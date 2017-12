Újabb Karácsony-látlelet, hahó!

2017. december 18. 23:00

A közös lista és az összefogás fontosságát hangsúlyozták a szocialista párt politikusai a párt miskolci programbemutató választási gyűlésén. Karácsony Gergely, a szocialisták miniszterelnök-jelöltje a rendezvényen arról is beszélt: 4 hónappal a választások előtt az ellenzéki pártok egymással vannak elfoglalva ahelyett, hogy kampányolnának.

(...) Magyarország igazi tragédiája, hogy nem kormányozzák, hanem uralkodnak rajta- erről már Karácsony Gergely beszélt. Szerinte nem kormányváltásra van szükség, hanem rendszerváltásra. Ahogyan egy hétfői sajtóbeszélgetésen is elmondta: csak közös listás indulás esetén lesz miniszterelnök-jelölt, most is az összefogás szükségességét hangsúlyozta és az ellenzéknek is üzent: „annyi bajunk van, annyi mindent meg kéne változtatni ebben az országban. Annyit kéne beszélgetnünk az emberekkel, mi mégis egymással vagyunk elfoglalva. Kedves ellenzék, hahó! Négy hónap múlva választás”.



Azzal kapcsolatban, hogy az MSZP miniszterelnök-jelöltje lett, azt mondta, hogy megunta, hogy a pártok a könnyebbik utat akarják járni a helyes út helyett. Karácsony Gergely hozzátette, hogy nem tartja fontosnak, hogy a saját pártjának, a Párbeszédnek hány képviselője lesz a Parlamentben.



„Én el tudom Önöknek mondani egy mondatban, hogy milyen Magyarországot szeretnék. Egy olyan Magyarországot, amelynek a sikere az emberek sikerén alapszik. Olyan Magyarországot, ahol az állam azt tartja a legfontosabbnak, hogy a saját polgáraiba beruházzon”- hangoztatta.



Karácsony Gergely hozzátette: sokan úgy vannak vele, hogy mindegy, csak ne a Fidesz legyen a kormányon. Nekik üzenve azt mondta: gondoljanak arra, hogy a szív nem véletlenül van a bal oldalon.

atv.hu