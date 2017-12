Orbán a ringben!

2017. december 16. 11:36

Párbajhoz hasonlatos az azonnali kérdések órája a T. Házban: csupa szín, csupa legenda! Az elnök - e héten is - csengetett, hosszasan csengetett, a büféből és a folyosóról is beszólítva a képviselőket, elvégre a miniszterelnök lépett a szorítóba. Az LMP és a Jobbik szólította „talpra”, cseppet sem barátságosan, fenyegetésüket sem elhallgatva. (Kerülvén - mentelmi jog híján - a perek sokaságát, az elégedettséget kifejező tapson kívül a ”beszólásokat” nem közvetítjük.)

Az Orbán-kormány és a valóság!

DEMETER MÁRTA, (LMP): - Miniszterelnök Úr! Önök most már több mint hét éve szervezetten valósítják meg a korrupciós intézményrendszer kiépítését Magyarországon! Elképesztő pénzeket nyúltak le a magyar adófizetőktől, és most már ki kell mondjuk, hogy ezért ülni fognak!

- Miniszterelnök Úr! Ha megnézzük, akkor már most rengeteg Ptk.-beli tényállást elkövettek, és akkor csak hadd említsem az önnél itt felsoroltakat, ami csak a jéghegy csúcsa! Jelentős mértékű a vagyonosodás eltitkolása, hatósági eljárásra utasítás politikai célból, ügyészség és más állami intézmények működésének politikai befolyásolása! A hatvanpusztai kastély ügye, és még sorolhatnánk, csak ezek a költségvetési csalást, hivatali visszaélést is kimerítik!

- Miniszterelnök Úr! Kérdés nincsen abban, hogy önök el lesznek‑e számoltatva, hiszen a 2018-as rendszerváltást követően kőkemény büntetőjogi felelősségre vonásra számíthatnak! Igen, attól függetlenül, hogy azt gondolják, hogy esetleg van annyi pénz a zsebükben, hogy ezt megússzák! Nem fogják megúszni, miniszterelnök úr! Amit önök csinálnak, az önmagában már nemzetárulás, hiszen hiszterizálják a magyar társadalmat, miközben pontosan az ellenkezőjét cselekszik annak, amit mondanak!

- Miniszterelnök Úr! Hogy van az, hogy itthon hiszterizálja a társadalmat, miközben ön az Európai Tanácsban kivétel nélkül mindent támogat, hiszen vétót nem emel az európai uniós döntések ellen? Hogy van az, hogy tízmilliárdokból bevándorlásellenes konzultációt folytatnak, miközben a letelepedésikötvény-biznisszel most már 20 ezer embert engedtek be ellenőrizetlenül Magyarország és a schengeni övezet területére? Ezek az emberek élethosszig tartó letelepedési engedélyt kapnak, és csak és kizárólag azért csinálják ezt, hogy az üzleti körök gazdagodjanak! Rogán Antal neve például rendszeresen felmerül annál az offshore-cég-hálózatnál, amely most már több mint 155 milliárdot kaszált ezen az üzleten!

- Miniszterelnök Úr! Adjon választ arra, hogy van az, hogy itt terrorizmusért is körözött emberek flangálhatnak az ön közelében? Kiderült Ghaith Pharaonról, hogy önhöz érkezett vacsorára! Kiderült Ghaith Pharaonról, hogy az ön vejével üzletel! Hogy van ez? Magyarázza meg! És kérdésem az: örökölnek‑e valamit Ghaith Pharaon vagyonából? És legfőképpen: milyen garanciát tud adni arra a magyar embereknek, hogy nem ön jelenti a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázatot? (Taps az LMP és a Jobbik soraiban.)

***

ORBÁN VIKTOR: - Képviselőtársam! Boldog karácsonyt kívánok! (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

***

DEMETER MÁRTA: - Miniszterelnök Úr! Úgy kívánjon boldog karácsonyt a magyar embereknek, hogy elképesztő bérválság van az országban! Úgy kívánjon boldog karácsonyt, hogy tönkrement az egészségügyi ellátórendszer, hogy romokban hever az oktatás, hogy eladták az ország jövőjét, hogy eladták az ország biztonságát, és folyamatosan hiszterizálják a magyar embereket! Semmi más nincs!

- Miniszterelnök Úr! Ebben az országban, kizárólag kommunikációs kormányzás van, csak a szlogenek mennek, semmi más nem működik! Nincsen megoldásuk a társadalom problémáira, és azt gondolom, hogy nagyon durván megcsúfolta ön is és a kormánya is a választók bizalmát! Megcsúfolta, hiszen 2010-ben önök kétharmados felhatalmazást kaptak, és 2014-ben is, ezzel nemhogy éltek, de azt gondolom, hogy elképesztő módon visszaéltek!

- Miniszterelnök Úr! A magyar társadalom ezt nem fogja önöknek elfelejteni! Mi pedig az LMP-vel arról fogunk gondoskodni, hogy egy kormányváltást, rendszerváltást követően önök elnyerjék a méltó büntetésüket! (Taps a Jobbik soraiban.)

***

ORBÁN VIKTOR: - Képviselőtársam! Az oktatásra fordított kiadások 2010-ben 1572 milliárd forintot tettek ki, 2016-ban pedig 1850 milliárd forintot! 2010 és ’16 között az oktatásra fordított összegek Magyarországon 20 százalékkal nőttek, és 2019-ben, sőt talán már ’18 végén el fogják érni a 2000 milliárd forintot. Ami pedig az egészségügyet illeti: a vidéki egészségfejlesztési programokra 500 milliárd forintot fordítottunk. 77 kórházat újítottunk fel, 97 mentőállomást újítottunk fel, 30 újat építettünk, 54 rendelőintézetet pedig felújítottunk. Budapesten meghirdettünk egy programot, 40 milliárd forintot szántunk erre. Hasonló növekedések történtek a bérek esetében is.

- Lehet, hogy ez nem elegendő ‑ én is szeretnék még többet ‑, de bizonyosan nem nevezhető semminek! Nem lehet nullának tekinteni, és nem lehet egy kézlegyintéssel elintézni! Ezek eredmények, amelyeket Magyarország polgárai értek el, akiknek ‑ még egyszer ‑ boldog, áldott karácsonyt kívánok! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Miért nem támogatja a kormány a Jobbik magyar gazdaságot megerősítő javaslatait?

VOLNER JÁNOS, (Jobbik): - Miniszterelnök Úr! A Jobbik a béruniós elképzeléssel nem egyebet tett le az asztalra, mint a magyar gazdaság megerősítését célzó gazdasági programot, amelynek több sajtótájékoztatón keresztül ismertettük a főbb elemeit. Három kérdést szeretnék önnek feltenni, három konkrét választ szeretnék ezekre kapni!

- Az első: osztalékágon is megadóztatják a magyar vállalkozásokat, ellentétben a külföldiekkel! Ez egy rendkívül igazságtalan helyzet, mert egy Magyarországon megtelepedett külföldi cég kifizeti a társasági adót, kifizeti az iparűzési adót, és a nyereségét más adóteher nem terheli; szemben a magyar vállalkozásokkal, akiket megadóztatnak ezen a téren. Kérdezem önt arról: mivel a kormány magát nemzetinek és magyarnak mondja, miért nem tett miniszterelnök úr intézkedést annak érdekében, hogy a magyar vállalkozók ne szenvedjenek el az adózás terén ekkora versenyhátrányt a külföldiekkel szemben?

- A második: számos szakértői tanulmány, számos nyilatkozó közgazdász megerősítette már, hogy a magyar gazdaság egyik legnagyobb problémája a kiszámíthatatlanság, az, hogy a kormány előre nem definiált eszközökkel különböző gazdasági ágazatok életébe avatkozik be, ott éppen növeli vagy éppen csökkenti, de jellemzően inkább növeli a vállalkozások adóterheit. Kérdezem, miniszterelnök úr: miért nem volt olyan ígérete az Orbán-kormánynak hét és fél évnyi kormányzás alatt, hogy felülről bebetonozza a legtöbb gazdasági ágban az adórendszert, ígéretet tesz arra, hogy nem növeli az adóterheket, ellenben a csökkentése amint lehet, amint a költségvetés állapota megengedi, bekövetkezik?

- A harmadik kérdésem pedig az integrátori programokra vonatkozik: még a stratégiai ágazatok felzárkóztatásánál sem láttunk ilyet, vajon miért? (Taps a Jobbik padsoraiból.)

***

ORBÁN VIKTOR, (miniszterelnök): - Képviselő Úr! Amennyire követni tudtam a kérdéseket, a következő válaszokat tudom adni. Tudomásom szerint Magyarországon egységes adóügyi szabályozás létezik. Nincs olyan, hogy valami vonatkozik magyarra, de nem vonatkozik külföldire és vice versa. Itt valami félreértés lehet! Tehát Magyarországon mindenfajta adózás szempontjából megfelelünk az európai uniós elvárásoknak. Az uniós elvárások pedig nem teszik lehetővé, hogy adóágon különbséget tudjunk tenni. Ezért a kérdést nem tudom megválaszolni, mert nem találom értelmesnek!

- Az adócsökkentés ügyében azért nem kell ígéretet tennie a mostani kormánynak semmilyen értelemben sem, mert a mostani kereszténydemokrata-Fidesz-kormány az adócsökkentés kormánya! Mi csökkentjük az adókat, minden évben csökkentjük! Az összes ellenzéki program vagy programtöredék, amelyet ez idáig megismertem, mind adóemeléseket tartalmaz! Mi vagyunk az egyetlen párt, az egyetlen pártszövetség Magyarországon, amely az adókat nem emelni akarja, hanem tovább kívánja csökkenteni!

- A harmadik kérdésre pedig azt tudom mondani: szívesen támogatunk mindenfajta integrátorokat, ha értelmes programot kapunk tőlük! (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

***

VOLNER JÁNOS: - Miniszterelnök Úr! Kérem, forduljon a szakértőihez! Az a helyzet ugyanis jelenleg Magyarországon, hogy egy magyar vállalkozást osztalékágon is megadóztat az ön kormánya! Én sajnálom, hogy ön most hallott erről először, de valóban ez a helyzet: osztalékágon egy magyar vállalkozást megadóztatnak, a külföldiek pedig az iparűzési adó és a társasági adó megfizetése után kivihetik a nyereségüket Magyarországról. Ezen a helyzeten kell meggyőződésem szerint változtatni!

- A másik: a felülről bebetonozott adórendszer kérdése! Miniszterelnök úr, ahol láttunk önöktől jelentős adócsökkentést, az nem volt egyéb, mint a hitelintézeti szektor, akiket önök ugyan megadóztattak, de az elmúlt időszakban kevesebb mint a felére csökkentették a 30 milliárd forintnál nagyobb mérlegfőösszegű bankok adóterhelését! Náluk következett be a kevesebb mint a felére történő adócsökkentés, nem a dolgozó magyar embereknél! Ezt egyszerűen igazságtalannak és célszerűtlennek tartjuk! (Taps a Jobbik padsoraiból.)

***

ORBÁN VIKTOR: - Képviselőtársam! Az értelmes vita előfeltétele a tények tisztelete. Magyarországon az szja-t jelentős mértékben csökkentettük. Van itt, aki ezt vitatja? Mert akkor hogy fogunk egymással beszélgetni? Az szja-nak 35 százalékos kulcsa volt, ma 15 százalékos! Az alapvető élelmiszerek áfáját levittük 5 százalékra! Vitatja ezt itt valaki? Nem! Ez adócsökkentés, ugye? Akkor miről beszél ön?

- A vállalkozási nyereségadó, az most éppen egy számjegyű: 10 százalék alatt van! Az nem csökkentés? Önnél valami félreértés lehet! Magyarországon az adókat folyamatosan csökkentünk. A magyar vállalkozók és a magyar munkavállalók pedig az adócsökkentés által kínált lehetőségekkel éltek is!

- Képviselőtársam! Mi egy olyan gazdaságfilozófiát képviselünk, amely nem akarja az emberek életét az emberek helyett megoldani, hanem lehetőséget kívánunk nekik teremteni! Lehetőséget, hogy dolgozzanak, és lehetőséget, hogy vállalkozzanak, és az adócsökkentés után azt látjuk, hogy a magyar emberek bebizonyították: akarnak és tudnak dolgozni, akarnak és tudnak vállalkozni! (Taps a kormánypártok soraiban.)

