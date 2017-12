Hadházy eltévedt az iratok dzsungelében

Hadházy Ákos elképedt, hogy az Állami Számvevőszék törvénytelenséget tárt fel a Lehet Más a Politika 2015–­2016-os gazdálkodásában.

2017. december 28. 18:31

Az LMP társelnöke elképesztőnek nevezte, hogy az ÁSZ nyolcmillió forint bírságot, továbbá ugyanekkora költségvetési megvonást helyezett kilátásba az ellenzéki párt számára, mert a számvevők szerint tiltott vagyoni hozzájárulást fogadtak el. A szekszárdi állatorvosból lett korrupcióellenes bozótharcos nagy megdöbbenésében arról is beszélt, hogy az ÁSZ korábban rendben találta pártja gazdálkodását, ezért egészen biztosan szándékos politikai ellehetetlenítés – és személyesen Orbán Viktor – állhat a számvevőszék érthetetlen eljárásra mögött.

Nagyon úgy tűnik, hogy Hadházy Ákost nem világosították fel egy nagyon fontos körülményről. Soha nem volt rendben az LMP gazdálkodása. Sőt, gyakorlatilag hosszú éveken keresztül követhetetlenek voltak a zöldpárt pénzügyi folyamatai. Érdemes elmélyedni a nyilvános számvevőszéki jelentésekben, így rögvest kiderül: Hadházy társelnök úr jobban tette volna, ha csendben marad.

Az LMP 2010-ben jutott be az Országgyűlésbe, így a párt ekkortól kapott költségvetési támogatást. Az ÁSZ 2012-ben zárta le a párt 2009–2010-es gazdálkodásának ellenőrzését. Kiderült, hogy az LMP a párttörvényben előírt határidőt elmulasztva, lényeges hibákkal hozta nyilvánosságra éves beszámolóit. A párt számviteli szabályozása hibás és hiányos volt, könyvvezetésében nem érvényesültek a számviteli törvény előírásai, adó- és járulékbevallási, -befizetési kötelezettségét pedig késedelmesen és tévesen teljesítette.

Az LMP 2011–2012-es gazdálkodásának ellenőrzése 2014 januárjában fejeződött be. Mármint a jelentését ekkor hozta nyilvánosságra az ÁSZ, a párt ellenőrzése ugyanis gyakorlatilag meghiúsult. Az LMP mindkét ellenőrzött évben megsértette a számviteli fegyelmet. Hiányoztak a bizonylatok, számviteli nyilvántartások, valamint a párt gazdálkodását meghatározó hatályos szabályzatok is.

Emellett az LMP az ÁSZ korábbi javaslatait sem hajtotta végre. Mindezek miatt a számvevőszék feljelentést tett az ügyészségen. 2012-ig tehát gyakorlatilag négy áttekinthetetlen és ellenőrizhetetlen gazdálkodási évet tudhatott maga mögött az a párt, amelynél Hadházy Ákos szerint minden a legnagyobb rendben volt.

2016 szeptemberében hozta nyilvánosságra az ÁSZ az LMP 2013–2014-es gazdálkodásnak ellenőrzéséről készült jelentését. Az éves beszámolót ugyan már sikerült elkészíteni, a 2014-es pénzügyi kimutatást viszont határidőn túl tették közzé. Számos alkalommal megsértették a számviteli alapelveket, sőt az adományok és adományozók feltüntetésével is gondok akadtak. Az ÁSZ feltárta azt is, hogy az LMP számviteli rendszerének szabályozása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.

A könyvvezetés 2013-ban és 2014-ben is szabálytalan volt, csakúgy, mint a leltározás. Az LMP a gazdálkodással összefüggő egyéb jogszabályi előírásokat sem tartotta be. Az is kiderült, hogy a tiszta közéletért küzdő párt adó-, valamint járulékbevallási és -fizetési kötelezettségének határidőn túl tett eleget, továbbá az ellenőrzési rendszerének kialakítása és működtetése sem felelt meg az előírásoknak.

Hadházy Ákos szerint mégis minden a legnagyobb rendben volt, és 2015–2016-ban egészen biztosan nem sértették meg a párttörvény tiltott támogatásokra vonatkozó előírásait. Közbevetésként érdemes összegezni, hogy az LMP 2010 és 2017 között mintegy 2312 millió, tehát több mint 2,3 milliárd (!) forint közpénzt kapott a központi költségvetésből.

Egy olyan párt, amelyiknek éveken keresztül átláthatatlan és ellenőrizhetetlen volt a gazdálkodása. Vajon ez mekkora korrupciós veszélyt jelenthetett? Továbbá: bármelyik hazai vállalkozás megengedhetne magának ilyen szintű szabálytalan és kaotikus gazdálkodást? Nyilvánvalóan nem. Szólni kellene Hadházy Ákosnak, hogy inkább maradjon csendben, és gyorsan fizessék be az ÁSZ által megállapított nyolcmilliót. Minden bizonnyal nagyon olcsón megúszták.

Budai Tamás

A szerző közgazdász

