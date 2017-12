Ami az ünnepi díszcsomagolás mögött van

A karácsonyi díszekbe öltöztetett üzletek elvarázsolnak bennünket, kevésbé vásárolunk tudatosan. Kis odafigyeléssel átélhetjük az ünnep valódi üzenetét.

2017. december 23. 21:55

Sokszor már október végétől belebotlunk szaloncukrokba, csokimikulásokba és karácsonyi dekorációkba a boltokban. November elejétől, közepétől pedig már szinte minden nagyobb bevásárlóközpontban, plázában karácsonyi dallamok csendülnek fel. A következőkben annak igyekeztünk utánajárni, hogy a különböző marketingfogások miként is hatnak érzékszerveinkre. Valamint próbáltuk azt is kideríteni, hogy hol feszülnek az egészséges vásárlási kedv határai.

Néha nehéz tisztában lenni a szükségleteinkkel

A marketingágazat a vásárlók figyelmének felkeltéséért dolgozik. Továbbá a fogyasztók látens és valós igényeinek kielégítését célozza meg különböző stratégiák alkalmazásával. Különbséget kell tenni a need to hava, a good to have és a nice to have kategóriák között. A need to have azt jelenti, hogy valóban létfontosságú az adott termék megszerzése, és a fogyasztó fokozottabban figyelembe veszi az ár-érték arányt, valamint a minőséget is. A good to have, mikor jó ha egy termék a kosarunkba kerül, míg a nice to have esetében sokszor a vásárlást követően jövünk rá, hogy az adott portékára nincs is annyira szükségünk, mondhatni hirtelen felindulásból emeltük le a polcról.

A megkérdezett marketingszakember elmondta, hogy bár többször úgy állítják be, hogy az érzelmekre, érzékszervekre ható fogások újdonságnak számítanak a piacon, ez nincs egészen így. A marketing az igények kielégítése mellett az érzelmekre, a tudatalatti társításokra és asszociációkra mindig is alapozott. Csak az utóbbi időszakban ezt a profik mondhatni a csúcsra járatták, ezért lett ez egyre szembetűnőbb.

Márkák, amelyeknek története és kisugárzása van

Az élelmiszerek és ruházati termékek esetében találkozhatunk a leginkább össze olyan reklámokkal, hirdetésekkel, amelyek intenzív érzelmeket, sőt életérzéseket vagy azok utáni erős vágyat keltenek bennünk. Az online és offline reklámfelületek együttesen olyan eredményt érnek el a befogadóknál, hogy azok bizonyos márkákat rövid idő alatt összekapcsolnak bizonyos életérzésekkel, legtöbbször a szabadsággal, a kényelemmel, a jóléttel vagy a boldogsággal. Már-már egy történetet szőnek az adott termék köré. Így a polcok között nézelődők a megkaparintásukkal sokszor úgy érezhetik, hogy az adott érzést is magukévá tették.

Gondolkodjunk is, ne csak fogyasszunk! (Fotó: Shutterstock)

A racionalitást a legtöbb esetben az érzelmek felülírják, ami a vásárlást illeti. Miközben álmaink otthona után kutatunk, lehet, hogy előre leszögezzük, hogy két szobásra és erkélyes lakásra vágyunk, de ha végül lehet egy háromszobás, erkély nélkülit vásárolunk meg, mert az jobban egyezik a meleg, békés otthonról alkotott elképzelésünkkel.

Letepernek bennünket az ingerek

A szakértő elmondta, hogy az igazán sikeres reklámkampányok valamennyi érzékszervünkre hatást gyakorolnak. Egy jó reklám láttán vagy hallatán nem ritka, hogy szinte mi is abba a közegbe képzeljük magunkat, ahol a felvételek játszódnak. A látvány, a hang, a profi vágással előcsalogatott érzések mind-mind arra ösztökélnek bennünket, hogy az adott termékre szükségünk van. Megszerzésükkel mi is elérhetjük a harmóniát vagy azt az energikusságot, amelyet elénk tárnak.

Kis tudatossággal átélhetjük az ünnep valódi üzenetét

A megkérdezett szakértő válasza egybecsengett a korábbi anyagunkban megszólaltatott szakpszichológus véleményével, hogy az év egyik legszebb ünnepe túl fogyasztóivá, anyagiassá vált, amely nem túl szerencsés. Az ősz közepén kihelyezett, ünnepekre szánt portékák sora nemcsak a karácsonyra, hanem a költekezésre is hangol bennünket. Akárcsak a lágy, karácsonyi dallamok, amelyek a hajtós hétköznapok után ellazítanak vásárlás közben, és a komótos válogatáskor eshetünk a legtöbbször bele abba a hibába, hogy olyasmit is megvegyünk, amire nem lenne szükségünk.

A kereskedők között ez az időszak tehát valójában a szigorú versenyről és a profitszerzésről szól. Aki hamarabb előrukkol az adott slágertermékkel, többet adhat el belőle december 24-éig. Ezzel jobb tisztában lenni, és még mielőtt mi is beállnánk tülekedni a sorba egy újabb akciós termékért, gondolkodjunk kicsit, hogy annak, akinek szánjuk, valóban szüksége van-e rá. Illetve mi tenné boldoggá: az ajándékdoboz nagysága vagy a mi társaságunk és törődésünk.

