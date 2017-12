Így lehet teljes az ünnep egyedül is

Sajnos nem mindenkinek adatik meg, hogy családja körében vagy társaságban töltse a szeretet ünnepét. Kozma Zoltán klinikai szakpszichológust, igazságügyi pszichológust kérdeztük arról, hogy ilyen helyzetben miként lehet mégis meghitt és boldog a karácsony.

2017. december 23. 21:56

A karácsony a szeretet ünnepe, amelyet a család közösen, az ünnepi asztalt körbeülve tölt. Az év ezen időszaka a meghitt együttlétekről, a jó hangulatú beszélgetésekről és a rég nem látott rokonok, ismerősök meglátogatásáról is szól. A keresztény kultúrkörben ez a Megváltó, a kis Jézus születésének ünnepe.

Ilyenkor megajándékozzuk szeretteinket, ezzel is kifejezzük szeretetünket. Pedig az ajándékozásnak másodlagosnak kellene lennie. Az együttlétre, a társas kapcsolataink ápolására kellene inkább nagyobb hangsúlyt fektetni. Ahogy korábban írtuk, egy mosoly, egy kedves szó vagy egy jó cselekedet minden drága, selyempapíros csomagnál többet jelenthet.

Sokakat foglyul ejthet a depresszió és a szorongás

Azonban nem mindenkinek adatik meg, hogy családja vagy szerettei körében töltse az ünnepeket. Sajnos sok egyedül élő idősről hallani, akiket többet látogatnak a szociális gondozók, mint családtagjaik, de jócskán akadnak olyanok is, akik a munkájuk vagy a távolság miatt nem tudnak hazautazni, így nem tudnak azokkal karácsonyozni, akik a szívükhöz legközelebb állni.

Kozma Zoltán szakpszichológus elmondta, hogy a magány és az egyedüllét sokaknál depressziót válthat ki, míg a kilátástalanság és a mi lesz így velem gondolata pedig szorongást okozhat. Amennyiben ez az állapot tartósan fennáll, akkor pszichológiai panaszok is jelentkezhetnek. Legvégső esetben sokaknál ilyenkor az öngyilkosság gondolata is felmerülhet. A szakember elmondta, hogy még ebben a nehéz élethelyzetben is akad jócskán megoldás arra, hogy az egyedül élők is karácsonyi díszbe öltöztessék a lelküket.

Egyedül is lehet tartalmas a várakozás és az ünnep

Ha valaki a hétköznapokat egyedül is tölti, tartalmas és tudatos időbeosztással meg tudja teremteni az otthonában az ünnepi készülődés varázsát. A karácsonyfa-állítás vagy egy finom vacsora megfőzése is mind-mind olyan tevékenység, amely segít abban, hogy senki ne süllyedjen bele a magányba és az egyedüllétbe.

Képünk illusztráció (MTI-fotó: H. Szabó Sándor)

Ebben az időszakban érdemes kimozdulni a négy fal közül, keresni kell a kapcsolatot embertársainkkal. Különböző szervezetekhez, egyesületekhez is érdemes csatlakozni, ott olyan barátságok szövődhetnek, amelyek a nehéz időszakokon is képesek bárkit átlendíteni. Akinek az ereje és ideje is engedi, felkereshet segítőszervezeteket is, ahol akár önkéntes munkájával hozzájárulhat ahhoz, hogy mind a maga, mind mások karácsonyát szebbé tegye.

Szerencsére az advent gazdag szórakoztató és ünnepi programokban egyaránt. A koncertek, a gyertyagyújtások vagy az egyházi liturgiák mind-mind jó alkalmat nyújtanak arra, hogy társaságba menjünk, és kiszakadjunk az esetlegesen nyomasztó gondolataink börtönéből.

Figyeljünk oda egymásra

A fiatalok esetében a kapcsolattartást a távollévő családtagokkal, barátokkal nagyban segíti napjainkban a technika. Így számukra a virtuális találkozások részben pótolhatják az ünnepi légkört. Az idősebbek esetében, akiknek a mindennapjaiban kevésbé vannak jelen az okostelefonok vagy a tabletek, érdemes segítséget kérniük a környezetüktől. Alapítványok, családsegítő központok vagy a tanyagondnokságok munkatársai és önkéntesei kopognak be ilyenkor azokhoz, akikről tudják, hogy egyedül karácsonyoznak. Kis csomagjaik, ajándékaik és melengető szavaik fényt csempésznek ezekbe a házakba, lakásokba így az év végén.

A szakember elmondta, hogy bár egyre inkább lazul a társadalmi hálónk, de legalább ezekben a napokban törődjünk az elesettekkel, a rászorulókkal. Fordítsunk figyelmet mind az idősekre, mind a hajléktalanokra. Utóbbi csoport tagjait az utcán, fedél nélkül még inkább mardoshatja a magány.

Halljuk meg a segélykiáltásokat

Mikor mindenfelől a karácsony üzenete árad, a magukra hagyottaknak még inkább szükségessé válik a lelki támogatás. Egy fokozottan veszélyes időszakról van tehát szó, amikor bizony szemfülesnek kell lennünk. Nyitott szívvel és lélekkel érdemes ilyenkor járni, és így meghallhatjuk az esetleges segélykiáltásokat is.

