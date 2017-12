Ha azt akarod, hogy valaki hívővé váljon, lökd ki az óceánra

Idén év elején jelentette be visszavonulását Fa Nándor, aki szerint a Vendée Globe földkerülő vitorlásversenyt nevezhetjük a búcsúútjának is. Elmondása szerint volt benne egy adósság, ami teljesült és ennek már „motivációölő” hatása van. A jövőben saját cégére koncentrál, valamint keresi a tehetséges vitorlás fiatalokat is. A Napi aktuális pénteki adásában beszélt a felkészülésekről, az eddigi eredményeiről, valamint a a valláshoz való viszonyáról is.

2017. december 31. 18:06