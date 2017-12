Meg kell őrizni a huszonhetek egységét

„Bízom benne, hogy sikerül majd megőrizni az Egyesült Királyság kilépése után az Európai Unióban maradó tagországok egységét, amely nélkül nem lett volna lehetséges továbblépni a brit kiválási tárgyalások második szakaszára” – jelentette ki Donald Tusk, az Európai Tanács (ET) elnöke az uniós állam- és kormányfők pénteki brüsszeli csúcstalálkozója után, Angela Merkel pedig azt mondta, kemény munka áll az unió előtt az elkövetkező Brexit-tárgyalások során.

Az ülést lezáró sajtóértekezleten Tusk úgy vélekedett, hogy a jövőbeli kapcsolatrendszerről szóló egyeztetések bizonyosan nehezebbek lesznek, mint a kiválás főbb kérdéseiről folytatott eddigi tárgyalások, s bár elméletileg lehetséges, "drámain nehéz" lesz megegyezni a kilépés tervezett, 2019 márciusi dátumáig.



Elmondta, a bennmaradó tagállamoknak belső előkészítő egyeztetéseket kell kezdeniük, illetve előzetes kapcsolatfelvételre van szükség Londonnal, hogy világosabbá váljanak a brit kormány elképzelései a jövőről. A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a "valódi tárgyalások" márciusban fognak megkezdődni a második szakasz keretében.



Hozzátette: bízik benne, hogy a folyamat során továbbra is sikerül majd megőrizni a huszonhetek egységét, amely nélkül nem lett volna lehetséges a továbblépés.



Újságírói kérdésre válaszolva a volt lengyel kormányfő megerősítette korábbi véleményét a kötelező uniós menekültügyi kvótákról, miszerint azok "hatástalanok" és "megosztóak". Rámutatott, igaz, hogy a jogosultak 93 százalékát (mintegy 32 ezer embert) áthelyezték a mechanizmus keretében, de ez kevesebb mint 2 százalékát teszi ki azoknak, akik menedékkérelmet nyújtottak be Európában.



Leszögezte, a legfőbb cél az EU egységének megőrzése, illetve az illegális bevándorlás megállítása vagy legalábbis intenzitásának csökkentése kell legyen.



Tusk beszélt a dublini menekültügyi rendszer reformjáról is, hangsúlyozva, hogy júniusig megállapodásra kell jutni. Mint közölte, lehetséges addig tető alá hozni az egyezséget, de "rendkívül nehéz" lesz. Reményét fejezte ki, hogy sikerül kompromisszumot elérni, mert a minősített többségi döntéshozatal óhatatlanul is megbontja a tagállamok egységét.



Hangsúlyozta ugyanakkor: a kelet- és közép-európai országoknak szolidárisabbnak kellene lenniük a többi tagállammal a gyakorlatban.



Az uniós vezetők egyöntetűen támogatták, hogy a következő hétéves költségvetési ciklusban stabil finanszírozási mechanizmust hozzanak létre a migráció kezelésére a mostani ad hoc megközelítés helyett - tette hozzá.



A tanács elnöke végezetül kitért az orosz szankciók meghosszabbítására is, s aláhúzta, ebben teljes egyetértés volt a tagállamok között, ez volt az első alkalom, hogy semmiféle vita nem volt a kérdésről.

Merkel kemény munkát jósol

Az eddigieknél még keményebb munka áll az Európai Unió és tárgyalói előtt, miután a tagállami vezetők a Brexit-tárgyalások második szakaszának megkezdése mellett döntöttek – jelentette ki Angela Merkel német kancellár Brüsszelben, az EU-csúcstalálkozó pénteki zárónapját követően.

Merkel Emmanuel Macron francia államfővel közösen tartott sajtótájékoztatóján elmondta: az egy évvel ezelőtt kezdődött tárgyalássorozat folytatásaként széleskörű, mindkét fél számára fontos részletek tisztázását igénylő megbeszélések várhatók az Európai Unió bent maradó 27 tagországa és Nagy-Britannia kapcsolatainak jövőjéről, beleértve a kereskedelmet érintő kérdéseket.



A kancellár hangsúlyozta, az eddigi előremutató eredmények a 27-ek egységének megtartásával megvalósult közös munkának köszönhető.



Merkel reményét kifejezte, hogy továbbra is az egység szellemében folytatódnak a tárgyalások Nagy-Britanniával úgy fogalmazott: "csak együtt, 27-en fogunk eredményesen végezni a tárgyalásokkal".

Angela Merkel német kancellár (j) és Emmanuel Macron francia elnök az uniós országok állam- és kormányfői csúcstalálkozójának második napi ülését követő sajtóértekezleten Brüsszelben 2017. december 15-én. (Fotó: MTI/EPA/Julien Warnand)

Emmanuel Macron francia államfő a sajtótájékoztatón elmondta, a Brexit-tárgyalások második szakasza számos vitákat generál majd egyebek mellett a kereskedelmi feltételekről és a jövőbeli kapcsolatokról. A legfontosabb azonban, hogy a 27-ek meg tudják majd őrizni egységüket. A közös álláspont kialakítása és eredményes képviselete érdekében a közelgő tárgyalások során továbbra is kerülni kell a kétoldalú megbeszéléseket az Egyesült Királysággal - húzta alá.



A migrációs kérdéssel kapcsolatban a francia államfő kijelentette, egyetért német kollégájával abban, hogy jelentős előrelépések történtek a migráció okozta kihívások kezelése terén, ugyanakkor elengedhetetlen a tagországok közötti szolidaritás kinyilvánítása. A szolidaritás nem szűkíthető a külső partnerekkel való együttműködésre - közölte.



Az uniós tagországoknak közösen kell a migráció külső és belső dimenzióira is válaszokat adó megoldáson dolgozniuk - húzta alá.



Németország és Franciaország márciusig kíván közös javaslatot kidolgozni az euróövezet reformjára vonatkozóan. E tekintetben is közös, a tagállamok egyetértésén alapuló megoldás kialakítására van szükség Európa jövője érdekében. "Ha akarjuk, sikerülni fog" - mondta a német kancellár.

Juncker: Sikeres a menedékkérők áthelyezésére szolgáló kvótarendszer

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke Tuskkal szemben sikeresnek nevezte a kvótarendszert. Hozzátette, az elmúlt két évben a jogosult 35 ezer menekült több mint 90 százalékát sikerült áthelyezni a mechanizmus keretében, ami - mint elismerte - összességében valóban nem nagy szám, de erről született megállapodás.



Érthetetlen, miért gondolják azt, hogy az eddig áthelyezett körülbelül 32 ezer ember veszélyt jelent az európai civilizációra és a szociális ellátórendszerekre - mondta. Európa és a tagállamai erősebbek annál, hogy ne tudnának "felszívni" ennyi embert - vélekedett Juncker, hozzáfűzve, nem érti, hogy ez a kérdés miért váltott ki ilyen heves reakciókat, és higgadtságra kérve a vita résztvevőit.



A bizottság elnöke megemlítette, hogy a visegrádi országok megállapodtak a líbiai határvédelem anyagi támogatásáról, amit "az aktív szolidaritás bizonyítékának" nevezett.



Juncker emellett megerősítette: a brüsszeli testület jövő szerdán fog dönteni arról, megindítják-e az uniós alapszerződés hetes cikke szerinti eljárást a lengyel kormánnyal szemben a vitatott igazságügyi reform miatt.

