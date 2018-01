Igazi sikertörténet a Mintamenza

Egy kondorosi projektből vált országos programmá a Mintamenza. A Békés megyéből útnak indult projekt új szemléletet hozott a közétkeztetésbe.

2018. január 4. 10:18

Prohászka Béla, Venesz-díjas mesterszakács mesélt nekünk a Mintamenza indulásáról, fontosabb állomásairól és arról, mennyire fontos, hogy egészséges, helyi alapanyagokból készült finom és egészséges étel kerüljön a közétkeztetésben részesülők tányérjára.

Kezdetek óta töretlen a lendület

A mára már országos projektté vált Mintamenza története 2010-ig nyúlik vissza. Ekkor készült egy regionális felmérés a Dél-Alföld száz óvodájában. Sajnos lesújtó kép rajzolódott ki az akkori közétkeztetési rendszerről: a legkisebbek ételei jóval több sót, zsírt és szénhidrátot tartalmaztak, mint ami az ő korukban egészségesnek minősíthető.

A Mintamenza csapatot többek között a fentiek hívták életre még a felmérés elkészültének évében. Mucsi Gyula regionális tiszti főorvos, Sárosi Tamás regionális tiszti főorvos helyettes, Maráczi Gabriella egészségfejlesztő főorvos asszony, Betyó János közegészségügyi-járványügyi felügyelő, valamint Prohászka Béla Venesz-díjas mesterszakács hamar követőkre és partnerekre talált a nemes ügyben. A kondorosi óvodában figyelembe véve a helyi termékeket, étkezési szokásokat és nem utolsó sorban a közétkeztetésre vonatkozó rendeletet valósították meg első ízben azt a reformot, amely azóta egyre meghatározóbbá válik a hazai közétkeztetés rendszerében.

Domokos László, még a Békés Megyei Közgyűlés elnökeként, valamint Dankó Béla, a térség országgyűlési képviselője, a település akkori polgármestere komoly támogatást nyújtott ahhoz, hogy Tímár András Venesz-díjas mesterszakács irányítása mellett új és egészséges fogások kerüljenek ki a kondorosi menzáról.

Immáron mind a négy tanszünetben meleg ételhez jutnak a rászoruló gyermekek (MTI-fotó: Illyés Tibor)

Pozitív fogadtatás

Eleinte a megújult étlap sokakat megijesztett, de miután megismerkedtek kicsik és nagyok egyaránt az új ízekkel, elmúlt ez az idegenkedés. A szakértők pedig arra is nagy hangsúlyt fektettek, hogy a tudatos táplálkozás eszméje minél inkább a köztudatba kerüljön. A Mintamenza idővel pedig elindult hódító útjára. Elsőként Békés megye olyan nagyobb településein jelent meg a közkonyhákon, mint Békéscsaba, Gyula, Sarkad, Szarvas vagy Mezőkovácsháza.

Idővel megjelentek a szezonális étlapok, és jelen pillanatban már ott tartunk, hogy választhatóvá vált a közétkeztetés. Békéscsabán a Csabagyöngye Kulturális Központban működő étteremben az A és B menü mellett a C menü mintamenzás fogásokat foglal magába. Ezzel párhuzamosan pedig az egy adagra ráfordítható normatíva is emelkedett.

Országos programmá nőtte ki magát

A reformprogramban rejlő lehetőségeket már országos szinten is felismerték. Szentes Tamás országos tiszti főorvos ajánlatként hirdette meg a Mintamenza programot az ország valamennyi közétkeztetéssel foglalkozó konyhája számára.

2014-től a közétkeztetést egy új rendelet szabályozta, amely korcsoportonként megszabta, hogy az ételeknek milyen tápanyagértékkel kell bírniuk, illetve milyen mennyiségi egységben kerülhetnek az asztalra.

A kormány is felkarolta a közétkeztetés ügyét

A program a fokozatosságot tűzte ki céljául. A közétkeztetésben részt vevőket és a konyhákat fokozatosan hozzászoktatni az egészséges, finom fogásokhoz. Az eredményességhez pedig a kormány is hozzájárul intézkedéseivel. December folyamán közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, Novák Katalin, hogy mintegy háromszáz pályázó közel hatmilliárd forintos támogatásban részesül, amelyből felszereléseket vagy bútort éppúgy vehetnek, ahogy tankonyhát vagy konyhakertet is kialakíthatnak, vagy éppen ivókutat szerezhetnek be, hogy a gyerekek ne cukros üdítőket igyanak. Mindez pedig hozzájárul ahhoz, hogy az egészséges és tudatos táplálkozás már a gyermekek kiskorától jelen legyen a napjaikban. A gyermekek által pedig a szülők is új, gyakorlatias ismeretekkel és szemléletmóddal gazdagodhatnak.

A kormány a téli szünetben is lehetővé tette, hogy a rászoruló gyermekek naponta egyszer részesüljenek ingyenes étkeztetésben. Így már mind a négy iskolai szünetben kötelező az önkormányzatoknak arról gondoskodniuk, hogy országszerte mintegy 208 ezer hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek kapjon napi egy alkalommal meleg ételt, amennyiben azt a szülők igénylik.

Igazi magyar fogásokkal ismerkedhettek meg Pekingben és Milánóban

Prohászka Béla Békés megye országos és immáron nemzetközi hírű Venesz-díjas mesterszakácsa nem csak a menzareform népszerűsítéséből veszi ki a részét. Decemberben Kínában és Milánóban is megfordult, és népszerűsítette a magyar konyhát. A pekingi Minzu Hotel hosszú évek óta ­támogatja a Pekingi Magyar Nagykövetséggel és a Pekingi Magyar Kulturális Intézettel közösen, a nemzetközi kulturális kapcsolatokat azzal, hogy gasztronómiai hónapot rendez egy-egy ország konyhájának és legjellegzetesebb kulturális értékeinek bemutatásával. A kezdeményezéshez Magyarország is csatlakozott, ahol 2017 végén Prohászka Béla irányításával készültek ételek.

A kínai szakácsok számára képzést is tartott, összesen huszonöt kínai kollégája sajátíthatta el a közben hungarikummá lett gulyásleves, valamint a ­Gundel-palacsinta főzésének, sütésének rejtelmeit, majd az elkészült ételeket együtt kóstolták meg, elemezték ki. De mindemellett a mesterszakács számára hatalmas élményt nyújtott az, hogy a tiltott város palotanegyedében előadást tarthatott a 19. század magyar gasztronómiájáról. A négyhetes programsorozat pedig a karácsony tematikájára épült, így klasszikus ünnepi fogások készültek hétről-hétre, amelyet a hotel nemzetközi vendégserege érdeklődéssel fogadott és kóstolt meg.

Útja ezt követően a huszonkettedik alkalommal megrendezett milánói kézműves vásárra vezetett, ahol ugyancsak a magyar konyha értékeit és termékeit igyekeztek minél szélesebb körben népszerűsíteni. A milánói vásáron 110 ország mutatta be kultúráját, hagyományait és ízvilágát. A vásáron nagy hangsúlyt fektettek a hagyományőrző kézművességre, de megtalálhatók voltak innovatív, ötletes újdonságok, különlegességek is.

Prohászka Béla, Venesz-díjas mesterszakács, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke a milánói kézműves vásáron is öregbítette a magyar konyha hírnevét (Forrás: Facebook)

Cél a nemzetközi piacok meghódítása is

Prohászka Béla, aki egyben a Magyar Nemzeti Értékek és ­Hungarikumok Szövetségének ­alelnöke elmondta­, a különböző nemzetközi eseményeken való megjelenés célja, hogy a változatos magyar konyhát minél többfelé megismerjék a világban, és öregbítsék annak hírnevét. Nem mellékesen pedig új piacokat is keresnek ilyenkor a termékeknek. Milánóban a csabai Knyihár-­féle házikolbász mellett nagy sikere volt a magyar fűszereknek. Míg Kínában a hungarikummá vált gulyásleves volt az egyik abszolút sláger.

Prohászka Bélától azt is megtudtuk, hogy ez a már-már küldetés 2018 év elején is folytatódik. Január 5-étől ismét Kínában, Pekingben és Sanghajban népszerűsíti majd a magyar konyhát. Majd január 19-étől az Internationale Grüne Woche Berlin-i rendezvényen képviseli majd hazánkat.

