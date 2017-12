Bővíteni fogjuk az otthonhoz jutás forrásait

Érdemben sikerült csökkenteni a szegénységet az elmúlt években – ezt tartja a legnagyobb eredménynek Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, aki az Origónak nyilatkozva elmondta azt is: a közeljövőben bővíteni fogják az otthonhoz jutás forrásait, főleg vidéken.

2017. december 21. 01:00

„Ha ismét mi kapunk bizalmat, továbbra is lesz családi adókedvezmény, otthonteremtési program, házassági adókedvezmény – mondta Balog Zoltán az Origó hírportálon szerdán megjelent interjúban. Arról is beszélt: most már arról is gondolkozhatunk, mit kell ahhoz tenni, hogy ne csak jobban, hanem szebben is éljünk.

Ma közel egymillióval kevesebben élnek szegénységben, mint 5 évvel ezelőtt – mutatott rá, és hiteltelennek tartotta arról beszélni, hogy Magyarországon növekedne a szegénység. Hozzátette: igen nagy anyagi terhet vállalt át az állam a családoktól, miközben növekedett a gazdaság, a reálbérek.

Szólt arról is: 36 százalékkal emelkedett az Emberi Erőforrások Minisztériumának költségvetése, mióta átvette annak irányítását, így az oda tartozó összes terület több pénzt kap, mint korábban.

Az oktatás átalakításáról, a színvonal változásáról szólva rámutatott: az utóbbi 15 év legjobb eredményét érték el jelentős, 4 százalékos javulást tapasztalva a szövegértés terén, a PISA-val egyenértékű PIRLS felmérésen. Szerinte ezen eredményt nem lehetett volna elérni az iskolarendszer átalakítása nélkül. A tanárképzésről szólva azt mondta: a képzés gyakorlatorientáltabb lett, és már az első évfolyamon jelentős ösztöndíjat kapnak a tanárjelöltek.

Januártól 13+1 újabb intézkedéssel segítik a családokat – ismertette -, miután megerősítették a családtámogatási rendszert és otthonhoz segítették őket, valamint bölcsődéket is fejlesztettek. Ugyanakkor fontosnak tartotta azt is, hogy Magyarország ”családbarát országgá„ váljon.

Az egészségügy területén a béremelést tartotta a legnagyobb eredménynek, a szektorban megjelenő ”álhírekről„ pedig azt mondta: a politikai harc rendkívüli intenzitással dúl a média szintjén is, szinte minden eszközt felhasználnak a manipulálásra, hírek helyett politikai szándékot támasztanak alá hamisításokkal.

Beszámolt arról is: kórházfejlesztésre vidéken és Budapesten az elmúlt időszakban és az előttünk álló nyolc évben 1200 milliárd forint jut. Az eredmény számos vidéki kórházban már látható, ”most Budapesten a sor a kórházfejlesztésekkel„. Arra a kérdésre, hogy megnyílik-e a jövőben az egészségügy a magánbiztosítók előtt, azt mondta: a kormányzat ilyet nem tervez, a magánegészségügy piaci alapon működik.

Fontos eredménynek ítélte még, hogy 2010-hez képest 10 százalékkal nőtt a rendszeresen sportolók aránya, az igazolt sportolók számra pedig meghaladja a félmilliót.

Arra is rámutatott: a civil szektor állami támogatása 2010 és 2015 között 144 milliárd forintról 202 milliárdra emelkedett.

MTI