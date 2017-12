Valahol a patak partján

Brenner János portréja és a gyilkosságkor viselt karingje Szombathelyen Fotó: MTI–Czika László

Karácsonyfa nélkül

Ezt a fogadalmat azonban már nem tudta megújítani, és rendi elöljárói javaslatára a szombat­helyi egyházmegyébe kérte felvételét, ahol szerzetesi múltjának elhallgatásával folytathatta teo­lógiai tanulmányait. Sokan voltak hozzá hasonló hallgatók, s egymásról se nagyon tudták, ki milyen szerzethez tartozott.

Ennek kitudódásával ugyanis el is búcsúzhattak volna a teológiától. Horváth Albin ferences, Brenner Anasztáz szombathelyi szemináriumi társa mesélte el azt az abszurd jelenetet, amikor egy séta alkalmával mellé lépett kispaptársa, és megkérdezte tőle: te is szerzetes vagy?

A hazai egyházmegyék szemináriumainak nagy részét 1952 júniusában zárták be. Erre a sorsra jutott a szombathelyi is. A növendékek szeptembertől Győrben folytathatták képzésüket.

Brenner Jánost évfolyamtársaival együtt 1955. június 19-én szentelte pappá a szombathelyi székesegyházban Kovács Sándor püspök. Augusztus 17-én kapta meg első és utolsó helyezését Rábakethelyre, ahol Kozma Ferenc esperes plébános mellett működött káplánként. Amikor a zsidai filiát meglátogatta, Monek József visszaemlékezése szerint édesapját, aki egyházközségi gondnok volt, bemutatták az új káplánnak, Brenner Jánosnak. Megkérdezték tőle, hogy tetszik ez a kis falu.

„Rómát meglátni és meghalni. Hát Zsidát látni és meghalni… Itt szeretnék meghalni; valahol itt a patak partján temetnének el, és hallgatnám a víz csobogását.”

Két évvel később ott, a patak partján gyilkolták meg brutálisan a fiatalok nyelvén kiválóan értő, népszerű hitoktatót. Útban volt a hatalom számára, és úgy gondolták, hogy ezzel a gyilkossággal – és a korban gyakori más papi gyilkosságokkal – az egész egyházat meg lehet félemlíteni.

– A vértanúságra nem lehet készülni – mondja Brenner József, a vértanú öccse. – Az külön hivatás, olyan, mint a papi: ajándék. János teljes önátadásra készült, ez kiderült a lelki naplójából is, de vértanúságra legföljebb annyiban, hogy mindenki, aki ebben az időben igent mondott a hívásra, tudhatta, hogy a kommunista hatalom zaklatni fogja, és nem lesz egyszerű az élete. December 10-e körül írt egy levelet szüleimnek, hogy küld egy karácsonyfát. Szentgotthárd környékén nagy fenyvesek vannak, sokan árultak fát. Én otthon laktam, mert a szalézi templomba kaptam megbízást, de a plébánián nem volt lakás, hiszen mindent államosítottak. Megérkezett János karácsonyfája, szüleim félretették szentestére. Néhány nap múlva jött a hír, hogy Jánost meggyilkolták. Azután már nálunk karácsonyfa sose volt. Később betlehemet állítottunk, de édesanyám haláláig otthon nem volt karácsonyfa.

Brenner József

Brutális gyilkosság

Ezerkilencszázötvenhét december 14-én késő este Kóczán Tibor nagybeteghez hívta Brenner Jánost. Ám a történet csak ürügy volt, a káplánt elcsalták a plébániáról. Kóczán tudhatott a gyilkosság tervéről, de nem akart belekeveredni. Mégsem volt jó érve, miért nem kíséri el a káplánt az állítólagos beteghez, így kénytelen volt vele tartani.

Amikor hazaért, Kóczán Tibor véres ruhája láttán édesanyja megrémült. Kóczán eleinte kocsmai verekedésre hivatkozott, ám később mindent elmondhatott anyjának, azt is, hogy több elkövető volt. Ez ellentétes volt a hivatalos állásponttal. A terhelő adatok ismerete miatt az anyát a laktanya mellett agyonlőtték – balesetnek álcázva az asszony halálát.

Brutális gyilkosság volt. Brenner Jánosnak még a nyaki csigolyája is eltört, mert nem csupán több késszúrást kapott, hanem a nyakára is ráléptek. Ma is megvan a kolláréja, és a papi galléron látszik ennek a nyoma. Az igazi tetteseket sohasem találta meg a rendőrség. Odium fidei – a hit gyűlölete miatt halt meg – áll a Szentté Avatási Ügyek Kongregációjának hivatalos indoklásában.

– Ezerkilencszázötvenhét december 18-án temettük Jánost a szombathelyi szalézi templomban – emlékezik vissza testvére. – A kriptát nem engedték befalazni azzal az indokkal, hogy a nyomozás miatt szükség lehet a sír megnyitására.

A holttestet háromnegyed óra késéssel hozták, azt várták, hogy elszéledjen az összegyűlt tömeg. A megfé­lemlítés miatt a püspökség alig merte a nyilvános temetést vállalni, így szüleink kettes kriptájába került a koporsó. Amikor édesapánk meghalt, őt temettük melléje. Néha, derűsebb pillanatokban a szüleink így beszélgettek: vajon melyikünket túrta ki a Jancsi? Végül édesanyánkat, de ő is a közelben lett eltemetve.

A boldoggá avatással Brenner János sírja a szombathelyi székesegyházba kerül.