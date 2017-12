Adventi rombolók

2017. december 23. 23:57

A karácsonyi betlehemek „Mekkája” vitathatatlanul Olaszország, a városok egymással versenyeznek, kinek mekkora adventi látványosságot sikerül összehoznia. Ellenben a Bologna melletti Castenaso városában az idén kicsit túllőttek a célon. A kisded Jézus ugyanis egy gumicsónakban fekszik, olyanban, amilyet a partra szálló menedékkérők használnak. Ennek szimbolikája nem bogozható ki egyértelműen, ezért is csapott le rá a területért felelős katolikus püspök. Ernesto Vecchi azt mondta, a megszülető Krisztus minden problémára megoldást ad, nem csak egyre.

Castenaso jászola

Erősen kifogásolható a bécsi katasztrófavédelmi hatóság rendelete is, amely pénzbüntetést helyez kilátásba, ha valaki koszorút, virágcsokrot helyez az ajtajára. Az új tűzvédelmi szabályozás 2017. január 1. óta hatályos, a sajtóban nyilván mégis azért most terjedhetett el a híre, mert karácsony előtt sokan akasztanak a bejárati ajtajukra adventi koszorút. Ellenőrzés során a rendelet be nem tartóit pénzbüntetéssel sújthatják. A szabadságpárt bécsi szervezete elég idegesen reagált, azt mondta, ilyen erővel a lépcsőházban hagyott újság is meggyulladhat.

Foto: Toni Mahdalik Kronen Zeitung

Feuerpolizeigesetz: 21.000 euro is lehet a büntetés

Kronen Zeitung - Repubblica - MNO