy távolítsa el Pongrátz Gergely fényképét az irodájából, mert méltatlanná vált arra, hogy az ’56-os hősök emlékével saját magát összefüggésbe hozza. (Közbeszólás a kormánypárti padsorokból: Úgy volt! ‑ Mirkóczki Ádám: Te írtad a cikket! ‑ Taps a kormánypárti padsorokból.)

- Elnök Úr! Most az a helyzet, hogy ezzel nem tudunk vitatkozni, ezzel egyetértünk, igazából csak egy javaslattal egészítenénk ki: ha levette Pongrátz Gergely képét a falról, akkor ne végezzen félmunkát! Rakja ki a Jobbik jelenlegi szellemi és anyagi szponzorait ugyanúgy a falra: nyugodtan akassza ki Havas Henrik, Heller Ágnes és Simicska Lajos portréját! (Derültség a kormánypárti padsorokban.) Talán még egy macskás kép is megfér majd mellettük! Mert az a helyzet, hogy ez a galéria mutatná meg a legjobban, hogy egy hosszadalmas lélekkiárusítási időszak után hol tart most a Jobbik: sehol nem tart! Sehol, mert nem tart sehová, mert már nem hisz semmiben! Nem jó ezt végignézni! (Közbeszólás: Így van! ‑ Hosszan tartó taps a kormánypártok soraiban.)

Bartha Szabó József