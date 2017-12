Karácsonyi várakozás a végeken

A mindig derűs Matilka

Az adventi díszbe öltözött majdányi imaházban Matilka, Ibolya és Veronka vár minket. Matilka egyedül él, a lánya külföldön, a fia egy másik városban telepedett le. Szeret nótázni és viccelődni, nem éppen a jámbor, csendes hívők közül való. Emiatt olykor össze is kapnak az asszonyok, de őrzőjük, József megbecsüli Matilkát, azt mondja: „eltart bennünket viccel”. József pedig szerető gondoskodással. Ibolya özvegy, hat gyereke közül egy maradt vele a faluban. Veronka Újvidéken élt, a gyerekei ott is maradtak, ő a férjével jött haza az anyósát ápolni. Mindannyian odaadó munkájukkal szolgálnak, s álmodnak a templomocskájukról: milyen jó lenne egy porszívó, hogy szépen ki tudják takarítani, és bárcsak új vakolatot kaphatnának a falak… Ne feledkezzünk el arról sem, hogy megemlítsük Pap Tibort és Ilonkát –figyelmeztet József –, mert ők nagyon sokat dolgoznak a templomon.

– Nem igazi karácsony ez már. Valamikor nem volt ilyen sok bazár meg mindenféle. Azt se tudják már, mit vegyenek. Itt a karácsony, itt – mutat a szívére vezetőnk. – Mit jelent a karácsony? – kérdezzük a többieket is. Várják a liturgiákat és a családot, ha eljönnek, örülnek, ha nem jönnek, szomorkodnak. Van mise, a jezsuita Sóti János atya bejárja az összes falut, és az a kevés gyerek is készül Rózsával, hogy szenteste délutánján énekeljenek, műsort adjanak. – Várom a piros Mercedest – teszi hozzá Matilka, némi rosszallást váltva ki ezzel az asszonyokból. – Józsi az igazi hívő ember, tiszta szívből erre fordítja az életét – teszik világossá. Karácsonykor tele van a templom Majdányon, gyónni is sokan mennek. Mégis nosztalgiával gondolnak vissza a régi szép gyerekkori karácsonyokra. – Szép, itt is szép – teszik hozzá. A gyerekek szaloncukrot, diót, mandarint, almát kapnak ajándékba a műsorért, szerényen, ahogyan élnek. Mégiscsak úgy tűnik, újjászületik a remény, és tovább él a szívekben a következő karácsonyig. – Tavasszal szép a falu, jöjjenek vissza! – hívogat minket Veronka.

József elkísér az utolsó faluba, Rábéra, ahonnan már látszik a szögesdrótkerítés. Nem az ország, hanem a világ vége ez itt – javít ki bennünket ottani vendéglátónk, Ilonka. Szép új templomuk van, az egyházmegye legkisebb temploma. 2005-ben Szent Adalbert tiszteletére szentelték ebben a kis faluban, ahol hetven ember él, és mindössze öt gyermek. – Na, majd főzök kávét, oszt megmölegszenek – hív be Ilonka a hidegből a házába, ahol gyorsan be is dob a kályhába pár kukoricacsutkát.