Akik rátámadtak Magyarországra - 10.

Meg kell győzni az európaiakat a migráció előnyeiről

„Migráció mindig is volt, Európában is, Amerikában is, Dél-Amerikában, Afrikában, ennek sosem lesz vége. Csökkenthetjük egy kicsit, ha kerítéseket építünk, de a migráció nem fog leállni. Tehát meg kell, hogy szervezzük” – nyilatkozta Birgit Sippel német szociáldemokrata EP-képviselő az M1-nek adott exkluzív interjúban.

2017. december 23. 09:56

Birgit Sippel arról beszélt, hogy a legális és megszervezett migráció előnyeiről meg kell győzni az európaiakat. Szerinte hazája, Németország kiváló példa arra, milyen jól működhet az illegális migránsok integrációja.

Birgit Sippel tagja az Európai Parlament legnagyobb baloldali frakciójának

Birgit Sippel német szociáldemokrata EP képviselő, tagja az Európai Parlament legnagyobb baloldali frakciójának, a Szocialisták és Demokraták képviselőcsoportjának, valamint tagja a belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottságnak (LIBE).

Többek között az ő kezdeményezésére született meg a kvótarendszer mielőbbi végrehajtásáról szóló határozat májusban. Egyike annak a három szocialista képviselőnek, akik a magyarországi jogállamiság helyzetét vizsgáló parlamenti jelentést kezdeményezték.

A görögországi migránsokról szóló vitában a visszatoloncolások leállítását sürgette, és azt, hogy szállítsák a szigetekről a szárazföldre az illegális bevándorlókat.

Minden tagországnak együtt kell dolgoznia a menekültek befogadásán

Az EP-képviselő az interjúban elmondta: bárki érkezik, bármikor, bármilyen okból, mindenkivel az emberi méltóságának tiszteletben tartásával kell bánnunk.

„Minden menekült más-más okból érkezik az Európai Unióba, tehát nem létezik egy közös megoldás a problémákra, mindegyiket külön kell kezelnünk. Például, amikor az úgynevezett gazdasági migránsokról van szó, az esetükben jobb együttműködésre van szükség a kibocsátó országokkal” – mondta Birgit Sippel.

„Ha menekültekről van szó, akik valóban menekültek, mert politikai üldöztetés vagy háború elől menekülnek, meg kell találnunk a módját, hogyan nyújthatunk védelmet nekik. Ez a feladatunk, és meggyőződésem, hogy ennek meg is tudunk felelni, de csak akkor, ha együtt dolgozunk, mind a 28 tagország” – hangsúlyozta az EP-képviselő.

Európa nem volt felkészülve a menekülthullám kezelésére

Birgit Sippel szerint vannak hiányosságok az európai politikában.

„Sajnos, mind a 28 tagállamnak el kell ismernie, hogy egy nagymértékű menekülthullám kezelésére nem volt felkészülve. Éppen ezért, ahhoz, hogy elkerülhessük azt a helyzetet, hogy az emberek eltűnnek, biztosítani kell, hogy bárki, aki érkezik, az első pillanatban, amikor találkozik bármelyik hatósággal, regisztrálni kell, ujjlenyomatot kell venni tőle, és minden információt a nemzeti és európai adatbázisokba fel kell tölteni” – közölte az EP-képviselő.

Birgit Sippel elmondta: Szíriában hetedik éve tart a háború. Soha nem lehet tudni, hogy meddig tart egy konfliktus, ezért meg kell adni a lehetőséget, hogy a menekültek integrálódjanak a társadalomba.

Megvan a lehetőségük a tagországoknak a befogadásra

„Az integráció a saját állampolgárainkon is segíthet. Hiszen, ha ők azt látják, hogy itt vannak a menekültek, fiatalok, erősek, mégsem dolgoznak, csak megharagszanak rájuk. Miért ne adjuk meg tehát nekik a lehetőséget, ha az ország gazdasága is lehetővé teszi, hogy dolgozzanak, ameddig nálunk vannak?” – vélekedett az EP-képviselő.

Birgit Sippel szerint a legális lehetőség megteremtése nem hozza magával azonnal az illegális bevándorlás jelentős csökkenését, ahhoz idő kell. Az EP-képviselő egyetért azzal, hogy a tagországoknak most is megvan a lehetőségük arra, hogy bevándorlókat fogadjanak.

Birgit Sippel szerint a különböző tagországok gazdasági lehetőségeinek függvényében kell megteremteni a befogadás lehetőségét.

Fel kell gyorsítani az eljárásokat

Az EP-képviselő a menedékjog megadásával kapcsolatban elmondta: először is fel kell gyorsítani az eljárásokat, hogy minél hamarabb kiderülhessen, az érintettek megkapják-e a menekültstátust, vagy vissza kell küldeni őket.

„Van egy pár ország, amelyik nem hajlandó visszafogadni az embereit. Az ilyen emberek két szék között a pad alá kerülnek. Ezért kell olyan partneri megállapodásokat kötni a kibocsátó országokkal, hogy visszafogadják a polgáraikat, ez nagyon fontos” – mondta Birgit Sippel.

„Tájékoztatnunk kell az embereket minden uniós országban, kik azok, akik érkeznek hozzánk, és a menekülteknek is tudniuk kell, még mielőtt áthelyezik őket, hová kerülnek, és tudniuk kell, hogy ott milyen lehetőségeik lesznek” – tette hozzá.

Meg kell szervezni a migrációt

A dublini rendszer reformjával kapcsolatban az EP-képviselő elmondta: sok törvényjavaslat van előttünk, hét különböző dosszié, nem egyszerű a különböző álláspontokat képviselő frakciókkal, de nekünk sikerült megtalálni a magunk válaszát a migrációs áramlatra.

„Most a tagállamokra, a tanácsra várunk, mert adósak még három tervezet esetében a tárgyalási pozícióikkal, így nem tudunk egyeztetni, ezek között van a dublini rendelet módosítása is” – tette hozzá.

„Azt kérjük a tagállamoktól, hogy ne dőljenek hátra, és várják, hogy a helyzet majd megoldódik anélkül, hogy bármit csinálnának, hanem cselekedjenek, álljanak elő valamivel, ami lehet, hogy más, mint a miénk, de mutassák meg, mi lenne szerintük a legjobb, hogy utána hárman, az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a tanács együtt megtalálhassuk a választ” – hangsúlyozta Birgit Sippel.

„A történelemből is látjuk, hogy migráció mindig is volt, Európában is, Amerikában is, Dél-Amerikában, Afrikában, ennek sosem lesz vége. Csökkenthetjük egy kicsit, ha kerítéseket építünk, de a migráció nem fog leállni. Tehát meg kell, hogy szervezzük. Meggyőződésem, hogy meg is tudjuk tenni, Németország is megtette, egy millió embert fogadtunk egy év alatt” – fogalmazott az EP-képviselő.

Az M1 összegyűjtötte a képviselő néhány fontosabb állítását

„Migráció mindig is volt, Európában is, Amerikában is, Dél-Amerikában, Afrikában, ennek sosem lesz vége. Csökkenthetjük egy kicsit, ha kerítéseket építünk, de a migráció nem fog leállni. Tehát meg kell, hogy szervezzük.”

Több, az M1-nek nyilatkozó európai parlamenti képviselő is osztja ezt a véleményt. Legutóbb Gianni Pittella, az EP szocialista frakciójának elnöke fogalmazott úgy:

„Meg kell nyitni a csatornákat, de tervszerűen kell cselekednünk: mire van szükségünk, milyen szakmai képesítésekre van szükségünk egy olyan Európában, ahol egyre kevesebb gyermek születik, ahol kedvezőtlen a demográfiai helyzetet jellemző úgynevezett korfa, ahol bizonyos szakemberekből hiány lépett fel?”

Sophie in ’t Veld liberális holland képviselő szerint Európának egyenesen szüksége van a tömeges bevándorlásra.

Mindez egybevág Soros György tervével. A milliárdos már évekkel ezelőtt úgy fogalmazott:

„Az előre látható jövőben az Európai Uniónak be kell fogadnia legalább egymillió menedékkérőt évente.”

Birgit Sippel ugyanakkor egy másik mondatával saját magát is, és az előbb példaként említett EP-képviselőket is megcáfolta, amikor azt mondta:

„Én nem vagyok meggyőződve arról, hogy ha megteremtjük a legális lehetőséget, akkor az azonnal magával hozza az illegális migráció jelentős csökkenését.”

„Kiderült azonban, hogy önkéntes alapon a rendszer nem működött. Erre mi azt mondtuk, hogy akkor csináljuk másként, ezért döntöttünk az állandó áthelyezési rendszer mellett.”

hirado.hu - M1