A Pentagon von Rétyivel együtt keres ufókat

Egy totál zakkant ufó-, piramis-, csillagkapu-, és illuminátuskutató Sorosról írt könyvét használja hivatalos kampányfegyvernek a Fidesz.

2017. december 18. 17:47

A Pentagon a Soros-szerző von Rétyivel együtt keres ufókat

Amikor november vége felé kiderült, hogy a Fidesz frakciója ötezer példányt rendelt Andreas von Rétyi, Németországban élő magyar származású szerző George Soros – A multimilliárdos globális hálózata és az általunk ismert világ vége címmel magyarul megjelent A Soros támogatásának köszönhetően fungáló 444.hu ezzel a címmel szórta szét megvető haragját: „Egy totál zakkant ufó-, piramis-, csillagkapu-, és illuminátuskutató Sorosról írt könyvét használja hivatalos kampányfegyvernek a Fidesz”.

Aki ugyanakkor kezébe is vette von Rétyi példás bőséggel adatolt könyvét, arra a következtetésre jut, ha itt valaki zakkant, az nem ő. Nem is szólva a könyv hasznosságáról Fidesz-körökben és a magyar média nagy része számára, ugyanis őket a szerző és a korrekt fordítás már a címből tájékoztatja, hogy rosszul használják Soros nevét, mert az nem „Soros György”, hanem George Soros. Amit ideje lenne elsajátítani, ha Sorost komolyan akarják venni.

Ugyanez a portál adott hírt december 16-án arról, hogy a világ egyetlen szuperhatalmának, az Egyesült Államoknak az évi több mint 700 milliárd dolláros hadi költségvetésével rendelkező Pentagon, tehát nem von Rétyi, programot működtet ufók észlelésére! Amiről ezzel a nagyon visszafogott címmel adott hírt: „A Pentagon 2009 óta titokban ufókat keres”.

Mielőtt e programról röviden beszámolnánk, mégpedig szándékosan a Russia Today tévéhálózat angol nyelvű, erről szóló tegnapi tudósítása alapján, néhány szó e szándékosságról. Nem csak azért, mert a Russia Today még szabad, tehát nem facebookozott vagy goolágozott korlátozottságú, hanem azért is, mert az ilyen források nagyon idegesítik a „másik oldalt”.

Egyetlen példa.

Az újságosoknál médiadiktatúránkban most kapható, a nyolc ellenzéki politikai hetilapkínálat egyike, a 168 Óra 47-ik oldalán Bolgár György „Hogy mi van?” néven futó szokásos rovatában négy tételben két hírt mondónak megy neki. Az egyik Orbán Viktor, a másik e sorok fogalmazója.

Az utóbbi „helyretevés” így kezdődik: „Azt állítja Lovas István (a Magyar Hírlapban, egy németországi felmérésre hivatkozva), hogy ’gátszakadás (történt) a német nép külpolitikai orientációjában – Oroszország és Kína az irány’”, stb. Majd jön a „helyreigazítás” ezzel a vészterhes alcímmel: „Ezzel szemben a tény az” és ezzel a tanulsággal: „De aki a Russia Today nevű orosz kormánytévéből szerzi információit, mint bevallottan Lovas, az orosz lyukra fut”.

Csakhogy a tény az, a Bolgárnak is fájó cikk nem a Magyar Hírlapban, hanem lapunkban jelent meg december 8-án. Mégpedig korrekten és tényszerűen visszaadva, ami a forrásban állt. Vagyis, aki a 168 Órából tájékozódik, 168 lyukra fut.

A német Körber Alapítvány e felmérésének eredményei Charles Gati volt amerikai elnöki tanácsadót is megrengették. Ő december 13-án „Baljós beszéd” címen írt a Népszavában erről, hozzátéve még az amerikai Pew Research ezt megerősítő felmérését, és egyebek között idézi az egyik adatot, miszerint a németeknek csak 9 százaléka „favorizálja az amerikai partnerséget”. Publicisztikáját – nagyon helyes következtetést levonva – így fejezi be: „Még van egy kis maradék jóindulat az Atlanti-óceán mindkét partján, de roppant veszélyes év elé néz az atlanti szövetség. A világpolitika lényegéről van szó”.

Akkor most nézzük a Russia Todayt az uff-uff ufózó Pentagonról, amely ismerteti, a hadügyminisztériumnak a ufótanulmányozó (von Rétyiző) programja 2007 és 2012 között 22 millió dollárjába került. Miközben a program ma is folytatódik. De még most is „rejtélyes homályba burkolva”. Mindezt szombaton a New York Times és a Politico tárta fel. A program része az UFO roncsok állítólagos részei tárolása erre kijelölt épületekben, az ufókat látott tanúk meghallgatása és tanulmányozása a tekintetben is, hogy hatott-e pszichéjükre a találkozó ezen idegen bolygóról jött járművekkel.

Ezután már csak egyetlen kérdés marad: vajon a 444.hu-s világ miként bízhatja védelmét erre a „totál zakkant” Pentagonra? Amely, nyilván zakkant állapotában, hol a Baltikumot lerohanó orosz hadsereg, hol a világ mélytengeri kommunikációs kábeleire halálos veszélyt jelentő orosz haditengerészeti flotta rémével hadakozik.

Lovas István

magyaridok.hu