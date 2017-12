Így védi meg Európa karácsonyi vásárait

Míg Európa-szerte egyre népszerűbbek a karácsonyi vásárok, a hatóságok egyre szigorúbb védelmi intézkedéseket hoznak a fénypompa és a különleges ajándékokkal teli pavilonok között nézelődők védelmére. Sok adventi bazárt erősített rendőri csapat véd, de a legnagyobb, évente több mint ötmillió embert fogadó karácsonyi vásárhoz egy „hadsereget” vezényeltek a terrorriadók miatt.

2017. december 20. 12:18

A karácsonyi vásárok a nyugati keresztény világ egyik jellegzetességnek számítanak, rengeteg nagy- és kisvárosban tartanak Európa-szerte, Zágrábtól Berlinen keresztül egészen Londonig. A jellegzetes karácsonyi ajándékokat keresők számára ideális helyszín a különböző apróságokat kínáló pavilonok sora. Azok, akik már túl vannak az ajándékvásárláson, itt pihenhetik ki a vásárlás fáradalmait egy forró ital és vásári ételek társaságában. A vásárok nagy népszerűségnek örvendenek, a legnagyobbakat több millióan látogatják meg a karácsonyi ünnepek előtt, azonban nem mindenki érkezhet békés szándékkal.

A legnagyobb karácsonyi vásár lehet a terroristák ideális célpontja

Az évek óta növekvő európai terrorfenyegetettség ezekre a nyugodt vásárokra is kihat. Egy évvel ezelőtt az Iszlám Állam „katonája” egy karácsonyozó tömegbe hajtott Berlinben, és tizenkét embert meggyilkolt, sok ember pedig megsérült a merényletben. Az ünnepi időszakra tervezett merénylet idén már szinte mindegyik európai rendezvényre kihat, így a kontinens legnagyobb karácsonyi eseményére is: az angliai Birminghamben megrendezett „Német karácsonyi vásárra”.

Birmingham legnagyobb karácsonyi vására, a German Christmas Market (Forrás: Twitter)

Ezt a helyszínt 2015-ben 5,5 millió ember látogatta, így a terroristák számára egy ideális célpont lehet. Az angol hatóságok idén minden megtesznek, hogy az ide látogatók nyugodtan élvezhessék a vásár kínálta lehetőségeket:

– több sor beton terelőelemet raktak le

– autós és gyalogos beengedő rendszert alakítottak ki

– a helyszínt biztosító civil biztonsági cégekkel is szorosan együttműködnek

– automata fegyveres és golyóálló mellényt viselő rendőröket nagy számban vezényelnek ki

– különleges kiképzést is kaptak a helyi rendőrök, hogy tömegben is képesek legyenek észrevenni a gyanúsan viselkedő egyéneket.

A vásár biztonsági intézkedései pozitív visszajelzéseket kaptak, azaz a résztvevők örülnek, hogy fokozottan figyelnek biztonságukra, ezért támogatásukról biztosították a brit szerveket.

Így próbálják védeni a német karácsonyi vásárokat

Potsdamban egy gyanús csomag keltett riadalmat a karácsonyi vásáron december 6-án. A német hatóságok evakuálták a helyszínt, de később azt a nyilatkozatot tették, hogy nem terrorcselekmény volt, hanem zsarolási kísérlet, amin keresztül több millió eurót próbáltak meg kizsarolni a DHL csomagszállító német cégből.

A német hatóságok mindent elkövetnek, hogy megelőzzenek egy esetleges támadást. Az angolokhoz hasonlóan a fizikai blokádok mellett nagy hangsúlyt fektetnek a megelőzésre. Novemberben hat szíriai bevándorlót tartóztattak le egy karácsonyi vásár elleni támadás előkészítésének gyanújával.

Nem lesz idén karnevál a párizsi Champs-Elysées-n

Párizs város tanácsa úgy szavazott, hogy nem újítja meg az egyik leghíresebb karácsonyi vásárát, a Champs-Elysées Karnevált, így felbontották a szerződést a fesztivált rendező céggel. Ennek okai – Jean-François Martins, a város turizmusáért és sportért felelős tisztségviselője szerint –, hogy a karnevál nem passzol Párizs színvonalához, áruinak minősége inkább egy ázsiai piachoz hasonlít, nem egy Franciaországban gyártott termékre.

A helyzeten még tovább rontott, hogy Martins a bódék állapotát a „rohadt” jelzővel illette. Az itt árult nemzetközi ételek meglátása szerint nem alkalmasak a párizsi gasztronómia sokszínűségének bemutatására, ráadásul még drágák is.

Forrás: Twitter

Itthon is fokozottan ügyelnek a karácsonyi vásárokra

A Terrorelhárítási Központ is lépéseket tett, hogy a magyarok és a karácsonykor hozzánk látogató turisták biztonságban érezzék magukat. A már szokásosság vált betonterelők mellett egy BTR–80 típusú harci gépjármű is kint van egy esetleges támadás gyors megelőzése végett, valamint több kommandós, rendőr és civil ruhás nyomozó biztosítja a belvárosi adventi vásárok helyszíneit.

A felsorolt előkészületek ellenére az Egyesült Államok külügye fokozott figyelmet kér az Európában és Angliában karácsonyozó állampolgáraitól, emellett megemelte a térség veszélyeztetettségi szintjét a súlyos fokozatra, ami azt jelenti, hogy egy terrortámadás valószínűleg bekövetkezhet, de nem feltétlenül várható.

Ennek egyik oka, hogy az októberben nyilvánosságra hozott esetleges párizsi, halloween időpontjára kitűzött, támadással fenyegető képek után novemberben is közzétett az Iszlám Állam egy képet, melyen a télapó összekötözött kezekkel látható, mögötte egy csuklyás késes dzsihadista, a háttérben pedig egy karácsonyi díszbe öltöztetett városrész látható. A képen angolul, franciául és németül áll egy felirat: hamarosan az ünnepeiteken.

hirado.hu