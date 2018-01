Magyarország kiáll Lengyelország mellett

A Varsóval szemben indított uniós eljárás jogtalan, Magyarország ebben az ügyben kiáll Lengyelország mellett – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a TVP lengyel közszolgálati televízióban szerda este sugárzott interjúban.

Az uniós alapszerződés hetes cikkelye szerinti eljárásra vonatkozó kérdésre válaszolva Orbán Viktor kijelentette: Lengyelországot igazságtalanság érte. Úgy vélekedett, hogy a magyar kiállás nemcsak a lengyel-magyar barátság kérdése, hanem közép-európai érdek is.



Ha ma megtesznek valamit Lengyelországgal, azt holnap megtehetik egy másik országgal is - magyarázta.



A Brüsszel és Varsó közötti vita mögött az áll, hogy a térségünk az utóbbi években "jelentős szereplővé vált az európai színtéren" - hangsúlyozta a miniszterelnök.



A közép-európai államok elvárják, hogy legalább annyi befolyásuk legyen a közös európai ügyekre, mint amennyivel hozzájárulnak Európa gazdasági fejlődéséhez - jelentette ki Orbán Viktor. Márpedig a V4-ek stabilizáló szerepet játszanak Európában, nélkülünk az európai gazdaság sokkal gyengébb lenne - tette hozzá.



A miniszterelnök szerint az uniós-lengyel vita mögött az húzódik meg, hogy a magukat fejlettebbnek tartó nyugati tagállamok hogyan viszonyulnak ahhoz az új helyzethez, hogy az unió centruma keleti irányba tolódott: korábban a német-francia együttműködésen múlt az európai politika, most már van egy német-V4 együttműködés. A Lengyelországgal szembeni fellépés mögött az is ott húzódik, hogy ezzel az új helyzettel még nem barátkoztak meg - jelentette ki a magyar kormányfő.



Az EU-n belüli vitákkal kapcsolatban megjegyezte: mindig tárgyalni kell, akkor is, ha kevés az esély - hangsúlyozta. Ugyanakkor kétségtelen, hogy az EU 28 tagállama nem egyformán látja a világot. Míg - főleg nyugaton - egyes tagállamok egy posztkeresztény vagy posztnemzeti korszakba szeretnének belépni, addig mi ragaszkodunk gyökereinkhez. Ezért gondolkodunk másképp a bevándorlásról is - mondta.



Az a kérdés, hogy lehetünk-e egy közösségen belül, ha ilyen különbözően látjuk a világot. Szerintem lehetünk - jelentette ki a miniszterelnök.



Erős Európát akarunk, de ehhez tiszteletben kell tartani egymás véleményét. Mi sem akarjuk meggyőzni a nyugatiakat, de nekik is hagyniuk kell, hogy megmaradjunk kereszténynek, lengyelnek, magyarnak - hangsúlyozta Orbán Viktor.



Semmiképpen sem lehet összekötni az uniós költségvetést semmilyen jogállami eljárással - mondta a következő uniós költségvetési keretre vonatkozó kérdésre.



A kormányfő kijelentette: a közép-európai országok nem koldulnak. A kohéziós alapok révén térségünkbe érkező pénz nagy része visszakerül azokhoz, akik adták. A kohéziós politikával mindenki jól jár. Az is, aki adja és az is, aki használja. Ez német és francia érdek is, ők keresnek rajtunk - fejtette ki.



Kihasználatlan lehetőségek is vannak a lengyel-magyar együttműködésben, ezért csak magunknak tehetünk szemrehányást - hangsúlyozta.



A kereskedelmi együttműködés szépen fejlődik. De történelmi lemaradásban vagyunk infrastrukturális beruházásokkal - tette hozzá. Meg kell felezni a menetidőt vasúton Varsó és Budapest között, autópályát kell építeni, fejlesztésekre van szükség az energiaszektorban - sorolta. Magyarország szempontjából létkérdésének nevezte a lengyelországi cseppfolyósított gázkikötő elérését lehetővé tevő gázszállító hálózat kiépítését.



A migrációval kapcsolatos kérdésre válaszolva a kormányfő kijelentette: Magyarország meg fogja védeni déli határát a jövőben is, határai nélkül Magyarország olyan lenne, mint a tojás a héja nélkül.



A magyar határ egyben az egész Európai határa - tette hozzá. Néha úgy érezzük, hogy mintha valaki hátba lőne minket miközben, egész Európát védjük - reagált az uniós bírálatokra Orbán Viktor a lengyel közszolgálati televíziónak nyilatkozva.

Lengyelország és Magyarország közös fejlesztési bankról tárgyal

Közös regionális fejlesztési bank alapításáról tárgyal Lengyelország és Magyarország – jelentette be szerdán Varsóban Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök.

A bank infrastrukturális beruházásokat pénzelne a közép-európai térségben, és a tervek szerint alapítói bevonnák Szlovákiát és Csehországot is a pénzügyi projektbe.

Morawiecki közvetlenül azután jelentette be a bank tervét, hogy hazaérkezett Budapestről, ahol tárgyalt magyar kollégájával, Orbán Viktorral gazdasági és politikai együttműködésről.

„Beszéltünk egy visegrádi fejlesztési bankról. Ha a csehek és a szlovákok pozitívan válaszolnak, gyorsan létre tudjuk hozni a pénzintézetet” – mondta a lengyel kormányfő további részletek kifejtése nélkül.

