Újabb segítséget kapnak a családok

Számos olyan jogszabályváltozás lépett életbe tegnap, amely a családok, gyermeket vállalók terhein könnyít.

2018. január 2. 11:43

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) összefoglalója szerint január elsejétől nő a gyed, valamint a diplomás gyed összege, utóbbit ráadásul már a gyermek kétéves koráig lehet igénybe venni, így akár 1,5 millió forintnyi többlettámogatást is kaphatnak azok, akik az egyetem, főiskola alatt, vagy annak elvégzése után egy éven belül vállalnak gyermeket. A gyed maximális összege 2018-ban eléri a bruttó 193 200 forintot, míg a diplomás gyed az alapképzésben részt vevő hallgatóknál 96 600 forintra, a mesterképzésben résztvevők esetében 126 350 forintra emelkedik.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a kétgyermekesek családi adókedvezménye is nő. Az érintett 330 ezer kétgyermekes család már havi 35 ezer forintot tud megspórolni azáltal, hogy terheik további havi 5 ezer forinttal mérséklődnek.

A jelzáloghiteles családok tartozása a harmadik, a negyedik és az ötödik vagy további gyermek megszületése esetén gyermekenként 1-1 millió forinttal csökken. Ez igaz a később felvett hitelekre is. Az első gyermek vállalásakor az édesanya fennálló diákhitelét felfüggesztik, a másodiknál a tartozás felét elengedik, a harmadiknál pedig az egészet. Január elsejével indul a Köldökzsinórprogram, amely azokat szólítja meg, akiknek magyar gyermeke nem Magyarország közigazgatási határain belül születik, hanem bárhol másutt a világon. Ezen szülők is jogosultakká válnak az egyszeri 64 125 forintos anyasági támogatásra, valamint a Babakötvényre.

A fentiek mellett több pénzt kapnak kézhez azok, akik állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti emberek gondozását, ápolását végzik. Az ápolási díj alapösszege öt százalékkal emelkedik, valamint a tartósan beteg gyermeküket legalább húsz éven át otthon ápolók számára új támogatási forma lesz elérhető. A 12 év alatti gyermekek sérelmére elkövetett szexuá­lis bűncselekmények maximális büntetési tétele 10-ről 20 évre emelkedik.

Novák Katalin: gyermekvállalással csökkennek a hiteltartozások

Újabb gyermekek vállalásával csökken a családok jelzáloghitel-tartozása, továbbá csökkenthetik vagy akár el is engedhetik a diákhitelt – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyért is felelős államtitkára a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában kedd reggel. A jelzáloghitelek egy részét a harmadik, illetve a további gyermekek születése után engedik el.

Novák Katalin abból az alkalomból, hogy január 1-jén megkezdődött családok éve, ismertette a hétfőtől életbe lépő fontosabb jogszabályváltozásokat, kedvezményeket.

Közölte, a nagycsaládos életet vállalókat, illetve a már abban élőket támogatják azzal, hogy csökkentik a hitelüket, ha újabb gyermeket vállalnak. Ez azt jelenti, hogy a családoknak minden újabb megszületett gyermek után egymillió forinttal kevesebbet kell hiteleikből visszafizetniük. A jelzáloghitel-csökkentés a később felvett lakáscélú hitelekre is érvényes.

A Fidesz alelnöke arról is beszélt, hogy a gyermekeket vállalóknak nemcsak a jelzáloghitel egy részét engedik el, hanem akár az egész diákhitelt is. Utalt arra, hogy az első gyermek vállalásakor a diákhitelt felfüggesztik, a másodiknál a tartozás felét elengedik, a harmadiknál pedig az egészet.

Arra hívta fel a figyelmet, hogy a családtámogatások összeadódnak, és azok összességében komoly segítséget jelentenek. A gyermeket vállaló párokat otthonteremtési támogatással, kedvezményes hitellel, a diplomások gyedjével, később bölcsődével, házassági, majd családi típusú adókedvezményekkel segítik – mondta.

Novák Katalin az M1 aktuális csatorna műsorában arról beszélt, hogy megmaradnak a családokat érintő korábbi támogatások is, az újak pedig bővülnek. Utóbbira példaként említette a kétgyermekesek adókedvezményének emelését, ami idén már 35 ezer forintos havi kedvezményt jelent, jövőre pedig 40 ezret.

Közölte, a diplomások eddig egy évig folyósított gyedjét (gyermekgondozási díját) a szülők januártól már a gyermek kétéves koráig tudják igénybe venni. Emlékeztetett arra, hogy a diplomás gyedet azoknak az anyáknak vezették be, akik már a felsőoktatási tanulmányaik alatt vagy a diplomaszerzés után egy éven belül vállalnak gyereket. Jó hírnek mondta azt is, hogy a minimálbér emelkedésével a gyed maximális összege is emelkedik.

