Jobb, mint a borsó és a bab, mégis általában csak szilveszterkor, újévkor esszük. Miért olyan egészséges a lencse? Tudnivalók és főzési tippek a lencse kapcsán.

Angliában és Indiában meg is őrlik, lisztet készítenek belőle, majd ebben a formában hasznosítják a lencsét. Hazánkban rendszerint levest, esetleg főzeléket készítenek belőle, de kezd egyre nagyobb teret hódítani a lencsesaláta is. Lássuk, miért lenne érdemes sokkal gyakrabban fogyasztania a családoknak a lencsét.

Mi van a lencsében?

A lencsében nem kevés A-vitamin, B1-, B2-, B9-, B11-vitamin, kalcium, foszfor, folsav, magnézium, kálium, cink és vas található. A tápláló hüvelyesben rejlő nagy mennyiségű fehérje (kb. 28%) könnyen emészthető a szervezet számára, 10 dkg lencsében másfélszer több fehérje van, mint a marhahúsban. De meg kell említenünk jelentős rosttartalmát (100 g-ból 3-4 g) is, ami akkor a legnagyobb, ha nincs lehéjazva.



Hasonlóan Elég nagy a kalória tartalma: 100 grammban 340-350 kcal (1430-1480 kJ) van. (A vörös lencsében valamivel kevesebb, mint a barnában.)Hasonlóan magas a szénhidráttartalma is - 10 dkg lencsére 53-60 gramm CH esik. Ez ugyan nem kevés, de mivel a glikémiás indexe alacsony, így lassan szívódik fel belőle a szénhidrát, tehát bátran fogyaszthatják a cukorbetegek is, illetve a fogyókúrába is jól beilleszthető. A lencse 12 jótékony hatása javítja a májfunkciót jót tesz a szemnek nyugtat magas folsav tartalma miatt terhesség esetén kiemelten ajánlott a fogyasztása - a magzat fejlődését támogatja jó hatással van az anyagcserére, szuper étel székrekedésre segít stabilizálni a vérnyomást csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát segíti a vércukorértékek kordában tartását a változókor tüneteit csökkenti fokozza a férfiak termékenységét segíti a hajnövekedést támogatja a sebgyógyulást Hány éves kortól kaphat lencsét a baba? A 8 hónapos kortól már készíthetünk lencséből bébiételt a kicsinek. De a mennyiséggel csak óvatosan! Érdemes az első főzőlevet leönteni, s majd csak a 2. levet fűszerezni, hogy a gyötrő hasfájást elkerüljük. Készíthetünk vörös lencsét is a kicsiknek - ehhez itt egy zöldségpüré bébiétel recept Főzési tippek a lencséhez minél régebbi a lencse, annál tovább kell főzni ne keverjünk több fajta lencsét, mert előfordulhat, hogy más-más a főzési idejük a főzés előtt mindenképp mossuk meg jól és szedjük ki a kavicsokat (amik gyakran előfordulnak a lencsében) ha 1/2 órával főzés előtt beáztatjuk, gyorsabban megpuhul, de nyugodtan főzhetjük áztatás nélkül is ha el akarjuk kerülni a puffadást, öntsük le róla az első főzővizet (várjuk meg míg felforr, és ekkor öntsük le a vizét) ne sózzuk, ecetezzük főzés közben a lencsét, mert így tovább kell majd főzni (hagyjuk meg ezeket az ízesítéseket a művelet végére) barna lencséből érdemes levest és főzeléket készíteni, zöldből salátát szoktak és levest, főzeléket, a vörös lencséből pedig krémes levest a vörös lencsét nem kell olyan sokáig főzni, mint a barnát - kb. 20 perccel kevesebb a főzési ideje, akár 15 perc alatt is megfő Lencsés receptek Lencsefazék húsgombócokkal

Hozzávalók

(két felnőtt és két gyerek részére)

30 dkg lencse

1 hagyma

3 sárgarépa

1 paradicsom-konzerv

1 zellergumó

1 csokor petrezselyem

só

olaj

balzsamecet

1 ek oregánó A húsgombóchoz:

30 dkg darált hús

1 tojás

4 ek zabpehely

1 kis fej hagyma

1 gerezd fokhagyma

2-3 csipet só

egy kk őrölt koriander További receptek: (a füstölt húsos lencseételeket csak 2-3 éves kor felett ajánljuk) Lencsegolyás Újévi lencsefőzelék Lencsefasírt joghurtos savanyúkáposzta-salátával

