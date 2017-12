Orbán: nincs egyetértés a betelepítésekről

Az uniós vezetők egyetértettek a brüsszeli csúcstalálkozón a migráció úgynevezett külső kérdéseiben - a határvédelemben és a migránsok megállításában a határokon kívül -, de továbbra sincs egyetértés köztük a betelepítések és a bevándorlás kérdésében – közölte Orbán Viktor miniszterelnök péntek kora hajnalban, összegezve a csúcstalálkozó első napjának eredményeit.

2017. december 15. 10:17

A nyilatkozat a miniszterelnök Facebook-oldalán jelent meg az éjfélen túlnyúló megbeszéléseket követően.

„Kézitusa volt, afféle politikai kézitusa. A jó hír, hogy egyetértettünk a migráció úgynevezett külső kérdéseiben: határvédelem és a migránsok megállítása a határon kívül. A rosszabb hír az, hogy továbbra sem értünk egyet a betelepítések és a bevándorlás kérdésében. Továbbra is sokan vannak – nagyok és erősek – azok, akik nem megállítani akarják a migrációt, hanem be akarják hozni a migránsokat Európába, és utána pedig kötelező erővel szét akarják osztani. Így Magyarországra is akarnak betelepíteni idegeneket, migránsokat, dacára annak, hogy mi ezt egyáltalán nem akarjuk” – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor a videóban úgy fogalmazott, hogy „a közép-európaiak jól harcoltak, a lengyelek, a csehek, a szlovákok a szlovénok és mi is”.

„A hadállásokat meg tudtuk őrizni, de az ellenfeleinket nem tudtuk meggyőzni. A vita nem fejeződött be, a bíró a vitát felfüggesztette. Most néhány hét szünet következik. Márciusban újra találkozunk, és folytatódik a küzdelem a bevándorlás kérdése körül” – mondta Orbán Viktor.

Megjegyezte, hogy a kétnapos uniós csúcstalálkozó péntek reggel folytatódik, de ezúttal már gazdasági és pénzügyi kérdések lesznek a napirenden.

MTI