Európa elesett, reconquista harc következik

Ha valaki nagy nyilvánosság előtt közzéteszi másságát, például azt, hogy ő se nem férfi, se nem nő, azt valóságos hősként ünneplik.

2018. január 4. 11:03

„Vannak olyan európai pályázatok, amelyek nyertesei közül eleve kizárják azokat az országokat, amelyekben még nem törvényesítették a ’melegházasságot’ és nem hoztak létre a gender-ideológiát népszerűsítő intézményeket” – írja főpásztori levelében Márfi Gyula veszprémi érsek.

Kirekesztés.

Ez a szó: kirekesztés, 1990 és 1998 között az egyik leghasználtabb verbális bunkó volt a magyarországi közéletben. Egy szélsőséges, gyűlölködő, hungarofób garnitúra koptatta ezt, visszaélve 98 százalékos médiafölényével.

Most páholyból nézik rombolásaik kifejletét.

Csendben vigyorogva – akár vicsorogva – bámulják, hogy noha ők a történelem szemétdombjára kerültek – a választók 2010-ben kiselejtezték őket –, kint a való világban az ő „szellemiségük” hat: azaz tombol a gyűlöletpolitika.

Tort ül a családromboló horda.

A főpap szerint „a gender-ideológia alapjaiban akarja megsemmisíteni a hagyományos családi életet, meg akarván szüntetni a nők és a férfiak közt lévő különbségeket. Az Európai Unió vezető politikusai és a nyugat-európai országok vezetői közt alig találunk hívő keresztényeket, és igen kevés a normális családi életet élők száma is.”

Szinte segélykiáltásnak ható tényfeltárás.

„Ha valaki nagy nyilvánosság előtt közzéteszi ’másságát’, például azt, hogy ő se nem férfi, se nem nő, azt valóságos hősként ünneplik, selejtes produkcióval is megnyerhet bizonyos versenyeket . Ugyancsak döbbenetes a karácsonyfák, betlehemek és keresztek eltávolítása Nyugat-Európa közterületeiről.”

A tilalomfát természetesen a szabadság jegyében verik le.

A veszprémi érsek szerint „a migráció támogatása mögött is a kereszténység elleni megmagyarázhatatlan – és talán ördöginek is nevezhető – gyűlölet húzódik meg. Ahogy kétezer évvel ezelőtt az írástudók és a farizeusok segítségül hívták az általuk gyűlölt Pilátust, hogy megszabaduljanak Jézustól, úgy hívják ma is segítségül az ultraliberálisok az ultrakonzervatív muszlimokat, hogy véglegesen felszámolják az európai kereszténységet, hogy megszabadítsák Európát Jézus híveitől.”

A szeretet vallása a legfőbb ellenség.

Egy dologban téved a főpap. A kereszténység elleni gyűlölködés nem megmagyarázhatatlan. Ezt a magyarázatot a társadalom kilencven százaléka ismeri, tudja, átlátja, ám a politikailag korrekt – PC – rögeszme miatt a baj okozói nem nevezhetők néven.

Erre szolgál eleve a PC.

Lehetetlenné teszi a szellemi védekezést a kezdő propagandatámadás ellen, majd a gyengített ellenállás szélesre tája a kapukat a korrupt politikusok machinációi előtt – „Az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel”, mondta Medgyessy Péter 2004 augusztusában a Népszabadságban –, majd a terrormigráció előtt is kinyílik a welcome-willkommen téboly.

A politikust az általa leleplezett SZDSZ buktatta meg.

Márfi Gyula szerint a keresztényellenesség a migrációs „alapcélok közt jelen van, abban biztosak lehetünk. Ha pedig a migráció okait kutatjuk, ezek közül nem felejthetjük ki az európai kereszténység meggyengülését. És ebben mi is bűnösök vagyunk. Mi hoztuk létre azt a vallási és demográfiai (népesedési) vákuumot (légüres teret), amely szinte magától hívja az erősebb vallást és az életképesebb társadalmat.”

Minthogy Európa nyugati fele elesett, a reconquista-küzdelemre kell fölkészülnünk.

Kovács G. Tibor