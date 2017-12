Steinmeier: Fel kell tárni a mulasztásokat

Fel kell tárni az egy évvel ezelőtti berlini iszlamista terrormerénylettel kapcsolatos mulasztásokat, és tanulni kell a hibákból – mondta Frank-Walter Steinmeier német államfő a gázolásos támadás helyszínén az évforduló alkalmából tartott megemlékezésen.

2017. december 19. 15:38

A 12 halálos áldozat hozzátartozóinak és a több mint 70 sebesültnek rendezett zárt körű megemlékezésen Frank-Walter Steinmeier a hivatala által nyilvánosságra hozott beszédében hangsúlyozta: „ki kell mondani és be kell ismerni”, hogy történtek megelőzhető hibák, és ki kell mondani azt is, hogy „ennek a támadásnak soha nem lett volna szabad megtörténnie”. Hozzátette: az a „keserű” igazság, hogy az állam nem tudta megvédeni az embereket. Köszönet jár mindazoknak, akik segítettek az áldozatoknak, de „az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a segítség egy része túl későn érkezett, és nem volt megfelelő” – mondta a német államfő.

A vezető politikusok, köztük Angela Merkel kancellár részvételével tartott megemlékezés után felavatták az áldozatok és sebesültek tiszteletére alkotott emlékművet, egy arany színű fémmel kiöntött repedést a merénylet helyszínén, a belvárosi Breitscheid tér burkolatában, a Vilmos császár-emléktemplom mellett, azon a helyen, ahol az automata fékező berendezés megállította a támadáshoz használt kamiont. A repedés a templomhoz vezető lépcsőknél ér véget, amelyekbe bevésték a 12 áldozat nevét.

Az áldozatok és sebesültek tiszteletére alkotott emlékmű: egy arany színű fémmel kiöntött repedés (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)

Az alkotást Michael Müller, Berlin kormányzó polgármestere adta át, aki az emberiség elleni merényletnek nevezte a támadást, és hangsúlyozta: 2016. december 19-ének estéje „mély nyomokat hagyott a berlini emberek szívében”, de nem hozta el a terror győzelmét, mert a berliniek nem engedik, hogy életüket befolyásolja a gyűlölet. Angela Merkel a megemlékezés margóján újságíróknak elmondta: az évforduló nemcsak a gyász, hanem annak a szilárd elhatározásnak is a napja, hogy a szövetségi kormány javítson mindazon, ami a támadással kapcsolatban félresikerült.

Az állam „gyengének” bizonyult

Az áldozatok hozzátartozóival és a sebesültekkel tartott hétfő esti találkozójáról elmondta: a velük folytatott beszélgetésekből kiviláglik, hogy az állam „gyengének” bizonyult, de néhány hónap múlva ismét találkozik majd velük, és beszámol a törekvésekről, amelyek nemcsak a közbiztonság erősítését célozzák, hanem azt is, hogy a merényletben érintett emberek élete amennyire csak lehet, visszatérjen a régi kerékvágásba. A zárt körű megemlékezés után megnyitották a helyszínt, a Breitscheid téri karácsonyi vásárt, amelyen az árusok a gyásznapra tekintettel kedden zárva tartanak.

Angela Merkel német kancellár az elmúlt év decemberében elkövetett berlini tömeggyilkosság első évfordulóján rendezett megemlékezésre érkezik a Breitscheidplatzon, a gázolásos merénylet helyszíne közelében 2017. december 19-én. (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)

A téren estig több nyilvános megemlékezést és tüntetést tartanak. Szerveztek egyebek között ökumenikus imádságot és gyertyás felvonulást, demonstrációt a „politikai iszlám” és az „iszlamizáció” ellen, egy tüntetést pedig „A határokat zárják le, ne a karácsonyi vásárokat!” címmel hirdettek meg. A városvezetés közreműködésével szervezett hivatalos programok zárásaként este 20.02-től – percre pontosan a támadás évfordulóján – megkondulnak a templom harangjai, és az áldozatok tiszteletére 12 percen keresztül szólnak majd.

