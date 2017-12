Év végi elmebaj

L.P. nagydoktori disszertációja

2017. december 27. 23:35

Bizonyára mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy Magyarország miniszterelnökének személyisége labilis, kiszámíthatatlan és zavaros, ráadásul igen veszélyes is lehet. Összeszedtük, hogy mik lehetnek Orbán tulajdonságai közül a legrémisztőbb tényezők ránk nézve.

Kapzsiság

Orbán Viktor nyilvánvalóan, most hogy már 7 éve a húsosfazék mellett ül, gátlástalanul harácsol, nem törődve se Istennel, sem emberrel. Gondoljunk csak Mészárosra, az ország gázszerelőjére és 5. leggazdagabb emberére, akinek nyertes közbeszerzésein keresztül szedheti meg magát az Orbán-család. Ez mind már önmagában drámaian balkáni, de ha kicsit jobban belegondolunk, ennél még durvábbra is fordulhat a helyzet, ugyanis 2020 után a hazánkba eddig befolyt EU-s források el fognak apadni. Mit csinál ilyenkor egy zsigeri kapzsisággal ,,küszködő”, balkáni mintapolitikus? Majd a Roszatom megveszi, mi? Az van, hogy ezután nagy valószínűséggel az orosz blokkhoz csatlakozunk már nyíltan is, ugyanis a Fidesz-kormánynak nem számít honnan jön a pénz, Nyugatról vagy Keletről. Így pedig a saját politikáját, az egykor liberális ideológiáját még a mostaninál is keletibb mintának megfelelően folytatja majd, ennek levét pedig mi, magyarok fogjuk meginni.

Agresszió

Orbán nyíltan vállalja a folytonos káoszt a fejében, ami az állandóan harcoskodó, ellenségkép-kereső, már-már paranoid skizofrén szinten tett nyilatkozataiban rendre megmutatkozik. Ezzel együtt jár az olykor leplezett, olykor leplezetlen agresszió. Gondoljunk csak bele, akit gyerekkorában rendszeresen elver az apja, az valakin, valakiken mindenképpen ki akarja majd élni az ezen alkalmakkor benne eltemetett haragot. Sajnos, ezek a valakik mi vagyunk, magyarok. Ez az agresszió igen veszélyes lehet, ugyanis gondoljunk csak Ceaușescura, aki 1989-ben a kormányellenes tüntetők tömegébe lövetett, ami rengeteg halálesetet és sérülést okozott. Ne legyünk naivak, látni kell, hogy Orbán ugyanilyen, a hatalmához görcsösen, betegesen ragaszkodó ember! Ne dőljünk be a hátizsákos Facebook-videóknak, amiben eljátssza a kisembert!

Kétszínűség

Egy kétszínű emberben gyakorlatilag önveszélyes dolog megbízni, kivéve, ha valaki nagyon hülye, az felróhatja a hülyeségének a naivitását. Viszont mi ne legyünk hülyék! Aki itthon bőszen, oroszlánként „brüsszelezik”, kint pedig kisegérként meghúzza magát az Európai Uniós tagállamok politikusai előtt, az egy rég meghasonlott ember. Egy kétszínű emberről nem lehet tudni, mikor, milyen szándékkal szól hozzánk. Nem lehet tudni, mikor rúgja ki alólunk a széket.

