Nemzeti érzelmű tengerimalac

2017. december 15. 23:57

(...) A császár valami olyasmit is mondott, hogy 2,3 millió magyar véleményét viszi ki magával Brüsszelbe. Ráadásul mindezt a kultikus harci-hátizsákjában. Ki tudja honnan került elő ez a szép szám. Egy legendás Kossuth téri nagygyűlésről maradt meg? Ezt a számot húzta ki egy nemzeti érzelmű tengerimalac? A miniszterelnöki kabinetiroda szivárogtatta ki? Miért csak ennyit mertek mondani? Abba a zsákba nyugodtan bele lehetne gyömöszölni akár 100 millió semmit is, az is pontosan ugyanannyit érne, mint a nulla.

Magyarországon ma egyetlen olyan ember van, akinek a véleménye számít, az pedig nem az említett hátizsákban van, hanem rajta. Ezt a tagadhatatlan tényt figyelembe véve, csak egyetlen véleményt vitt ki magával a miniszterelnök kézitusázni, mégpedig a sajátját. Egy tehetséges, minden hájjal megkent biztosítási ügynökhöz hasonlóan azonban ő is megpróbál minden felelősséget elhárítani magától. Ezért kellett neki ez a 2,3 millió, tökéletesen elégedett ügyfél.

Magyarországon – már amit még nem loptak szét belőle – ma Orbán Viktor az Istenkirály. A nép félkegyelméből (negyedkegyelméből?) előreláthatóan még sokáig Magyarország idült miniszterelnöke. Akadnak, akik örvendeznek ennek, meg talán olyanok is akik annyira nem. (...)

Cserpes Tamás: A miniszterelnök hazudik

huppa.hu