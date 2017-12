Kárpátalján is jó magyarnak lenni

Kárpátalja magyar lakosságának megtartása elképzelhetetlen lenne az anyaország és a civil szervezetek támogatása nélkül. A milliárdos fejlesztésekből azonban a térség minden lakosa, az ukránok és ruszinok is profitálnak, ráadásul elősegíthetik a gazdaság megélénkülését a határ mindkét oldalán – fejtette ki a Magyar Időknak adott interjújában a régióért felelős kormánybiztos. Grezsa István kitért arra is, hogy a Budapest és Kijev közötti politikai feszültség kevéssé van jelen Kárpátalja mindennapjaiban, ahol a magyar állam által szervezett nyelvoktatásra eddig körülbelül 13 ezer ukrán és ruszin iratkozott be, részben a magyarországi munkavállalás reményé­ben, részben pedig azért, mert a térségben a többségi nemzethez tartozók is előszeretettel járatják magyar óvodába és iskolába a gyermekeiket.

2017. december 27. 09:52