Mit esznek a cukorbetegek karácsonykor?

A karácsonyi ételsor különösen nagy kihívás elé állítja azokat, akik valamilyen ételallergiával vagy alapanyagokhoz köthető betegséggel küzdenek. Az egyik ilyen, mind több embert érintő probléma világszerte és hazánkban is a diabétesz.

2017. december 22. 14:36

A cukorbetegséggel élők arányának az elmúlt évtizedekben tapasztalt növekedése miatt egyre sürgetőbb lett, hogy bizonyítékokon alapuló információkkal rendelkezzünk arról, hogy az alacsony kalóriatartalmú édesítőszerek hogyan segíthetnek a túlzott cukorbevitel csökkentésében azok számára, akik ragaszkodnak az édes ízhez.

A hagyományos karácsonyi menüt a cukorbetegeknek sem kell mellőznie, azonban érdemes néhány dologra odafigyelni; az édességekből például még akkor sem szabad egy-két szeletnél többet fogyasztani, ha kifejezetten cukormentes változatban készültek. Emellett a vércukorszint szempontjából is előnyös, ha az ünnepi időszakban is mozog a beteg. Kevesen tudják azonban, hogy ha valakinek magas a vércukra, azt a sportolás megemeli.

Napi öt étkezés, mozgás, reformkonyha

A cukorbetegséghez köthető, már elsajátított szokásokat lehetőleg ünnepek alatt is igyekezzünk betartani, így a napi öt étkezést, és érdemes átalakítani néhány ünnepi ételt – mondta Szűcs Zsuzsanna dietetikus a Kossuth Rádió Napközben című műsorában.

Aláhúzta, hogy a nyírfacukor, a szorbitol és a xilitol esetében is oda kell figyelni az elfogyasztott mennyiségre, hiszen a szénhidrát-mennyiségbe is bele kell számolni. Ezek az élelmiszerek egyéni érzékenységtől függően okozhatnak puffadást, hasmenést. Egyéb édesítőszerek, melyek tabletta, csepp vagy por formájában kaphatók – szacharin vagy stevia – esetében ugyanakkor nem kell hasi panaszokra számítani, de figyelni kell arra, hogy óvatosan adagoljuk, hiszen édesebbek, mint a cukor.

Kempler Péter, a Semmelweis Egyetem I. Sz. Belgyógyászati Klinikájának diabetológus professzora arról beszélt, hogy fontos kérdés, milyen kezelésben részesül egy cukorbeteg. Inzulinkezelésben részesülő betegnél például csökkenteni kell az inzulint, ha például nagytakarítást végez az illető. Ha többet eszik a szokásosnál, akkor pedig a gyors hatású inzulinok adagján lehet emelni. Ha valaki analóg inzulinrendszeren van, és háromszor eszik naponta, ezt a rendszert célszerű karácsonykor is megtartani – húzta alá. Kiemelte azt is, hogy a megfelelő folyadékbevitelre is figyelni kell, valamint a nagyobb mennyiségű alkohol mellőzésére is.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a cukorbetegség azt jelenti, hogy a hasnyálmirigy nem termeli megfelelően az inzulint: az egyes típusú cukorbetegnél egyáltalán nem, a kettes típusú cukorbetegek esetében pedig csökkent mértékben.

A szervezet által termelt inzulin emellett nem megfelelően hat, ezt nevezzük inzulinrezisztenciának – ezért fordul elő, hogy a betegek több inzulint kapnak, mint amennyit egy egészséges hasnyálmirigy termel – húzta alá.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy ha van cukorbeteg a családban, a többieknek semmi bajuk nem lesz abból, ha a cukorbetegek számára elkészített ételeket eszik meg.

Füzesi Brigitta, a Cukorbetegek Egyesületek Országos Szövetségének elnöke a műsorban úgy fogalmazott, hogy a cukorbetegeknek nincs szükségük különleges táplálkozásra, csupán az egészséges életmód jegyében kell élniük. Ha váratlan helyzetek adódnak, és például vendégségbe megyünk, fontos, hogy erre fel kell készülni, a Hypo-csomag mindig kéznél legyen – tette hozzá.

Hangsúlyozta azt is, karácsonykor dupla adag tesztcsíkkal készüljünk és az inzulinadagot is töltsük fel.

A műsorban felhívták a figyelmet arra, hogy az inzulint recept nélkül nem adhatja ki a patika, így azt mindenképpen fel kell íratni.

hirado.hu - Kossuth Rádió